Der scheidende Berliner Senator für Stadtentwicklung und Wohnen, Sebastian Scheel (Linke), wird auch dem Abgeordnetenhaus nicht mehr angehören. Er habe die Linksfraktion Berlin am Dienstag darüber informiert, dass er sein Mandat aus persönlichen Gründen niederlege, teilte die Berliner Linksfraktion am Dienstag mit. Stattdessen soll der außenpolitische Referent der Linksfraktion im Bundestag, Alexander King, nachrücken.

"Wir danken Sebastian Scheel sehr für seine Arbeit als Staatssekretär und Senator für Stadtentwicklung und Wohnen in den vergangenen Jahren", werden die beiden Fraktionsvorsitzenden Anne Helm und Carsten Schatz zitiert. "Er hat in einer sehr schwierigen Situation große Verantwortung übernommen und sich in den verschiedensten Auseinandersetzungen um bezahlbares Wohnen und eine soziale Stadtentwicklung für uns in den Wind gestellt."

Sie respektierten seine Entscheidung und seien sich sicher, auch weiterhin gut zusammenzuarbeiten. Scheel war erst im August 2020 als Senator vereidigt worden. Er war zuvor Staatssekretär für Wohnen in der Senatsverwaltung, deren Chef er dann wurde. Erst 2017 wechselte Scheel aus Sachsen in die Bundeshauptstadt. Zuvor saß er 13 Jahre im sächsischen Landtag. Bei der Abgeordnetehauswahl am 26. September 2021 zog Scheel über die Landesliste ins Abgeordnetenhaus.