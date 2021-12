Der Berliner Verfassungsgerichtshof hat eine Beschwerde gegen die Hauptstadtzulage für Landesbedienstete abgewiesen. In der Begründung heißt es, der Beschwerdeführer hätte den Rechtsweg einhalten müssen. Dem obersten Berliner Gericht lag der Fall eines Beamten der Besoldungsgruppe A16 vor. Er hatte sich an das Gericht gewandt, weil die monatliche Hauptstadtzulage in Höhe von 150 Euro nur bis einschließlich Besoldungsgruppe A13 gewährt wird. Der Beamte sah darin eine Ungleichbehandlung und einen Verstoß gegen das in der Verfassung verankerte Willkürverbot.

Die anderen Bundesländer wollen Berlin in fünf Jahren aus der Tarifgemeinschaft ausschließen, wenn die Hauptstadt dann weiterhin einen 150-Euro-Bonus an seine Landesbediensteten zahlt. Die Drohung zeigt Wirkung, wie ein Beschluss des Senats zeigt.

Die Verfassungsrichter stellen dazu fest, der Mann hätte zunächst den Rechtsweg ausschöpfen und sich an die zuständigen Verwaltungsgerichte wenden müssen. Es sei nicht erkennbar, dass dem Beamten dadurch ein schwerer oder unabwendbarer Nachteil drohe. Seiner Verfassungsbeschwerde komme zudem keine allgemeine Bedeutung zu, stellen die Richter fest.



Der Senat hatte die Hauptstadtzulage im vergangenen Jahr beschlossen, um den Öffentlichen Dienst des Landes für die Mitarbeiter attraktiver zu machen. In der Verwaltung gibt es in vielen Bereichen Schwierigkeiten bei der Nachwuchsgewinnung. Erschwerend kommt die Konkurrenz durch Bundesbehörden in Berlin dazu, in denen die Besoldung für vergleichbare Tätigkeiten höher ist.