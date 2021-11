Fachkräftemangel bei Polizei Brandenburg - Zehn Jahre Polizeireform, 750 Polizisten weniger

Bild: dpa/Christoph Hardt

08.11.21 | 06:26 Uhr

Seit Jahren verursacht der Stellenabbau bei Brandenburgs Ordnungshütern im Zuge der Polizeireform von 2011 für Frust bei den Einsatzkräften. Die Landesregierung würde das gern ändern, längst ist der Fachkräftemangel aber auch bei der Polizei real.



Zehn Jahre ist die Polizeireform in Brandenburg mittlerweile her. Das Land hat aber immer noch mit dem durch die Reform durchgesetzen Stellenabbau der Polizeikräfte zu kämpfen. So sind täglich rund 100 Streifenwagen in Brandenburg unterwegs. Vor zehn Jahren waren es noch 125 - doch dafür reicht das Personal nicht mehr aus. Eine Folge der Polizeireform von 2011, durch die es derzeit im Land etwa 750 Polizisten weniger als damals gibt.

Eckpunkte der Polizeireform in Brandenburg Seit Jahren sorgt der Stellenabbau bei Brandenburgs Ordnungshütern im Zuge der Polizeireform für heftige Diskussionen über die innere Sicherheit. Wegen gestiegener Kriminalitätsraten läuft die Opposition im Landtag inzwischen Sturm. Ein Überblick über die wichtigsten Punkte der Reform.



Annahme: Weniger Bevölkerung, weniger Kriminalität, weniger Polizei

Die Reform geht auf den früheren Innenminister Rainer Speer (SPD) zurück. Dessen Plan war, die Verwaltung zu verschlanken und die Zahl der Polizeistellen zu verringern. Hintergrund war zum einen die Annahme, dass die Kriminalität zurückgehen werde und dass durch den erwarteten Bevölkerungsrückgang künftig weniger Menschen geschützt werden müssten. Zum anderen sollte Einsparpotenzial für die Zeit nach 2019 gefunden werden, wenn der Solidarpakt für Ostdeutschland ausläuft und weniger Geld in die Landeskasse fließt: So sollte die Zahl von damals 8.900 Polizisten bis zum Jahr 2020 auf 7.000 reduziert werden. Ein Plan, der von falschen Annahmen ausging, findet der heutige Innenminister Michael Stübgen (CDU): In ländlichen Gegenden seien Verbrechenszahlen schon immer niederiger, mit dem Ergebnis, dass man die Polizei so reduzieren könnte, dass sie gar nicht mehr gebraucht werde. "Das ist aber der Fehler: Um den Zustand zu halten, dass Straftaten gering sind, braucht man die Polizei", so Stübgen.

Fachkräftemangel auch bei der Polizei

In anderen Bereichen nahmen Polizei-Einsätze wiederrum stärker als geplant zu: Rassistische, flüchtslingsfeindliche Demonstrationen, Terrorgefahr, Grenzkriminalität. Deshalb steuerte die Politik schon wenige Jahre nach der Reform um: Ab 2015 wurden wieder mehr Stellen geschaffen, die jetzige Landesregierung will künftig immerhin 8.500 Beamte beschäftigen. Doch das ist gar nicht so einfach. "Die Kunst besteht jetzt darin, diese Stellen auch wirklich mit Kolleginnen und Kollegen zu füllen", sagt Jörg Göhring von der Gewerkschaft der Polizei (GdP). "Der Markt ist ausgefegt, Fachkräftemangel überall. Und wir stellen uns als öffentlicher Dienst da hinten an, um gutes Personal zu bekommen", so Göhring.



Uta Schleiermacher/rbb Grenzübertritte über Belarus und Polen - Bundespolizei erfasst Geflüchtete in neuem Zentrum in Frankfurt Die Bundespolizei sieht sich bei steigenden Flüchtlingszahlen gut vorbereitet. In einer neu eingerichteten Halle in Frankfurt (Oder) können täglich bis zu 400 Menschen überprüft werden. Dort nehmen Beamten Fingerabdrücke oder stellen Herkunft und Fluchtweg fest. Von Uta Schleiermacher

Auch zukünftig 100 Streifenwagen täglich im Einsatz

Die Polizei-Hochschule in Oranienburg kann den Bedarf alleine nicht decken. 400 Studierende fangen hier jedes Jahr an. Doch nicht alle machen auch ihren Abschluss - tatsächlich sind es gerade mal genug, um die Pensionierungswelle auszugleichen. Etwa 300 Beamte verabschieden sich jedes Jahr in den Ruhestand. "Diese Welle wird auch zurückgehen, sodass wir dann bei Beibehaltung der starken Ausbildung in Brandenburg zu einem Aufwuchs kommen", sagt Stübgen. Von erneuten Kürzungen soll die Polizei jedenfalls verschont bleiben - so dass auch weiterhin mindestens 100 Streifenwagen am Tag durch Brandenburg fahren können.

Sendung: Brandenburg Aktuell, 08.11.2021, 16.20 Uhr