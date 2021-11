Dabei war Michael Müller lange Zeit stets die Nummer eins: in der Berliner SPD als Parteichef und Fraktionsvorsitzender und dann als Regierender Bürgermeister. 2014 hatte er das Amt nach Klaus Wowereits Rücktritt übernommen. 2016 wurde er knapp im Amt bestätigt. Die Zustimmungswerte der Partei waren auch danach lange Zeit auf einem historischen Tief. Bereits 2018 deutete die damalige Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) bei einer Pressereise an, dass sie das Amt als Regierende Bürgermeisterin durchaus attraktiv finde.

2020 wurde die Rochade dann offiziell: erst mit Müllers Verzicht auf den Parteivorsitz und dann mit der Ankündigung, nicht mehr als Regierender Bürgermeister anzutreten. Just in diesem Moment bekam seine Amtszeit aber dann doch einen Boost: Als Vorsitzender der Ministerpräsidentenkonferenz konnte er neben Angela Merkel und Markus Söder auch bundesweit an Profil gewinnen. In ARD und ZDF ist Müller seither Dauergast in Talkshows und Nachrichtensendungen. "Klar, mich kennen viele schon im Bundestag." Aber am Schluss entscheide, was man fachlich einbringen kann. "Da kommt es nicht darauf an, dass man in Interviews gut rüberkommt", so Müller.