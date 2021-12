Landesvorsitzende Mertens und Ghirmai - Die Neuen im grünen Maschinenraum

So 12.12.21 | 20:35 Uhr | Von Birgit Raddatz

Auf ihrem Parteitag stimmten die Berliner Grünen mit deutlicher Mehrheit für den Koalitionsvertrag ab. Sie wählten auch zwei neue Landesvorsitzende: An der Spitze stehen künftig eine Luftverkehrsexpertin und einer, der nicht nur auf Diversitätspolitik reduziert werden will. Von Birgit Raddatz

Der Name auf der Tagesordnung war falsch geschrieben, Philmon Ghirmai nimmt es gelassen. "Mal gucken, ob ich ihnen verzeihe, dass sie meinen Nachnamen ohne 'h' geschrieben haben", sagt er scherzhaft. An seiner Wahl hat der falsch geschriebene Nachname am Ende aber nichts geändert: Ghirmai ist am Sonntag zusammen mit Susanne Mertens zum neuen Landesvorsitzenden der Berliner Grünen gewählt worden. Mertens wird dem Realo-Flügel zugerechnet und setzte sich wiederum gegen Anja Engelmohr durch, die dem linken Flügel, genau wie Ghirmai, zugerechnet wird. Offiziell ist die Abstimmung bisher nur ein "Meinungsbild", weil sie noch bei einer Urnenwahl bis Montagmittag bestätigt werden muss.



Erster Schwarzer Landeschef

Geboren wurde Philmon Ghirmai in Tübingen, seine Eltern wohnen dort noch. In Heidelberg studierte er Geschichte, Politik- und Rechtswissenschaft und promovierte dort. 2013 zog er schließlich nach Berlin, ganz bewusst nach Neukölln, wie er sagt. "Bundesweit war der Bezirk verschrien, aber es war der Ort, wo Diversität Alltag ist." Ghirmai ist der erste Schwarze Landeschef in der 43-jährigen Geschichte der Berliner Grünen.



Partei begreift Ghirmai als "Motor"

In seiner Bewerbungsrede spricht der 37-Jährige dann auch viel über Diversität: Auch in den Kultureinrichtungen sollen aus seiner Sicht mehr Schwarze Menschen, People of Colour (PoC) und Frauen Platz finden. Doch auf diese Themen will Ghirmai nicht reduziert werden.



"Im Bezirk hat er es geschafft, soziale und ökologische Politik zu verbinden", erinnert sich eine Frau, die ihn politisch sehr gut kennt: Daniela Wannemacher ist Co-Vorstandssprecherin des Neuköllner-Bezirksverbands der Grünen. Diese Rolle hatte auch Philmon Ghirmai bisher inne, seit 2019 ist er dort ebenfalls Sprecher, außerdem war er wissenschaftlicher Mitarbeiter im Büro des designierten Finanzsenators Daniel Wesener (Grüne). Ghirmai habe immer gefragt, ob sich Menschen leisten können, was aus grüner Sicht im Kampf gegen den Klimawandel sinnvoll sei, sagt Wannemacher. Und freundlich sei er sowieso immer gewesen, auch, wenn es mal nicht rund lief. Die Partei begreift Ghirmai als "Motor", der er als Landesvorsitzender nah sein möchte, sagt er über seine neue Aufgabe.



Mertens kann auch Ampel

Auch für die Reala Susanne Mertens sind die meisten Grünen voll des Lobes. Die 53-Jährige kommt eigentlich aus der Finanzbranche, kennt sich politisch besonders im Bereich Luftverkehr aus. 2012 übernahm sie die Leitung des länderübergreifenden Arbeitskreises im Bundestag, seit 2018 koordiniert sie das ganze zwischen Bund, Berlin und Brandenburg.



Bewunderung schlägt ihr vor allem deswegen entgegen, weil sie es geschafft hat, im sonst tiefschwarzen Steglitz-Zehlendorf erfolgreich eine Zählgemeinschaft mit SPD und FDP an der CDU vorbei zu erzielen. Am Mittwoch wurde erstmals im Südwesten der Stadt eine Grüne zur Bezirksbürgermeisterin gemacht.



Luftverkehrsexpertin mit Blick für Strukturen

Als neue Grünen-Landeschefin setzt Mertens nun aber andere Schwerpunkte: Sie will, dass die Partei ihren basisdemokratischen Kern nicht verliert, sagte sie bei ihrer Bewerbungsrede. "Wir müssen die Außenbezirke mitnehmen, die Jüngeren wie die Älteren und die Neumitglieder."



Sie hinterfrage immer die Gesamtstruktur, sagt Grünen-Mitglied Peter Broytman. Zusammen haben sie für das Wahlprogramm der Partei den Punkt Verwaltung ausgearbeitet. Er und Mertens telefonieren oft und das meist sehr lang. Im Wahlprogramm heißt es zum Beispiel, man finde, dass die Bezirke und die Landesebene anders aufgestellt sein müssten. Ein Satz, der nach Mertens klingt. "Ich möchte in fünf Jahren sagen können: Lieber Berliner*innen, wir haben geliefert!"



In der Partei ist man sich zumindest sicher: Die neuen Landesvorsitzenden Susanne Mertens und Philmon Ghirmai werden sich gut ergänzen.

