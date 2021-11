Der Präsident der Bundespolizei, Dieter Romann, hat im irakischen Fernsehen davor gewarnt, illegal über Belarus nach Europa zu kommen . Im kurdisch-irakischen Fernsehsender RUDAW TV kritisierte Romann zudem den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko scharf. "An eurem Geld verdienen nur die Schleuser und ein Diktator", sagte Romann an die irakische Bevökerung gewandt.

Romann ist der erste ranghohe europäische Sicherheitsbeamte, der sich direkt an die Flüchtlinge im Irak wendet, um vor den Gefahren der illegalen Migration über Belarus zu warnen. "Die polnische Grenze ist zu und sie bleibt zu", so Romann. "Belarus lässt euch nicht nach Hause. Ihr habt keinen Rückweg mehr." Die Flüchtlinge würden "in sumpfigen, weißrussischen Urwäldern" landen und viele hätten dort schon den Tod gefunden.

Es habe auch Totgeburten gegeben, so der Bundespolizeipräsident. In Belarus seien die Flüchtlinge "Geiseln" und würden dort wie Vieh behandelt. Sie sollten deshalb dem Versprechen der Schleuser, dass sie von Belarus aus in zwei Tagen in Deutschland seien, keinen Glauben schenken. Romann forderte die Flüchtlinge auf, in ihrer Heimat zu bleiben, statt ihre Häuser für die Reise nach Deutschland zu verkaufen.