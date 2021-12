Analyse | Linke stimmen für RGR in Berlin - Lieber regieren statt rebellieren

Fr 17.12.21 | 20:30 Uhr | Von Sebastian Schöbel

Als letzter der drei Koalitionspartner haben die Linken Ja gesagt zum Vertrag mit SPD und Grünen. Kurz sah es so aus, als ob es knapp werden könnte, das Nein-Lager war lautstark. Nun aber steht das Dreierbündnis - wenn auch unter Vorbehalt. Von Sebastian Schöbel

Die Parteiführung der Berliner Linken konnte am Freitagabend aufatmen. "Unsere Mitglieder haben sich mit großer Mehrheit für den Eintritt in die rot-grün-rote Koalition entschieden", sagte Landeschefin Katina Schubert. Mit 74,9 Prozent hat die Partei dem Vertrag mit SPD und Grünen zugestimmt.



"Das ist ein klarer Auftrag für uns", so Schubert. "Das gute Ergebnis ist Rückenwind für die aktuellen und kommenden Herausforderungen." Für Schubert und den restlichen Parteivorstand ist das Szenario einer geplatzten Koalitionsbildung und dem Gang in die Opposition damit abgewendet.

Niederlage für RGR-Gegner

Das Lager der "Rebellen" um die Abgeordneten Katalin Gennburg und Ferat Kocak, die offen für die Ablehnung der Koalition unter den vereinbarten Bedingungen geworben hatten, ist am Ende klar unterlegen, nur 22,4 Prozent der Parteimitglieder, die abgestimmt haben, war gegen den Koalitionsvertrag.



Doch von den 89 Prozent Zustimmung, die der rot-rot-grüne Koalitionsvertrag 2016 bei den Linken bekam, ist die Neuauflage der Mitte-Links-Dreierkoalition 2021 weit entfernt. Genauso wie bei der Beteiligung: Nur knapp die Hälfte der rund 8.000 Mitglieder haben dieses Mal teilgenommen, vor fünf Jahren waren es zwei Drittel. Doch das, was nun Teile der Linken gegen den neuen Koalitionsvertrag aufgebracht hat, ist längst nicht aus dem Weg geräumt: Die grundsätzlichen Differenzen bei der Mieten- und Wohnungspolitik und dem Volksentscheid zur Enteignung großer Immobilienkonzerne.

Giffey wollte die Ampel

Die Linke fordert die Umsetzung des Volksentscheids und steht dem von Giffey geplanten Wohnungsbaubündnis mit der Privatwirtschaft kritisch gegenüber. Giffey wiederum lehnt die Enteignung von Immobilienkonzernen ab, genauso wie eine tiefgreifende Regulierung der Miethöhen - aus Angst, dass dadurch der Wohnungsbau abgewürgt wird. So war es nicht überraschend, dass Giffey zum Start der Sondierungen Anfang Oktober erst einmal die Grünen und die FDP einlud.



Verletzungen auf persönlicher Ebene dürften durchaus eine Rolle gespielt haben. Blieb es im Duell mit den Grünen bei "Bullerbü"-Sticheleien und Witzen über konservative Kleidungsstile, musste sich Giffey von den Linken teils harte Kritik über "neoliberale" Wohnungspolitik und zu viel Nähe zur Immobilienwirtschaft gefallen lassen. "Wer wirklich eine Mietenwahl will und will, dass wir den Weg von Rot-Rot-Grün weitergehen, darf nicht SPD wählen", hatte Linken-Chefin Schubert erklärt, "und schon gar nicht Frau Giffey."



Die SPD-Chefin machte nach der Wahl keinen Hehl daraus, welche Konstellation ihr lieber ist: "Diese Präferenz ist eine Ampel für Berlin." Dann aber grätschten ihr mehrere SPD-Kreisverbände und die eigene Parteijugend dazwischen, lehnten die Ampel ab und warben für eine Neuauflage von Rot-Rot-Grün. Giffeys erste Niederlage auf dem Weg zur Regierungsbildung.

Linke werben für Koalition - aber ohne Begeisterung

Die Linken wiederum drehten die Lautstärke ihrer SPD-Kritik schlagartig runter und gingen demonstrativ optimistisch in die Sondierungs- und dann auch in die Koalitionsgespräche. Danach warben Schubert, Kultursenator Klaus Lederer und der Rest der Parteiführung offensiv für den ausverhandelten Koalitionsvertrag. Schubert selbst versprach ihren Parteimitgliedern eine "linke Handschrift", die sich durch den Text ziehe - um dann sofort anzudeuten, dass in dieser Handschrift auch rote Linien gezogen wurden.



Welche das sind, machten vor allem die parteiinternen Gegner des Volksentscheids "Deutsche Wohnen und Co. enteignen" in einem Antrag beim jüngsten Parteitag deutlich. Die Partei müsse in der Mietenfrage "glaubwürdig bleiben", und vor allem mit einer von den Sozialdemokraten geführten Stadtentwicklungsverwaltung habe man "kaum Möglichkeiten, die Neuausrichtung der Wohnraumversorgungspolitik durch die SPD zu verhindern". Vor allem dem Mantra, dass nur der Neubau die Mieten begrenzen könne, betet man nicht mit.

"Bereit sein, die Koalition zu verlassen"

Am meisten aber stört die linken Gegner der Koalition, dass die geplante Expertenkommission zum Enteignungsvolksentscheid nur einen Prüfauftrag hat: Es solle "gegebenenfalls" ein Gesetz zur Enteignung erarbeitet werden, heißt es im Vertrag. Vielen Linken ist das zu wenig, sie fordern ein klares Bekenntnis zur Umsetzung des Volksentscheids - was Giffey genauso ablehnt wie die Forderung der linken Kritiker, den Koalitionsvertrag nun nachzuverhandeln.



Ein frühzeitiges Scheitern der rot-grün-roten Koalition ist nun zwar abgewendet, als Hypothek nimmt der neue Senat die Wohnungsdebatte aber auf jeden Fall mit in die Regierung. Schubert selbst hatte angekündigt, man werde "immer auch bereit sein müssen, die Koalition zu verlassen, wenn uns die Partner versuchen, über den Leisten zu ziehen". Gemeint war vor allem die SPD, und die Botschaft ist klar: Ein Ja zum Koalitionsvertrag muss kein Ja für fünf Jahre Regierung sein.



