Interview | Flüchtlinge im Grenzgebiet - "Uns graut vor dem Winter"

Do 18.11.21 | 14:50 Uhr

dpa/Ulf Mauder Audio: Inforadio | 18.11.2021 | Dörthe Nath im Gespräch mit Axel Grafmanns | Bild: dpa/Ulf Mauder

Tausende Menschen sitzen im polnisch-belarussischen Grenzgebiet fest und übernachten unter freiem Himmel. Die Lage der Flüchtlinge ist dramatisch, berichtet Axel Grafmanns von der Hilfsorganisation "Wir packen's an" aus Bad Freienwalde.

rbb: Herr Grafmanns, was hören Sie derzeit von Ihren Kontakten über die Situation vor Ort und über die neuesten Meldungen, dass Flüchtlinge von den belarussischen Behörden von dort weggebracht werden? Axel Grafmanns: Das Problem ist immer noch, dass dort eine Sperrzone existiert. Das heißt, da dürfen keine Journalisten oder Aktivisten rein, um sich ein Bild zu machen. Wir sind also auf die Berichte angewiesen, die uns Migranten per Whatsapp oder über ähnliche Nachrichtendienste übermitteln. Es gibt keine validen Überprüfungen von Informationen. Uns wird berichtet, dass die Gewalt nach wie vor sehr groß ist, dass Hunde auf die Menschen gehetzt werden, dass sie geschlagen werden – übrigens auf beiden Seiten der Grenze.

Sie waren gerade dort und sind am Montag erst zurückgekommen. Nächste Woche fahren Sie wieder hin. Was haben Sie erlebt und gesehen? Was können Sie uns über die Lage dort berichten? Die Lage der Menschen, die wir im Wald gefunden haben, ist miserabel. Die waren in einem katastrophalen Zustand. Da war zum Beispiel ein Mann, der hatte Diabetes. Das kann natürlich unter diesen Umständen nicht behandelt werden. Ich habe gebrochene Knochen und Bisswunden von Hunden gesehen. Ich habe bei den Menschen Schnittwunden gesehen. Da war auch ein Junge, der war unterkühlt und wurde mit Lungenentzündung ins Krankenhaus gebracht. Wie uns polnische Aktivistinnen und Freunde dann berichteten, sollte er wieder abgeschoben werden.

Wie genau helfen Sie mit Ihrem Verein dort den Menschen? Wie finden Sie die Menschen überhaupt? Wir beliefern die Hilfsorganisation, die entlang des Grenzgebietes, des Sperrgebietes, der sogenannten Red Zone, aktiv sind. Da kommen relativ viele Menschen durch. Im Oktober waren das circa 6.000, also eine hohe Zahl. Das sind erstmal nur die Menschen, die in Deutschland ankommen. Noch nicht mitgerechnet sind die Menschen, die in Polen Asyl gestellt haben oder die weiterwollten. Wir beliefern die Hilfsorganisation mit allem, was die benötigen: Powerbanks, Schuhe, Rettungsdecken etc. Wir haben eine genaue Liste und hoffen, die örtlichen Strukturen zu unterstützen.

Bei so einer Aktion waren Sie ja auch dabei. Wie reagieren die Menschen, wenn man denen dann zum Beispiel Schuhe in die Hand drückt? Die sind ausgesprochen dankbar. Auch als Nicht-Psychologe würde ich sagen, sie sind schwer traumatisiert von den Erfahrungen, die sie gemacht haben. Ein Mann weinte fürchterlin und sagte: Du, ich mach das doch nur für meine Kinder. Der kam aus Syrien und beschrieb mir dann auch den Bombenterror, den er dort erlebt hat. Und dass er eben jetzt für seine Kinder ein besseres Leben will. Ich finde, das ist ein ganz plausibler Grund.

Wie verhält sich die Polizei? Ich würde sagen: ambivalent. Also es gibt natürlich diese Straßensperren mit vermummten Polizisten. Das kennen wir aus Deutschland nicht. Auf der anderen Seite wird uns berichtet, dass die Grenzpolizei in dem Gebiet der größte Arbeitgeber ist. Das heißt, es sind viele lokale Menschen mit dabei. Und die haben auch zum Teil Hemmungen, dann Kinder wieder zurück über die Grenze zu werfen. Das passiert ja mit großer Gewalt. Vor zwei Wochen ist eine schwangere Frau über den Grenzzaun geworfen worden, aus dem Kongo. Die hat dann ihr Kind verloren. Es sind nicht alle so, die diese Gewalttaten vollstrecken – viele Polizisten haben auch Hemmungen.

Jetzt werden die Temperaturen ja noch weiter sinken. Der Winter kommt. Was heißt das für die Menschen in den Wäldern? Um es mal mit dem Zitat einer polnischen Aktivistin zu sagen: Uns graut es vor dem Winter. Allein der Regen ist schon grauenhaft. Wir versuchen, die Menschen dort mit synthetischen Socken zu versorgen, was nicht eigentlich nicht die erste Wahl ist. Baumwolle nehmen wir nicht, weil es einfach nicht trocknet. Wenn jetzt noch Schnee dazukommt, wird es ganz fürchterlich. Dann droht eine humanitäre Katastrophe nur wenige Kilometer von der deutschen Grenze entfernt.

Und was erwarten Sie da von der deutschen Politik? Wir haben drei Forderungen: Die erste Forderung wäre ein humanitärer Korridor. Herr Schäuble hat das gestern angedeutet, dass die paar Tausend Menschen noch aufgenommen werden können. So hoffen wir, dass auch Herr Scholz und Herr Maas in diese Richtung einschlagen. Punkt zwei wäre, dass die großen Hilfsorganisationen endlich aktiv werden. Ich frage mich die ganze Zeit wo ist denn das UNHCR? Und Punkt drei wäre eben, dass Rechtsstaatlichkeit wieder einzieht, dass die völkerrechtlichen Abmachungen und Verpflichtungen dort von der polnischen Regierung eingehalten werden. Das ist alles illegal, was da gerade passiert. Vielen Dank für das Gespräch. Das Interview führte Dörthe Nath, Inforadio. Sendung: Inforadio, 18.11.2021, 07:05 Uhr