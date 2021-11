Der Brandenburger Innenminister Michael Stübgen (CDU) wolle mit seinen Kollegen aus Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern Anfang Dezember bei der Innenministerkonferenz in Stuttgart klare Maßnahmen gegenüber Belarus einfordern, hieß es am Freitag aus Ministeriumskreisen in Potsdam.

Die Bundespolizei sieht sich bei steigenden Flüchtlingszahlen gut vorbereitet. In einer neu eingerichteten Halle in Frankfurt (Oder) können täglich bis zu 400 Menschen überprüft werden. Dort nehmen Beamten Fingerabdrücke oder stellen Herkunft und Fluchtweg fest. Von Uta Schleiermacher

Bundespolizei erfasst Geflüchtete in neuem Zentrum in Frankfurt

Nach dem Start der zentralen Registrierung mit Hilfe des Bundes ist die Lage in der Brandenburger Erstaufnahmeeinrichtung in Eisenhüttenstadt allerdings nicht mehr so schwierig wie vor einigen Wochen.

Nach Angaben des Innenministeriums sind 1.210 Plätze von 3.950 Plätzen belegt, das ist ein Anteil von fast 31 Prozent. Vor einer Woche waren noch 1.535 Plätze belegt (39 Prozent), am 29. Oktober waren es 2.026 Plätze (51 Prozent). In Brandenburg werden nur noch Flüchtlinge aufgenommen, die dort bleiben. Vorsorglich errichtete Zelte werden in Eisenhüttenstadt voraussichtlich wieder abgebaut, eine Turnhalle soll wieder für den Sport genutzt werden.