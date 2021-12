Mit den Eignern des bekannten Lebensmittelkonzerns um den Ex-Schalke-04-Aufsichtsratsvorsitzenden Clemens Tönnies habe er nichts zu tun, versichert der 50-jährige Alexander Tönnies. Er selbst ist in Berlin-Pankow groß geworden, hat ursprünglich Facharbeiter für Werkzeugmaschinen gelernt. Später wurde Tönnies Polizist und Sprecher der Berliner Polizei.

Seit 20 Jahren lebt er in Hohen Neuendorf, ist dort inzwischen Beigeordneter der Kommune. Mit dieser Verwaltungserfahrung will Alexander Tönnies punkten. In den vergangenen Wochen setzte er so stark wie keiner seiner Mitbewerber auf den klassischen Straßen-Wahlkampf, war fast täglich in der Region unterwegs. "Wir müssen aufpassen, dass der Norden des Kreises nicht abgehängt wird“, sagt Tönnies. Sein großer Vorteil: In den vergangenen drei Jahrzehnten stellte seine Partei immer den Landrat in Oberhavel.