Neubau von Synagogen - Der ganze Stolz der jüdischen Gemeinden

Bild: dpa/P. Zinken

09.11.21 | 06:15 Uhr

In Potsdam wird nach jahrelangem Streit jetzt eine neue Synagoge gebaut. Andernorts, wie etwa in Cottbus, werden Kirchen zu Synagogen umgewidmet. Wer baut heute für wen und aus welcher Motivation heraus Synagogen? Von Carsten Dippel

Jahr für Jahr verlieren die jüdischen Gemeinden Mitglieder. Sie sind finanziell schwach ausgestattet, können Synagogenprojekte nicht alleine stemmen. So wie in Potsdam, wo am Montag nach jahrelangem Streit der Grundstein zu einer neuen Synagoge gelegt wurde, ist es meist eine Koalition aus Politik und nichtjüdischer Öffentlichkeit, die sich für diese Projekte stark macht, während jüdische Gemeinden auf angemessene Räume für die Gemeindearbeit und rituelle Praxis angewiesen sind. An vielen Orten, insbesondere in den kleinen Gemeinden, sind es kaum mehr als Provisorien. Auch die jüdische Gemeinde in Potsdam leidet bis heute darunter. Auf diese ganz praktischen, ästhetischen, baulichen und religiösen Fragen gibt es unterschiedliche Antworten. In Cottbus wurde vor einigen Jahren eine evangelische Kirche zur Synagoge umgewidmet, in Potsdam nun eine neue Synagoge errichtet. Auf ein grundsätzliches Problem treffen dabei alle Konzepte: Jüdische Einrichtungen in Deutschland können heute nur durch massive Sicherheitskonzepte geschützt werden.



Die prachtvolle Neue Synagoge in Berlin

Als im September 1866 die Neue Synagoge in der Oranienburger Straße in Berlin eingeweiht wurde, kündete das vom ganzen Stolz der jüdischen Gemeinde. Ein Prachtbau im maurischen Stil, mit seiner goldenen Kuppel von vielen bestaunt, eine der größten und eindrucksvollsten Synagogen Europas. Wer heute dieses Wahrzeichen besucht, findet dort jedoch keine große Synagoge mehr, sondern ein Museum, ein Forschungsinstitut, ein Archiv. Kaum ein anderer Bau trägt die Spuren und Brüche der wechselvollen jüdischen Geschichte so unvermittelt in sich: In der Pogromnacht 1938 von einem mutigen Polizeibeamten gerettet, im Krieg von Bomben getroffen, 1958 unter der SED teilgesprengt und 1988, in einem atemberaubenden Schwenk ihrer Politik, von ebenjener SED zum Wiederaufbau der Ruine als Centrum Judaicum bestimmt. Es habe, erinnert sich Hermann Simon, Gründungsdirektor und langjähriger Leiter des Hauses, immer Stimmen in der Stadt gegeben, die diesen Wiederaufbau nicht wollten. Am Ende hätten sich jedoch jene durchgesetzt, die das Ensemble in der Oranienburger Straße befürworteten. "Sie wollten die Kuppel wieder auf das Gebäude setzen und damit der Stadt ein Stück ihrer Silhouette zurückgeben."

Eine Synagoge in der Synagoge

Dass dieses Symbol der Stadt je wieder leuchten würde, daran hatte die kleine jüdische Gemeinde Ost-Berlins Jahrzehnte nicht denken können. Tatsächlich gab es auch 1988 nicht die Idee, den sakralen Raum neu erstehen zu lassen. Es ging um das Symbol. Klar war für alle Beteiligten dennoch: Eine Synagoge ohne Synagoge geht nicht. Und so wurde im Innern ein kleiner, schlichter Betraum eingerichtet, der viele Jahre jedoch ungenutzt blieb. Erst seit 1998 ist diese Synagoge in der Synagoge mit Gesa Ederbergs geführter Masorti-Gemeinde wieder mit Leben gefüllt. Lange Zeit war dies die einzige in Berlin, in der Frauen aus der Tora lesen durften, sagt die Rabbinerin. "Es ist nicht nur eine Fassade. Wenn wir das mit Leben füllen, wenn wir sagen, hier ist zwar jetzt die große Fassade und was wir dahinter tun, ist ein paar Nummern kleiner, aber wir sind hier und wir bleiben hier."

Sinnbild der Reformbewegung

Die Synagoge in der Oranienburger Straße ist auch ein Sinnbild für die Sehnsucht der jüdischen Reformbewegung im 19. Jahrhundert, die Grenzen des Ghettos zu überwinden und von der christlichen Gesellschaft akzeptiert zu werden. Errichtet 1866 in neomaurischem Stil, repräsentierte sie eine jüdische Gemeinde, die sich nicht mit einem kleinen Bau versteckte, sondern selbstbewusst auftrat. Man setzte baulich einen deutlich anderen Akzent als die Kirchen. Im Innern jedoch richtete man das Gotteshaus beinahe protestantisch aus: Der Rabbiner in einem Talar, die Bimah, das Lesepult, in der Mitte, eine Orgel, ein Gottesdienst auf Deutsch gehalten. Das rief genügend Spötter auf den Plan.

Wer baut für wen?

Mit dem Spatenstich für die von Architekt Jost Haberland entworfene Synagoge scheint die Zeit des ewigen Provisoriums in Potsdam vorbei. Evegneij Kutikow, Vorsitzender der jüdischen Gemeinde der Stadt, weiß, wie sehr seine meist älteren Mitglieder auf eine richtige Synagoge warten. "Man kann kein wirkliches jüdisches Leben in einem Provisorium führen. Am wichtigsten sind uns die Menschen, nicht die Fassade." In Hamburg wiederum wird ein ganz anderer Streit ausgetragen. Dort soll nach dem Willen einer Initiative, unterstützt von Bürgerschaft und jüdischer Gemeinde, die zerstörte Synagoge am Bornplatz wiedererstehen, einst ein mächtiger Kuppelbau, an dessen Stelle sich heute eine Freifläche mit Mahnmal befindet. Es gibt scharfe Kritiker des Projektes, wie die Historikerin Miriam Rürup, Direktorin des Potsdamer Moses Mendelssohn Zentrums. Sie hat viele Jahre in Hamburg gelebt hat und kommt selbst aus einer jüdischen Familie. "Ich halte es für problematisch, eine Art architektonischen Schlussstrich zu ziehen. Wenn man dort baut, dann doch nicht mit einer rückwärtsgewandten Architektur, sondern mit einer Synagoge, die für das heutige Judentum steht."

Deutschlands erste Campus-Synagoge

Deutschlands jüngstes Synagogenprojekt wurde erst vor wenigen Wochen eingeweiht: Die kleine Campus-Synagoge auf dem Unigelände von Potsdam-Sanssouci, in einem Seitengebäude des ehemaligen königlichen Hofgärtnerhauses. Als Lehrsynagoge ist sie Teil der liberalen und konservativen Rabbinerausbildung am Abraham Geiger und Zacharias Frankel Kolleg. Im Innern ist alles licht und hell, zurückhaltend und modern gestaltet. Rabbiner Walter Homolka, Gründungsdirektor des Geiger-Kollegs, hält die unterschiedlichen Herangehensweisen beim Bau neuer oder bei der Wiedererrichtung zerstörter Synagogen für legitim. "Wichtig ist am Ende das, was sich die jeweilige jüdische Gemeinde wünscht."