Bauprobleme am Potsdamer Parlament - Sandsteinbrocken platzen aus Fassade des Landtagsschlosses

Do 11.11.21 | 12:55 Uhr | Von Oliver Soos

Oliver Soos/rbb Audio: Inforadio | 11.11.2021| Oliver Soos | Bild: Oliver Soos/rbb

Seit fast einem halben Jahr ist die bröckelnde Fassade des Brandenburger Parlaments mit umzäunt. Informationen der Landtagsverwaltung zeigen, dass es schwerwiegende Bauprobleme gibt, die sich noch gut ein Dreivierteljahr hinziehen können. Von Oliver Soos



Die Landtagsverwaltung in Potsdam hat die Abgeordneten in dieser Woche in einem Rundbrief über die Geschehnisse an der Außenfassade ihres Arbeitsplatzes informiert. Demnach sind im Juni zwei Sandsteinbrocken aus 14 Metern Höhe auf den Boden gestürzt. Der erste an der Außenseite des Ostflügels, neben der Einfahrt zur Tiefgarage. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes habe über eine Kamera den zerbrochenen Sandstein entdeckt, er sei etwa 20 cm lang und 1,5 Kilo schwer gewesen, erzählt der Abteilungsleiter der Landtagsverwaltung, Ralph Leidenheimer. "Das erste, was man da zu tun hat, ist mit einem kühlen Kopf die Sicherungsmaßnahmen vorzunehmen. Aber ohne Frage denkt man auch darüber nach, was hätte passieren können", sagt Leidenheimer. Zunächst wurde nur der Bereich rund um den Absturz mit Flatterband abgesperrt. Als wenige Tage später im Innenhof ein weiterer kleinerer Sandsteinbrocken aus der Fassade brach, wurde das gesamte Schloss umzäunt, bis auf die Eingänge, die als ungefährlich gelten.

| Bild: rbb/Soos

Insgesamt sieben Gefahrenstellen

Ein Steinrestaurator konnte fünf weitere Gefahrenstellen entdecken und lockeres Sandsteinmaterial herausklopfen. Nun heißt es warten, bis der Betreiber des Gebäudes, die Zech Facility Management GmbH (früher BAM Immobilien Dienstleistung), den Schaden behebt. "Wir hatten verschiedenen Techniker, Statiker und Vermesser schon vor Ort und haben dann unseren Partner, die Zech Gruppe beauftragt, einen unabhängigen öffentlichen Gutachter auszuwählen, damit die Ursachenforschung erfolgen kann", sagt Ralph Leidenheimer von der Landtagsverwaltung. Die Experten, die schon da waren, konnten feststellen, dass es offenbar schwerwiegende Bauprobleme am Dach des Landtags gibt. Die so genannte "konstruktive Fuge", eine circa einen Zentimeter dicke Lücke, zwischen dem oberen Ende der stehenden Fassade und dem Dachgesims, habe sich geschlossen, auf etwa 80 Prozent ihrer Länge. Normalerweise wird das Dachgesims vom Rohbau getragen und ragt über die Fassade. Nun drücke es auf die Fassade, so dass Sandsteinbrocken aus ihr herausplatzen.

"Nach acht Jahren fällt die Fassade auseinander"

Die Sächsische Sandsteinwerke GmbH, der Errichter der Fassade, wollte sich auf rbb-Nachfrage nicht zur möglichen Ursache äußern, sondern erst das Gutachten abwarten. Laut der Landtagsverwaltung hat die Firma als Subunternehmer der Zech Gruppe die Fassade errichtet und dabei selbst weitere Subunternehmer eingesetzt. Genau hier liegt aus Sicht des Linken-Fraktionsvorsitzenden Sebastian Walter das Problem. "Es ist einfach peinlich. Nach nicht einmal acht Jahren Nutzung fällt hier die Fassade auseinander. Wenn öffentliche Infrastruktur in privater Hand ist, kannst du nicht agieren, sondern musst darauf warten, dass der Besitzer handelt", sagt Walter. Der Abgeordnete von BVB/Freie Wähler, Matthias Stefke, sieht das Problem dagegen nicht in der Kooperation von öffentlicher und privater Hand. "Ich möchte nur mal an den Flughafen BER erinnern, wo die öffentliche Hand gebaut hat und wo wir wöchentlich erleben, dass etwas nicht funktioniert." Stefke fordert eine schnelle Aufklärung und Ausbesserung der Schäden am Landtagsschloss. "Ich denke, dass wir hier bald Baugerüste sehen werden, aber ich denke und hoffe nicht, dass wir deswegen aus dem Gebäude ausziehen müssen."

Zeitplan noch unklar

Welche Bauarbeiten nötig sein werden, ob zum Beispiel Teile der Fassade oder des Daches abgenommen werden müssen, ist noch völlig unklar. Die Landtagsverwaltung hat laut eigener Aussage die Zusage vom Gebäudebetreiber bekommen, dass die Ausbesserungen bis September kommenden Jahres zu schaffen seien.

Sendung: Inforadio, 11.11.2021, 06:50 Uhr