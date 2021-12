Motte Elbe/Elster Montag, 13.12.2021 | 19:57 Uhr

Politische Bildung hat mit Sozialisation und Gruppen zu tun. Wer als Kind in der Familie mit einem Hass auf andere Gruppen aufwächst, ihn als selbstverständlich zulässt und erfährt, wird sich schwer von ihm lösen können. Das Hinterfragen der Straßennamen ist ein Teil im Puzzle, allerdings werden heute wieder Menschen mit Kippa auf offener Straße angegriffen und beleidigt, egal, in welcher Straße man sich befindet und hier sehe ich ein riesiges Problem. Mein Schulweg führte mich immer durch einen Park, ehemals ein jüdischer Friedhof, der völlig zerstört wurde und an dessen Rand ein paar kaputte Grabplatten daran erinnerten, was so unvorstellbar erscheint. Fangen wir endlich an, Menschen frühzeitig aufzuklären und zu bilden, damit der leere Raum nicht mit Hass, auch aus dem Netz, gefüllt wird.