Nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün haben die alten wie neuen Koalitionspartner viel übrig gelassen von dem, was sie in der letzten Legislatur schon umsetzen wollten. Das neue Regierungsprogramm liest sich daher in vielen Punkten wie das alte. Von Sabrina Wendling

Berlin soll schneller und ökologischer bauen

Soweit war man sich 2016 schon einig. Dazu sollte die Bauordnung novelliert werden, etwa um mehr Dach- und Fassadenbegrünung zu erreichen. Nach Kritik aus den Bezirken am geplanten Gesetzesvorhaben hat die SPD jedoch ihre Zustimmung verweigert. Die Bezirke sollten mehr Mitsprache erhalten, forderte damals die SPD – und so steht es jetzt auch im aktuellen Koalitionsvertrag. Der Novellierungsversuch geht also in den nächsten fünf Jahre in eine neue Runde.

Kampf den steigenden Mietpreisen

Nach dem gescheiterten Mietendeckel setzt Berlin im neuen Koalitionsvertrag vor allem auf den Wohnungsneubau, um den Mietmarkt zu entspannen. Außerdem will sich Rot-Grün-Rot auf Bundesebene für ein Mietenmoratorium einsetzen. Die Erfahrungen mit dem Mietendeckel wollen die Koalitionäre offenbar schnell aus dem öffentlichen Gedächtnis tilgen – das böse M-Wort fällt im neuen Koalitionsvertrag kein einziges Mal.

Sicherung des Vorkaufsrechts

Auch damit sind für Berlin unerfreuliche Gerichtsentscheidungen verbunden. Schon 2016 wurde das Vorkaufsrecht zum Mittel der Wahl für den Milieuschutz erklärt – auch in den kommenden fünf Jahren will der Senat dabei bleiben. Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts Anfang November allerdings ist diese nicht nur in Berlin gängige Praxis weitgehend nicht rechtens. Im neuen Koalitionsvertrag fordert der Senat den Bund dazu auf, beim Vorkaufsrecht Sicherheit zu schaffen.

Zweckentfremdungsverbot

Hier ist ein bisschen was passiert, um die Zweckentfremdung von Wohnraum zu erschweren. Das Zweckentfremdungsverbot, Jahrgang 2014, wurde im Mai dieses Jahres zumindest leicht verschärft. Es gibt jetzt eine Registrierungspflicht für alle Anbieter von Ferienunterkünften. Eigentlich sollte aber schon laut dem alten Koalitionsvertrag in Bezug auf Sanktionen und Abriss von bezahlbarem Wohnraum nachgeschärft werden. Genauso steht es auch im neuen Programm wieder drin.

Kleingärten per Gesetz sichern

Das hat sich Rot-Rot-Grün schon 2016 vorgenommen. Nach einem Gutachten des wissenschaftlichen Parlamentsdienstes wäre so ein Gesetz aber leicht anzufechten. Die Grünen wollten deshalb einen anderen Weg einschlagen, SPD und Linke jedoch halten daran fest. Und so steht auch im neuen Koalitionsvertrag wieder drin: "Eine gesetzliche Sicherung wird geprüft."

Öffentlicher Gesundheitsdienst

2016 stand im Koalitionsvertrag: "Der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) wird (…) zu einer wesentlichen Säule des Gesundheitssystems entwickelt." Immerhin: Die Bezahlung der Amtsärztinnen und Amtsärzte wurde erhöht, um mehr Personal zu gewinnen. Dass bei dieser Entwicklung aber noch viel Luft nach oben ist, hat sich in den vergangenen zwei Jahren in der Pandemie-Bekämpfung gezeigt. Deshalb taucht auch dieses Vorhaben im neuen Regierungsprogramm auf: Der Öffentliche Gesundheitsdienst soll personell und materiell gestärkt werden.

Sicherheit im öffentlichen Raum

Auch hier gibt es – abgesehen von der für einige Koalitionspartner schwer verdaulichen Videoüberwachung – ein Déjà-vu: Schon 2016 sollte ein Polizei- und Bürgerbeauftragter eingesetzt werden – passiert ist das allerdings immer noch nicht und steht im neuen Koalitionsvertrag wieder auf der To-do-Liste: Die Stelle soll "schnellstmöglich" besetzt werden. Genauso verhält es sich bei dem Vorhaben, mehr Kontaktbereichsbeamte einzuführen - auch das taucht als Wiedervorlage im Regierungsprogramm für die nächsten fünf Jahre auf.

Kohleausstieg bis spätestens 2030

2016 haben die Koalitionäre erklärt, aus der Braunkohle- und aus der Steinkohlenutzung aussteigen zu wollen. Der Braunkohle-Ausstieg wurde vollzogen, der Steinkohleausstieg wurde bis 2030 angekündigt. Daher bleibt er Aufgabe für die kommende Legislaturperiode – es soll, und das ist neu, sogar etwas schneller als 2030 passieren. Das Kraftwerk Moabit soll erklärtermaßen bis spätestens 2026 keine Steinkohle mehr nutzen, das Kraftwerk Reuter-West bis spätestens 2028/29.

Rekommunalisierung im Energie-Sektor

Auf der Rekommunalisierungsagenda von 2016 ist noch einiges offen geblieben. Geklappt hat zwar der Rückkauf des Stromnetzes. Allerdings sollte auch das Berliner Fernwärmenetz übernommen (beziehungsweise eine Übernahme geprüft) werden, das Gasnetz sollte rekommunalisiert und auch die Berliner Energieagentur vollständig übernommen werden. Der Rückkauf des Gasnetzes scheiterte spektakulär vor dem Bundesverfassungsgericht. Daher gibt es in der nächsten Legislatur noch viel zurückzukaufen.

Barrierefreier Nahverkehr

2016 las sich das Vorhaben im Koalitionsvertrag sehr ambitioniert: "Der barrierefreie Ausbau des U- und S-Bahnnetzes soll bis 2020 erfolgen, barrierefreie Straßenbahnhaltestellen werden bis 2022 angestrebt." Das wird allerdings nicht klappen: Bislang sind nur 530 von 803 Straßenbahnhaltestellen in Berlin barrierefrei. Von 175 U-Bahnhöfen sind laut Berliner Verkehrsbetrieben 36 nicht stufenlos erreichbar. Bei der S-Bahn ist nicht mehr ganz so viel zu tun - nur neun der 168 Bahnhöfe haben weder einen Fahrstuhl noch eine Rampe zum Gleis. Weil beim Thema Barrierefreiheit alles viel länger dauert als geplant, steht im neuen Koalitionsvertrag kein konkretes Zieljahr mehr, nur noch dass Bahnhöfe und Verkehrswege barrierefrei weiterentwickelt werden sollen.

Termine in Bürgerämtern

In diesem Punkt liest sich der Koalitionsvertrag von 2016 praktisch genauso wie der von 2021. Damals wie heute wird das Ziel formuliert, dass Bürgerinnen und Bürger innerhalb von 14 Tagen einen Termin beim Bürgeramt bekommen sollen. Dass das in den letzten Monaten und Jahren kaum funktioniert hat, ist hinlänglich bekannt. Das Personal wurde bereits aufgestockt, Öffnungszeiten wurden verlängert. Große Hausaufgabe bleibt die Digitalisierung von Dienstleistungen, damit Vor-Ort-Termine wo möglich entfallen können. Ob (spätestens) 2026 die Wartezeit tatsächlich 14 Tage betragen wird? Man darf gespannt bleiben.

