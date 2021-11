WLAN-Ausbau an Berliner Schulen muss neu ausgeschrieben werden

Kritik an Verzögerung

Do 11.11.21 | 07:06 Uhr | Von Kirsten Buchmann

Durch eine Neuausschreibung kommt es beim Ausbau des WLANs an Berliner Schulen zu Verzögerungen. Elternvertreter kritisieren den Stau bei der digitalen Infrastruktur und fordern vereinfachte Ausschreibungen. Von Kirsten Buchmann

Bücher, Hefter, Arbeitsblätter – der Schulrucksack von Lina Olrogge ist schwer. Das müsste nicht sein, findet die Spandauer Gymnasiastin. Ihre Lehrerinnen und Lehrer versuchten oft, digital zu arbeiten. Im Alltag funktioniere das aber leider nicht immer: "Wir würden gerne viel mehr machen. Aber es ist durch die WLAN-Probleme nicht möglich." So bekämen sie immer noch Arbeitsblätter auf Papier an Stellen, wo es gar nicht nötig sei, weil es die Aufgaben online gibt.

Dem ITDZ zufolge wurde ein älterer Vertrag, der sich zunächst auf die Verkabelung in Berliner Behörden bezogen habe, zwischenzeitlich auch für einige Schulen genutzt. Sie hätten Leistungen "aus diesem Vertrag abgerufen, um mit der Umsetzung ihrer Digitalisierung schnellstmöglich zu beginnen". Er sei inzwischen finanziell ausgeschöpft.

WLAN-Ausstattung und -Betrieb waren bereits einmal ausgeschrieben worden, doch nun hat sich das ITDZ in Abstimmung mit der Bildungsverwaltung für eine Neuausschreibung entschieden. Als Gründe nennt es viele komplexe Bieteranfragen, die es habe aufgreifen wollen, und das hohe Gesamtvolumen des Vorhabens. Im kommenden Februar beziehungsweise März solle der Zuschlag erteilt werden. Dadurch ergebe sich eine Verzögerung von "einigen Wochen".

Die Bildungsverwaltung räumt ein, dass es an dem Punkt WLAN eine Verzögerung gibt. Eine Lücke entsteht offenbar, weil derzeit neue Rahmenverträge ausgeschrieben werden, um Anbieter für den digitalen Ausbau der Schulen zu finden. Für die Details verweist die Bildungsverwaltung auf das landeseigene IT-Dienstleistungszentrum, ITDZ.

Hürden beim digitalen Unterricht hat die Spandauer Schülerin Lina Olrogge in vergangenen Stunden immer wieder erlebt, ganz besonders in einer: "Das Smartboard hat schon nicht funktioniert, dann gab es noch WLAN-Probleme, so dass die ganze Stunde eigentlich flachgefallen ist."

Wenn er von solchen Situationen hört, wird Elternsprecher Thomas Stolt ungeduldig: "Das macht uns alle wütend und sehr unzufrieden. Wir warten händeringend seit zwei Jahren auf eine vernünftige IT-Infrastruktur."

Schließlich bräuchten die Jugendlichen die digitalen Kenntnisse für ihre späteren Berufe. So aber gehe Zeit verloren. Als Lehrer überlege man sich drei Mal, ob man in der Stunde das Internet nutze. "Das ist wirklich nicht zufriedenstellend."

Mit den Digitalpaktmitteln des Bundes und der Länder sei Geld da, um den Schulen zu helfen, argumentiert der Elternvertreter, es komme aber nicht an. Für Berlin stehen insgesamt rund 260 Millionen Euro an Digitalpaktmittel bereit. Wegen des Staus beim digitalen Ausbau an den Schulen, fordert Thomas Stolt, müsse der Senat nachsteuern und die Ausschreibung für die digitale Infrastruktur vereinfachen.