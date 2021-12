Neuer Kanzler Olaf Scholz - Der Bundes-Märker

Mi 08.12.21 | 11:16 Uhr | Von Hanno Christ

dpa/Bernd Thissen Audio: Radioeins | 08.12.2021 | Interview mit Lars Klingbeil | Bild: dpa/Bernd Thissen

Geht es nach dem Personal war noch nie soviel Brandenburg in einem Bundeskabinett. Selbst der Kanzler wohnt in Potsdam. Werden das Bundesland und der Osten davon profitieren? Wieviel Brandenburg steckt in Olaf Scholz? Von Hanno Christ

Wenn man am Gewässer der Alten Fahrt in Potsdam steht, die Augen schließt und das Dröhnen des Verkehrs von der Langen Brücke überhört, dann klingt Potsdam mit ein wenig Fantasie sogar wie Hamburg. Dann kreischen die Möwen nicht weniger laut als an der Elbe und im Sommer ist das Signalhorn eines Kohle-Dampfers über die ganze Stadt zu hören. Es mag Zufall sein, dass der neue Bundeskanzler und seine Frau sich ausgerechnet hier in Potsdams Mitte mit Wasserblick niedergelassen haben. Vielleicht ist es auch eine maritime Erinnerung an ihre langjährige Heimat Hamburg und Schleswig-Holstein.

dpa/Jörg Carstensen Brandenburgs Bildungsministerin - Britta Ernst trotzt dem Gegenwind Mit der neuen Corona-Welle gerät Brandenburgs Bildungsministerin erneut in die Kritik. Wieder habe sie die Vorbereitungen verschlafen. Wieder wird ihr Zögerlichkeit vorgeworfen. Britta Ernst ficht das kaum an. Von Markus Woller

Ernst und Scholz: ein eingeschworenes Team

Es beißt sich zumindest nicht mit dem Bild, das die Öffentlichkeit von den beiden hat: Zwei aus dem Norden, die hier politische Wurzeln geschlagen und von hier aus Karriere gemacht haben. Scholz' Frau Britta Ernst als Brandenburger Bildungsministerin und Scholz, der die SPD (und sich selbst) gegen alle Erwartungen an die Spitze der Macht gebracht hat. Die beiden gelten als ein eingeschworenes Team, üben sich in der Öffentlichkeit in asketischer Diskretion, wenn sie Fragen über den jeweils anderen gestellt bekommen. Beide haben nur stets erkennen lassen: Auch ein Bundeskanzler Olaf Scholz wird seinen Wohnsitz in Potsdam behalten. Und nur weil ihr Mann Bundeskanzler ist, würde eine Britta Ernst ihren Job nicht an den Nagel hängen. Anfragen von Journalisten an ihre künftige Rolle als First Lady ließ sie stets abperlen. Auch das sagt viel über das Selbstverständnis der beiden aus. Jeder steht für sich. Gefühle möchten beide im politischen Alltagsgeschäft eher ausblenden.

Potsdam, die heimliche Hauptstadt

So sehr viele das Bild vom Hamburger Bürgermeister im Kopf haben mögen, im Wahlkampf hatte Scholz stets den Brandenburger gegeben. Das Ergebnis in seinem Wahlkreis zeigte, dass es den meisten Menschen offenbar schnuppe war, ob Scholz "Einer von hier" war oder eben doch nur ein kürzlich Zugezogener mit geringem Ost-Bezug. Von Brandenburg aus ging der Weg jedenfalls ins Kanzleramt. Nun wirkt es mit der Kabinettsbildung, als zahle es der neue Kanzler seiner politischen Wahlheimat zurück. Die Hauptstadt heißt Berlin, doch auffällig viel Personal pendelt aus Brandenburg an den Spreebogen. Die Verbindungen in der Ära Scholz scheinen enger geworden zu sein. So stellt das Bundesland für die SPD nicht nur den Kanzler, sondern auch die Bundesbauministerin. Seine einstige Potsdamer Mitstreiterin um den SPD-Vorsitz Klara Geywitz leitet künftig das Bauressort.

dpa/Janine Schmitz 1 min Dritte Potsdamerin im Kabinett - Brandenburgerin Klara Geywitz wird Bundesbauministerin Die SPD hat den Spekulationen ein Ende gesetzt. Als letzte der drei Ampelparteien präsentierte sie ihre Minister:innen. Bundesministerin für Bauen und Wohnen soll die Potsdamerin Klara Geywitz werden. Von Thomas Bittner

Daneben wird mit Carsten Schneider zwar ein Thüringer Abgeordneter Ost-Beauftragter, aber auch Schneider wohnt seit langem in Potsdam. Der neue und alte Arbeitsminister Hubertus Heil, politisch beheimatet in Niedersachsen, wohnt bereits im benachbarten Schwielowsee, pflegt aber seit längerem enge Verbindungen in die Brandenburger SPD. Auch beim grünen Koalitionspartner ist relativ viel Brandenburg drin: Annalena Baerbock wohnt mit ihrer Familie nicht weit von Scholz entfernt, der langjährige politische Geschäftsführer, der Uckermärker Michael Kellner, wird neuer Wirtschaftsstaatssekretär im mächtigen Klimaministerium von Robert Habeck. Der Draht zu Baerbock und Scholz war schon vor der Regierungsbildung kein schlechter: Nach manchem Talkshow-Auftritt traten sie den Heimweg von Berlin nach Potsdam in einem Auto gemeinsam an. Die Wege der Mächtigen – in Potsdam sind sie oft fußläufig.

Wie viel Brandenburg steckt im Koalitionsvertrag?

Nun muss eine hohe Dichte an Spitzenpolitikern nicht automatisch heißen, dass sich das für die Region auszahlt. Auch das Saarland war in der vergangenen Bundesregierung mit Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU), Peter Altmaier (CDU) und Ex-Saarländer Heiko Maas (SPD) überproportional gut vertreten und wurde deshalb nicht gleich zur Boom-Region. Allerdings hatte die CSU stets vorgemacht, dass die Besetzung von bestimmten Ministerien durchaus zuträglich sein kann. In der Zeit, in der sie den Verkehrsminister stellte, flossen überdurchschnittlich viele Infrastruktur-Mittel in den bayerischen Süden des Landes. Es wird sich zeigen, wie sehr nun Brandenburg und der Osten profitieren werden und das Strippenziehen vom Westen gelernt haben. Der Koalitionsvertrag bietet dafür Chancen und Gelegenheiten.

Der Brandenburger Ministerpräsident Dietmar Woidke, der unter anderem zusammen mit Wissenschaftsministerin Manja Schüle am Vertrag mitgearbeitet hatte, unterstreicht immer wieder gerne die "Brandenburger Handschrift" des Vertrages: So will die Koalition den gesetzlichen Mindestlohn auf 12 Euro anheben, wovon deutschlandweit rund zehn Millionen Menschen und allein in Brandenburg rund 360.000 Menschen profitieren würden. Die Koalition will mehr Ostdeutsche in Führungspositionen bringen. Die neue Regierung besticht noch nicht durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil Ostdeutscher. Aber ostdeutsche Herkunft und Biographie könnten künftig ein größeres Gewicht bei der Auswahl von Personal haben als das bisher der Fall war. Das millionenschwere Zukunftszentrum für Deutsche Einheit und Europäische Transformation gilt als architektonisches und wissenschaftliches Leuchtturmprojekt. Mehrere ostdeutsche Städte haben sich beworben, darunter auch Frankfurt an der Oder. Fürsprecher genug dürfte die Grenzstadt in der Bundesregierung haben.

Für den Strukturwandel und den Ausstieg aus der Braunkohle sind Milliarden versprochen. Die Regierung wird dafür Sorge tragen müssen, dass das Geld dort ankommt, wo es gebraucht wird und die Industriearbeitsplätze schneller da sind als der Frust über gebrochene Versprechen. "Idealerweise", so heißt es, solle Deutschland schon 2030 aus der Kohle aussteigen, wenn es gelingt, Arbeitsplätze zu ersetzen und die Versorgung anderweitig zu sichern. Die Entwicklung in der Lausitz wird zeigen, wie gut oder schlecht die Brandenburg-Connection zwischen Landes- und Bundesebene ihr Handwerk versteht. Dazu sollen neue Forschungseinrichtungen nach Ostdeutschland kommen – auch hier könnte Brandenburg mit seiner Nähe zu Hauptstadt und Entscheidern gute Chancen haben. In der Energieerzeugung wandelt sich Brandenburg vom Saulus zum Paulus. Einst zählte das Land in den vergangenen Jahren mit seinen Kohlekraftwerken zu den größten Klimasündern der Republik. Die SPD verteidigte diese Form der Stromerzeugung stets als Brückentechnologie, wollte von einem schnellen Ausstieg nichts wissen. Heute rückt das Land seine Möglichkeiten bei der regenerativen Energieerzeugung in den Vordergrund. Die Mark vor den Türen der Hauptstadt könnte für Scholz zum Vorzeigeprojekt werden nach dem Motto: "Schaut her, wir schaffen das!"

imago-images/serienlicht Reaktion auf Ampel-Koalitionsvertrag - Brandenburg fordert deutlich mehr Bundesmittel für den Nahverkehr Für das Erreichen der Klimaziele ist ein massiver Umstieg auf den ÖPNV unabdingbar. In einem Flächenland wie Brandenburg ist das besonders schwierig. Die Ampelkoalition verspricht mehr Mittel, wird im Vertrag aber nicht konkret. Von Thomas Bittner

Die Geschichte eines Unterschätzten

Die Geschichte von Olaf Scholz, von Brandenburg und der märkischen SPD liest sich in den vergangenen Monaten wie der Beginn einer wunderbaren Freundschaft, in der vieles zusammengeht. Das zuweilen fade, trockene und stille Auftreten des Hanseaten verschmolz zuweilen mit dem Bild des schüchternen, verschlossenen Brandenburgers. Distanz, so beschreibt es Lars Haider, Chef des Hamburger Abendblattes und langjähriger Beobachter von Scholz, sei Teil der Amtsführung von Scholz. Trotzdem hat es Scholz an die Spitze der Regierung geschafft und allen Unkenrufen getrotzt. Vielleicht ist seine Geschichte auch einmal übertragbar auf die eines Bundeslandes, auf das lange Zeit eher abschätzig geschaut wurde. Die Geschichte eines Unterschätzten, der sich doch irgendwie nach oben gestrampelt hat.

Sendung: Radio1, 08.12.2021, 08:10 Uhr