Die AfD-Landtagsabgeordnete Birgit Bessin will für den Brandenburger Landesvorsitz ihrer Partei antreten. Die bisherige Vize-Landeschefin kündigte am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Potsdam ihre Kandidatur für die Vorstandswahl bei einem Landesparteitag am 20. und 21. November in Prenzlau (Uckermark) an.

Bessin bewirbt sich damit um die Nachfolge des früheren Landesvorsitzenden Andreas Kalbitz, dessen Parteimitgliedschaft erst vom AfD-Bundesvorstand und dann vom AfD-Bundesschiedsgericht im vergangenen Jahr aufgehoben worden war. Seitdem hatten Bessin und der AfD-Landtagsabgeordnete Daniel Freiherr von Lützow die Landespartei als Vize-Vorsitzende geleitet.

Die 43 Jahre alte Bessin gilt als Vertraute von Kalbitz und steht ebenso wie er für den Rechtsaußen-Kurs der AfD. Sie wolle aus der AfD die stärkste Partei im Land Brandenburg machen und sie raus aus der Opposition führen, erklärte Bessin. "25 Prozent plus X - das sollte unser Ziel sein." Zudem strebe sie realpolitische Gestaltungsmöglichkeiten auf kommunaler Ebene an.