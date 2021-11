Ein Teil von Galeria Kaufhof ist abgerissen, an gleicher Stelle entsteht ein dritter Hochhaus-Turm am Berliner Alexanderplatz. Einen schmissigen Namen hat der Tower bereits. Was hinter der Fassade stecken soll. Von Jenny Barke

Das Besondere an dem Turm solle sein, dass er nichts Besonderes ist. So beschreibt Architekt Jan Kleinhues das von ihm geplante Gebäudeensemble dem rbb. Vielmehr solle der Neubau am Alexanderplatz eine Ergänzung für die Warenhausbebauung darstellen.

Der Berliner Senat hatte für die Baugenehmigung zur Bedingung gemacht, dass Galeria Kaufhof und die Karstadt-Kaufhäuser erhalten bleiben. Seit des "Teil-Abriss-Events" gibt es schon einen Namen für das Projekt: "Mynd" soll der Turm heißen, der Name steht für "My Mind".

Platz machen für Neues, so der Plan. Nach der Demontage von 4.000 Quadratmetern Galeria Kaufhof soll an der abgerissenen Westecke ein Sockelbau errichtet und auf diesem der Turm gebaut werden - bei laufendem Betrieb des Warenhauses.

Ein Hundertstel der Fläche, also etwa 1.000 Quadratmeter, hat Signa dem Land Berlin als "gemeinnützige Fläche" zugesichert, also mietfreie oder mietpreisreduzierte Flächen zur gemeinwohlorientierten Nutzung. Dabei habe Signa bereits Entgegenkommen gezeigt, erklärt Manfred Kühne von der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung: Vor 20 Jahren, als die Bebauungspläne verabschiedet worden sind, waren gemeinnützige Flächen nocht nicht gefordert worden. "Wir konnten das nur mit der Freiwilligkeit regeln", sagt Kühne. Auf Auflagen zur Schaffung von Wohnraum verzichtete der Senat indes, zu laut sei die Umgebung mit den nahegelegenen Schienen und Schnellstraßen.

Nur bei der Höhe wird das dritte Hochhaus das Wettrennen nicht gewinnen. Auf Drängen des Senats hatte Signa im Vorfeld 15 Meter seiner Turmpläne gekappt. Die 150 Meter Höhe der geplanten vier Hochhäuser waren ein Streitthema mit dem Land Berlin: Das städtebauliche Konzept sieht eine maximale Höhe von 150 Metern vor. Doch Voraussetzung dafür sei, dass die Türme an ihrer Spitze immer schlanker würden, erklärt der Leiter für Städtebau, Kühne. "Solche filigranen Türme funktionieren in New York, in Deutschland ist das meist für die Projektentwickler nicht machbar." Für Signa wäre das zu unwirtschaftlich gewesen, sagt Kühne. Nun werden es 134 Meter.

Der Architekt Kleihues will mit anderen Merkmalen glänzen. So wirbt das Architekturbüro Kleihues+Kleihues damit, ein besonders nachhaltiges Hochhaus zu bauen. Mit einer gewölbten Deckenkonstruktion sollen 30 Prozent Beton eingespart werden. Zudem sollen spezielle Fenster eingesetzt werden, die eine besonders energieeffiziente Nutzung ermöglichen. Signa will mit der besonderen Bauweise einen CO2-neutralen Turm errichten.

Dennoch gelten Türme als sehr energieverbrauchend: Durch die Höhe entstehen große Angriffsflächen für die Witterung, zudem benötigen die aufwändigen Konstruktionen weit mehr Ressourcen als durchschnittliche Bauten.