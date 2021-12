Neue Regierung besiegelt - Berliner Linke stimmt für Koalitionsvertrag von Rot-Grün-Rot

Fr 17.12.21 | 18:02 Uhr

Bild: dpa/Christoph Soeder

Als letzte der drei Bündnispartner hat auch die Berliner Linke dem gemeinsamen Koalitionsvertrag mit SPD und Grünen am Freitag zugestimmt. Das Ergebnis der Mitgliederabstimmung war klarer als zuvor angenommen.



Zwölf Wochen nach der Wahl des Berliner Abgeordnetenhauses ist der Weg frei für die rot-grün-rote Koalition in der Bundeshauptstadt. In einem Mitgliederentscheid der Linken stimmten 74,91 Prozent für den gemeinsamen Koalitionsvertrag, wie die Partei am Freitag in Berlin bekannt gab. Die Linken-Basis hatte zwei Wochen Zeit, ihr Votum zu dem gut 150 Seiten langen Papier abzugeben. Die Landesvorsitzende Katina Schubert sagte, das Abstimmungsergebnis sei "ein klarer Auftrag für uns" und "Rückenwind für die aktuellen und kommenden Herausforderungen". Laut Partei beteiligten sich knapp 53 Prozent der gut 8.000 Berliner Linke-Mitglieder an der Abstimmung.

dpa/C. Koall Das bleibt für Rot-Grün-Rot zu tun - Ein Koalitionsvertrag im Retro-Look Nach fünf Jahren Rot-Rot-Grün haben die alten wie neuen Koalitionspartner viel übrig gelassen von dem, was sie in der letzten Legislatur schon umsetzen wollten. Das neue Regierungsprogramm liest sich daher in vielen Punkten wie das alte. Von Sabrina Wendling

Teile der Linken kritisieren Umgang mit Volksentscheid

Mit einer so großen Zustimmung bei den Linken konnte nicht unbedingt gerechnet werden. Zum Start der Mitgliederbefragung am 3. Dezember gab es in Teilen der Linken erhebliche Vorbehalte gegen den Koalitionsvertrag, einzelne Mitglieder hatten öffentlich dazu aufgerufen, mit Nein zu stimmen.



Kritik gab es vor allem an den Passagen zur Wohnungsbau- und Mietenpolitik und zum Volksentscheid "Deutsche Wohnen Co. enteignen". Außerdem kritisieren etliche Mitglieder, dass künftig im rot-grün-roten Senat nicht mehr die Linken, sondern die Sozialdemokraten für das Ressort Stadtentwicklung und Wohnen verantwortlich sein sollen.



Mit ihrem Ja zum rot-grün-roten Koalitionsvertrag können die Linken nun ihren Zeitplan weiterverfolgen: Am Montagabend will die Partei ihre drei Senatsmitglieder nominieren. Bereits durchgesickert ist, dass die Berliner Hochschulprofessorin Lena Kreck für die Linke Justizsenatorin werden soll. Zudem soll die ehemalige Bundesvorsitzende der Linken, Katja Kipping, Senatorin für Integration, Arbeit und Soziales werden. Klaus Lederer soll Kultursenator bleiben.





dpa/Jörg Carstensen 2 min Analyse zur Wohnungspolitik - Wie seriös ist das rot-grün-rote Neubau-Ziel? 200.000 Wohnungen sollen bis 2030 in Berlin gebaut werden. Darauf haben sich SPD, Grüne und Linke in ihrem Koalitionsvertrag geeinigt. Doch bei fast drei Viertel der angepeilten Wohnungen bleibt vorerst unklar, wann sie wie und wo gebaut werden könnten. Von Thorsten Gabriel

Giffey soll am 21. Dezember gewählt werden

Die SPD und Grünen haben bereits mit noch größerer Zustimmung als bei den Linken für den rot-grün-roten Koalitionsvertrag votiert. Am Dienstag (21. Dezember) kann nun die SPD-Landesvorsitzenden Franziska Giffey zur Regierenden Bürgermeisterin gewählt werden. Anschließend sollen alle Senatsmitglieder vereidigt werden. Welche Personen die SPD in den Senat schickt, will sie so wie die Linken am Montag bekannt geben.



Die SPD hatte die Berliner Abgeordnetenhauswahl am 26. September klar vor den Grünen und der CDU gewonnen, die Linke belegte Platz vier. Anschließend sondierte die SPD auch mit CDU und FDP, sprach sich letztlich aber für eine Neuauflage des Bündnisses mit Grünen und Linkspartei aus.



Sendung: Abendschau, 17.12.2021, 19:30 Uhr