Rot-Grün-Rot will Bund von Verkauf der S-Bahn an Berlin überzeugen

Die voraussichtlich künftige rot-grün-rote Koalition in Berlin will beim Bund dafür werben, dem Land die S-Bahn zu verkaufen. Der Linken-Verhandler Klaus Lederer sagte am Samstag, darauf hätten sich SPD, Grüne und Linke bei ihren Koalitionsgesprächen verständigt. Dies wolle man tun, um auf Ausschreibungsprozesse zu verzichten, die "viel Stress und Ärger" machten.

Die Koalitionsverhandlungen in Berlin werden länger dauern als geplant. Ein Grund für die Verzögerung: Das schwierige Thema Mobilität konnte erst am Freitagabend fertig verhandelt werden. SPD, Grüne und Linke haben sich auf einen ÖPNV-Ausbau geeinigt.

Von den Linken war dagegen zu hören, auch ein Abbruch der aktuellen Vergabeverfahren bleibe eine Option. Das wäre dann der Fall, wenn sich Berlin und der Bund bereits in den nächsten Monaten auf eine Kommunalisierung der S-Bahn einigen könnten. In Fachkreisen wird dies allerdings als wenig wahrscheinlich angesehen, da die Bahn bislang einen Verkauf ihres Tochterunternehmens immer abgelehnt hatte. Ob sich diese Haltung unter einer neuen Bundesregierung ändert, gilt derzeit als offen.

Nach rbb-Informationen einigten sich SPD, Grüne und Linke am Samstag außerdem darauf, einen Plan festzulegen, um in jedem Falle ein landeseigenes Eisenbahnunternehmen zu gründen. Dieses könnte sich gegebenenfalls an künftigen Vergaben beteiligen. Außerdem wolle man beim Bund dafür werben, das Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu ändern, so dass bei besonderen Netzen wie dem der S-Bahn in Berlin auch Direktvergaben ohne Ausschreibung möglich wären.