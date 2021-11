Interview | Caritas-Verband Berlin - "Der Masterplan gegen Obdachlosigkeit greift zu kurz"

Bild: dpa/Paul Zinken

01.11.21 | 06:06 Uhr

Immer mehr Menschen leben in Berlin auf der Straße - an vielen Orten haben sich kleine Zeltsiedlungen gebildet. Das Projekt "Housing first" sei zu wenig, sagt Caritas-Direktorin Kostka: Die Überwindung von Obdachlosigkeit müsse in Berlin zur Chefsache werden.

rbb: Frau Kostka, wieviele Menschen in Berlin sind obdachlos? Ulrike Kostka: Wir reden von mindestens 2.000 Menschen, die auf der Straße leben. Wahrscheinlich sind es sogar deutlich mehr, aber da fehlen uns immer noch exakte Zahlen. Ein Erfahrungswert ist, dass es ein wachsendes Problem ist.

Zur Person

Stimmt der Eindruck, dass sich die Strukturen der Obdachlosigkeit verfestigen? Man sieht immer mehr Zelte im Stadtbild, teilweise auch richtige Zeltlager. Ja, es verfestigt sich: Es gibt feste Orte, wo Menschen sind, die in Zelten oder auch auf einer Bank leben. Das betrifft nicht nur den Innenstadt-Kern, sondern das verlagert sich auch auf die Randbezirke und teilweise auch nach Brandenburg. Wir erleben in unseren Bahnhofsmissionen und in den Tagesstätten auch immer mehr Menschen, die wirklich von Armut betroffen sind.

Wenn wir mal auf diese Zeltlager schauen: Gibt es eine bestimmte "Klientel", die dort lebt? Es sind sehr unterschiedliche Menschen: Menschen aus Ost- und Südosteuropa, Wanderarbeiter, die hier gestrandet sind. Und auch viele Menschen mit psychischen und Suchterkrankungen, die in solchen Zelten leben. Einige leben ganz bewusst draußen, aber das ist sicher eine eher geringe Zahl – die meisten sind zutiefst von Armut betroffen.

Sind die Angebote in Berlin ausreichend, wenn es um erste, schnelle Hilfe geht? Kann Sozialsenatorin Elke Breitenbach (Linke) ihr Versprechen einhalten, dass alle. die ein Bett suchen, auch eins bekommen? Ich denke ja. Wir haben die Kältehilfe immer weiter ausgebaut und es gibt jetzt auch viele ganzjährige Angebote, was uns als Caritas extrem wichtig ist. Da ist viel passiert, und die Senatsverwaltung hat versprochen, dass weitere Kältehilfe-Plätze eingerichtet werden, sollte es Bedarf geben. Aber das sind natürlich immer nur ad hoc-Aktionen. Wir haben in Berlin ein ganz gutes System, aber vieles ist sehr prekär und ehrenamtlich organisiert. Es geht darum, wie Obdachlosigkeit strukturell und langfristig bekämpft werden kann. Wir wollen, dass die Menschen in Wohnungen kommen und dass die Ursachen von Wohnungslosigkeit bekämpft werden. Und da ist auf jeden Fall noch zu tun.

Gerade laufen Koalitionsverhandlungen zwischen SPD, Grünen und Linken, die Berlin auch in Zukunft gemeinsam regieren wollen. Was erwarten Sie in den nächsten Jahren von der Politik? Wir erwarten vor allen Dingen, dass sie es als Senat ernst nehmen. Es ist nicht nur ein Thema von Sozialsenatorin Elke Breitenbach, die mit uns gemeinsam sehr gute Arbeit geleistet und vieles vorangebracht hat. Es betrifft alle Senats-Bereiche, und das haben wir bei der bisherigen Regierung vermisst. Obdachlosigkeit ist ein gesamtstädtisches Thema, deswegen sollte es auch Chefsache der Regierenden Bürgermeisterin werden. Und wir sind nicht mit allem zufrieden, was die Koalition offenbar vorhat.

Was genau kritisieren Sie? In vielen Partei-Programmen steht als eine Art Zauberformel: Wir wollen "Housing First" vorantreiben oder "2030 soll die Obdachlosigkeit beendet werden". Das ist ein hehres Ziel, und das teilen wir natürlich. Aber es ist ein bisschen auch eine Leerformel, denn man kann Obdachlosigkeit nicht beenden, wenn der Wohnraum nicht zur Verfügung steht und wenn die Wohnungslosenhilfe-Politik nicht verändert wird. Hier müssten massive Schritte gemacht werden. Und da stellen wir uns die Frage, ob die Koalition das machen wird, oder es das eine Luftnummer ist.

Welche Schritte wären denn notwendig? Aktuell macht jeder Bezirk, was er will und es gibt viele Dinge, die nicht zusammenpassen. Wir wünschen uns, dass der neue Senat die Wohnungslosenhilfe zentral steuert und mit den Bezirken gemeinsam an einem Strang zieht. Es gibt viele Möglichkeiten im System, die viel besser genutzt werden könnten.

Wenn es nach Senatorin Breitenbach geht, soll "Housing First" - zuerst eine Wohnung – das Leitmotiv im Kampf gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit werden. Die Idee dahinter ist, dass die eigene Wohnung als Schutzraum die entscheidende Basis dafür ist, auch andere Probleme in den Griff zu bekommen, etwa eine Alkoholabhängigkeit. In Berlin gibt es seit Ende 2018 ein "Housing First"-Modellprojekt. Ist das ein Erfolg versprechender Weg? Der Ansatz ist gut und ich finde auch das Projekt wirklich hervorragend. Aber damit wurden über mehrere Jahre hinweg lediglich 70 oder 80 Menschen in Wohnungen gebracht, während Projekte in der ambulanten Wohnungslosenhilfe 2.000 Menschen im Jahr in Wohnungen bringen. Wir haben den Eindruck, dass man sich sehr an diesem Modellprojekt festhält, aber die anderen Möglichkeiten, die es schon gibt, nicht genug nutzt und finanziell deckelt. Wenn zum Beispiel jeder Bezirk Präventions-Teams hätte, um Menschen vor der Räumung ihrer Wohnung zu bewahren, würden auch weniger Menschen obdachlos. Ich kann nur davor warnen, immer zu sagen: "Housing First", denn wir haben noch ganz viel anderes zu tun. Zum Beispiel sind Tagesstätten für Obdachlose völlig unterfinanziert und in der medizinischen Versorgung gibt es große Probleme.

Die Sozialsenatorin hatte kurz vor dem Ende der Legislaturperiode noch einen Masterplan gegen Wohnungs- und Obdachlosigkeit vorgestellt. Mit Blick auf die vergangenen fünf Jahre sagte sie unter anderem: "Wir konnten nicht nachhaltig etwas verändern." Das klang wie ein Offenbarungseid. Ich finde, sie hat persönlich viel verändert, aber das Problem ist nicht an der Wurzel gepackt worden. Das liegt auch daran, dass sich Frau Breitenbach im Senat nicht immer durchsetzen konnte und dass die Zusammenarbeit mit den Bezirken einfach deutlich verbessert werden muss. Man schreibt lieber Zauberformeln an den Himmel, aber macht nicht die Hausaufgaben. Vieles im Masterplan ist gut, aber er greift aus unserer Sicht zu kurz.

Ist das Ziel, die Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Berlin bis zum Jahr 2030 zu beenden, überhaupt realistisch? Es ist gut, sich Ziele zu setzen, aber ich halte es nicht für realistisch, weil es immer Armuts-Phänomene geben wird. Es aber ist gerade schick, zu sagen: Wir machen das jetzt und dann ist das erledigt.

Zum Abschluss bitte noch einen ganz praktischen Tipp. Wenn es draußen eiskalt ist und ich einen Menschen sehe, der irgendwo in einem Hauseingang schläft, was sollte ich dann tun? Es ist immer eine gute Idee, die Menschen anzusprechen. Man sollte aber schauen, dass man sie nicht zu sehr stört und ihre Privatsphäre respektieren, denn auf die hat man natürlich auch als obdachloser Mensch ein Recht. Manchmal geht es vielleicht einfach um ein kurzes Gespräch oder eine wärmere Decke oder einen Kaffee. Die Kältehilfe anzurufen ist auch immer gut, denn dann werden die Obdachlosen aufgesucht von Leuten, die sich gut auskennen. Also einfach seinem Instinkt folgen. Und das funktioniert in Berlin, denn die Bevölkerung ist unheimlich aufmerksam und hilfsbereit. Das finde ich wirklich ganz toll.

Vielen Dank für das Gespräch! Das Interview führte Sabine Müller, landespolitische Redaktion.