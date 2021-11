Sylvie Berlin Mittwoch, 17.11.2021 | 08:39 Uhr

Dass die Feuerwehr auch bei nicht lebensbedrohlichen Gesundheitsproblemen gerufen wird, liegt vielleicht auch daran, dass es deutlich einfacher ist, deren Notrufnummer zu wählen und dort auch gleich jemanden am anderen Ende zu haben.

Die 116 117 der Kassenärztlichen Vereinigung anzurufen bedeutet, sich durch ein gefühlt ewig langes Ansage-Menü durchzuarbeiten, dabei konzentriert zuzuhören, um die richtige Auswahl zu treffen und dann unfassbar lange in einer Warteschleife zu verbringen. Gerade für ältere Menschen ist dieses Ansage-Palaver eine Zumutung und die folgende Wartezeit für jeden, der z. B. Schmerzen hat ebenso.

Beispiel von einem Samstag Anfang August dieses Jahres:

Eine alleinlebende Bekannte (84) hat nach einem Sturz starke Brustschmerzen. Sie ruft zwar die 116 117 an, kommt aber mit den Ansagen dort nicht klar. Sie legt wieder auf. Sie will bis Montag warten und dann zu ihrer Hausärztin gehen.

Ich befürchte (nach ihren Beschreibungen) einen Rippenbruch. Rufe die Nummer der KV an, wuhle mich durch die Ansagen, lande in der Warteschleife. In 8 Minuten sei ich dran, sagt eine automatische Stimme. Dann klimpert Musik in meinen Ohren. Dann nächste Ansage - ich soll in 12 Minuten dran sein. Hä??!?? Die Wartezeit verlängert sich, statt kürzer zu werden? Was ist das denn?

Dies wiederholte sich mehrmals - eine angesagte Wartezeit verlängerte sich erneut.



Als ich endlich dran war, hatte ich - darauf möchte ich unbedingt hinweisen - einen freundlichen und kompetenten Mitarbeiter dran, der sofort alles in die Wege leitete, um meiner Bekannten zu helfen. Inklusive Arztanruf, um ihre genauen Symptome zu erfragen. Drei Stunden später war dann auch ein Krankenwagen da und brachte sie in die Klinik.

Dort dauerte es dann noch mal ein paar Stunden. Ergebnis: Tatsächlich gebrochene Rippe.

Damit hätte sie sich zwei weitere Tage unerkannt und unbehandelt herumgeschlagen, weil sich die 116 117 der KV als umständlich, kompliziert und nicht hilfreich erwies.



Und so wird es vielen anderen auch ergehen - ich bin 30 Jahre jünger als meine Bekannte und war auch nicht von Schmerzen geplagt - aber auch für mich war der Anruf bei der 116 117 nervig und anstrengend.