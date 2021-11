"EU, USA und China sollten sich auf einen CO2-Mindestpreis einigen"

rbb: Guten Tag Herr Edenhofer, wird es auf der Weltklimakonferenz in Glasgow einen "Make or Brake"-Moment in Sachen Klima geben?

Ottmar Edenhofer: Diese Konferenz darf man nicht mit Erwartungen überfrachten, die sie gar nicht erfüllen kann. Es wurde ja schon in Paris beschlossen, dass die globale Mitteltemperatur auf 1,5 Grad begrenzt werden soll. Was wir jetzt dringend benötigen ist, dass die globalen Emissionen sinken. Doch trotz Paris sind sie in den vergangenen fünf Jahren permanent gestiegen. Jetzt, nach der Covid-Pandemie, zieht die Wirtschaft an, steigen die Emissionen weiter. Der Turning-Point ist also noch gar nicht erreicht. Insofern ist es wichtig, die Konferenz in Glasgow nicht mit unrealistischen Erwartungen zu überfrachten, sondern zu überlegen, wie wir diese Konferenz ergänzen können – auch mit neuen Verhandlungsformaten.