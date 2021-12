Von der Politik Enttäuschter Dienstag, 21.12.2021 | 10:19 Uhr

Was für ein Zeichen wäre das, wenn man Frau Giffey wählen würde?

Das man, trotz erwiesenen Betrug in ihrer Master- und Doktorarbeit und dem Klammern an seinem Ministerposten nun zum Lohn Regierende Bürgermeisterin wird?

Was für ein Signal an die Bürger, die schon eine Legislaturperiode von Betrug, Selbstbereicherung und Postengeschacher hinter sich brachten.

Für die Stadt war es ein Fiasko, durch Inkompetenz und Selbsherrlichkeit geführt geworden sein.

Mit der Wahl und den Ernennungen wird die Stadt und deren Bürger weiter das ausbaden, was uns vorgesetzt wird.

Statt einem Neuanfang wird so weiter gemacht und eine Betrügerin bekommt die Leitung.