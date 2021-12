Zahl der Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen in Berlin deutlich gestiegen

Do 09.12.21 | 15:36 Uhr

Deutlich mehr Wohnungen wurden 2020 in Berlin von Miet- zu Eigentumswohnungen umgewandelt als im Vorjahr. Das geht aus dem am Mittwoch veröffentlichten Jahresbericht zur Umwandlungsverordnung hervor. Die Zahl stieg von rund 12.700 Wohnungsumwandlungen im Jahr 2019 auf etwa 19.200.

Vor allem in den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow und Tempelhof-Schöneberg gab es einen Anstieg, heißt es in der Mitteilung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen, dabei seien speziell ältere soziale Erhaltungsgebiete betroffen, die bereits 2015 festgelegt worden waren. Insgesamt wurden rund 3.000 Wohnungen mehr als im Vorjahr in diesen sogenannten Milieschutzgebieten umgewandelt, im verbleibenden Stadtgebiet etwa 3.500.

Seit 2015 ist die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen in Milieuschutzgebieten genehmigungspflichtig. Die Bezirke können damit bei Wohnungen in diesen Gebieten entscheiden, ob die jeweilige Umwandlung genehmigt wird oder nicht.

Der Senat hatte die entsprechende Verordnung im vergangenen Jahr noch einmal verlängert bis 2025 und dabei formell verschärft. Für bestehende Wohngebäuden mit mehr als fünf Wohnungen gilt seitdem eine Genehmigungspflicht für die Umwandlung von Miet- in Eigentumswohnungen, die Teilung von Wohnungen ist in diesen Gebäuden grundsätzlich verboten, Ausnahme-Genehmigungen sind schwerer zu erreichen.