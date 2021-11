Die Wahl des Vorsitzenden war nicht die einzige Aufgabe der Delegierten in Schönefeld. Daniel Kolesnyk wurde mit 85,6 Prozent (83 Ja, 12 Nein, 2 Enthaltungen von 97 gültigen Stimmen) offiziell zum Generalsekretär gewählt. Als stellvertretende Landesvorsitzende wurden Veltens Bürgermeisterin Ines Hübner mit 81,6 Prozent (80 Ja, 14 Nein, 4 Enthaltungen von 98 gültigen Stimmen) und die Finanzministerin Katrin Lange mit 80 Prozent (76 Ja, 16 Nein, 3 Enthaltungen von 95 gültigen Stimmen) in ihren Ämtern bestätigt. Neuer Schatzmeister ist Frank Steffen, der bisherige Schatzmeister Harald Sempf trat nicht mehr an. Er hatte eine Doppelspitze aus Frau und Mann für die SPD gefordert.

Zum Auftakt des SPD-Landesparteitages in Schönefeld (Dahme-Spreewald) hat Woidke die Brandenburger und Brandenburgerinnen noch einmal eindringlich dazu aufgerufen, sich impfen zu lassen. Nur Impfen führe aus der Corona-Pandemie, nur Impfen verhindere akute Notlagen, sagte er am Samstag. Impfen sei gelebte Mitmenschlichkeit und Solidarität, so Woidke. Je mehr Menschen sich impfen ließen, desto eher kehre das normale Leben zurück.



SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz, der als Gast in Schönefeld auftrat, dankte in seinem Grußwort der Brandenburger SPD für die Anstrengungen im Wahlkampf. Die Sozialdemokraten hätten bei der Bundestagswahl im September alle Wahlkreise im Land gewonnen, dies sei eine "tolle Leistung", so Scholz. Nun müssten alle Kräfte gebündelt werden, um in der Corona-Pandemie die Impfkampagne voranzubringen. Darum gehe es jetzt zuallererst. Diejenigen, die noch Zweifel hätten, müssten überzeugt werden - das sei ein großer, gemeinsamer Auftrag.

In Brandenburg sind 62 Prozent der Bevölkerung doppelt geimpft.