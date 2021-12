Kritischer Begleiter Jüterbog Freitag, 03.12.2021 | 08:05 Uhr

Am hiesigen Gymnasium wird seit dieser Woche an 5 Tagen getestet - auch bereits geimpfte und genesene Schüler und Lehrer. Im DRK-Zentrum können sich die Schüler montags und donnerstags zwischen 17:00 und 18:30 Uhr testen lassen, die zusätzlichen - nicht vom Land bereitgestellten - Tests wurden über das DRK besorgt, kostenpflichtig für Eltern und Lehrer!

Wechselunterricht bei Schülern ab Klasse 7 könnte sofort eingeführt werden (in Grundschulen eher nicht, weil dort die Kinder der "Distenzgruppe" zusätzlich durch Hort und Schule betreut werden müssten).

Gibt es auch Vorteile des Wechselunterrichtes?

In der Schule und im Klassenraum befinden sich nur die Hälfte der Schüler - das führt - mit den nun möglichen Sitzabständen im Klassenraum - zu weniger Kontakten. Schülergruppen mit 12-15 Schülern, je nach Woche zwei oder drei Tage in der Woche: kleinere Gruppen im Unterricht erlauben eine intensivere Arbeit und pädagogische Betreuung!

Hier werden Themen erarbeitet, die eine Präsenz im Klassenraum erfordern. Die Schüler in Distanz erhalten Aufgaben, die sich besser am Schreibtisch erarbeiten lassen.

Die geforderten flächendeckenden Videokonferenzen können nur von "Experten" kommen, die keine Ahnung von der Psyche von Kindern oder/und pädagogische Kenntnisse haben: Sollen Kinder jeden Tag von 8:00 - 14/15:30 Uhr vor dem Computer sitzen und sich schlimmstenfalls in 5 Fächern dauerberieseln lassen? Kann jeder mal gerne ausprobieren!

In der jeweiligen Schulcloud lassen sich die Aufgaben einstellen, eine integrierte Messengerfunktion ermöglicht den Austausch zwischen Schülern und Lehrern (manchmal hilft auch ein Lehreranruf!) die Lösungen können zur Korrektur hochgeladen werden.

Was das für einen Lehrer, der knapp 200 Schüler unterrichtet, bedeutet, dürfte selbst berufsfremden Kritikern und Anhängern der Schröderschen "Faule-Säcke-Theorie" einleuchten: Unterrichtliche Vor-und Nachbereitung, der eigentliche Präsenzunterricht, Extraaufgaben und Korrektur dieser für die Distanzgruppen, persönliche! Beratung über das Schulportal/Telefon.

Alles besser, als voller Distanz"unterricht"!