Konkret ergeben die regionalisierten Ergebnisse der Steuerschätzung, dass Berlin im Jahr 2021 gut 25,1 Milliarden Euro an Steuereinnahmen zur Verfügung stehen - ein Plus von über 1,4 Milliarden Euro im Vergleich zur letzten Schätzung im Mai dieses Jahres. Für 2022 werden die Einnahmen auf 25,8 Milliarden Euro geschätzt (+ 1,3 Milliarden Euro). 2023 liegen die erwarteten Steuereinnahmen bei 26,7 Milliarden Euro (+ 1,2 Milliarden Euro), 2024 bei 27,8 Milliarden Euro (+ 1,3 Milliarden Euro) und 2025 bei 28,8 Milliarden Euro (+ 1,2 Milliarden Euro).

Diese neuen Zahlen seien für Berlin "eine gute Nachricht", sagte der Berliner Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) dem rbb. Der Grund für die wirtschaftliche Erholung und die damit verbundenen höheren Steuereinnahmen liege auch in den Unterstützungsprogrammen des Staates, so Kollatz. Allerdings gab er zu bedenken, dass Berlin nach wie vor in den kommenden Jahren Reserven aufbrauchen müsse, die in der Vergangenheit gebildet wurden. Die neue Steuerschätzung führe nun allerdings dafür, dass Berlin voraussichtlich weniger Reserven nutzen müsse als bisher geplant.

Gut neun Milliarden Euro Rücklagen hat die Landesregierung in der Vergangenheit gebildet. Bisher war geplant, diese Reserven bis zum Jahr 2023 komplett aufzubrauchen. Doch das sei nun nicht mehr nötig, so Kollatz. Von den Reserven sollten in diesem Jahr gut 2,9 Milliarden Euro aufgebraucht werden; auf Basis der neuen Steuerschätzung werden nun womöglich nur noch gut 1,3 Milliarden Euro Reserven benötigt, sagte der Finanzsenator.

Im Jahr 2022 sollten eigentlich rund 1,5 Milliarden Euro Rücklagen verwendet werden, hier rechnet die Finanzverwaltung jetzt nur noch mit 0,3 Milliarden Euro. Die bisher vorgesehenen etwa 2,1 Milliarden Euro Reservenentnahmen im Jahr 2023 entfallen voraussichtlich sogar komplett.