"Freiheitsfonds" - Fahren ohne Fahrschein: Initiative kauft Berliner Häftlinge frei

Mi 08.12.21 | 14:46 Uhr | Von Anna Bordel

Bild: dpa/Schoening

Wer die Geldstrafe für Fahren ohne Fahrschein im Öffentlichen Nahverkehr nicht zahlen kann, sitzt die Strafe im Gefängnis ab. Das findet die Initiative "Freiheitsfonds" diskriminierend und kauft Berliner Häftlinge mit Spendengeldern frei. Von Anna Bordel

Als erstes muss Arne Semsrott zum Bankautomaten und Geld abheben. An diesem Morgen sind es 1.500 Euro, mal ist es aber auch das Doppelte. Sein nächstes Ziel ist das Amtsgericht. Dort bezahlt er die Strafe und zeigt anschließend die Quittung in der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel vor. Damit ist der Betroffene freigekauft, sein Ziel ist erreicht. Arne Semsrott, der vor einigen Jahren die Rechercheplattform "Frag den Staat" gegründet hat, startete vor wenigen Tagen die Initiative "Freiheitsfonds". Mit Spendengeldern kaufen er und einige Mitstreiter:innen Häftlinge frei, die ihre Geldstrafe für Fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln ohne Fahrschein nicht zahlen konnten.

Ersatzfreiheitsstrafe teilweise wegen Corona ausgesetzt

In den Berliner Justizvollzugsanstalten verbüßen laut Justizverwaltung derzeit 395 Insassen eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe. Darunter sei etwa ein Drittel Menschen, die wegen Nutzung der Öffentlichen Verkehrsmittel ohne Fahrschein einsitzen. Wer drei Mal beim Fahren ohne Ticket erwischt wird und die Strafe nicht zahlt, bekommt eine Anzeige. Die gerichtlich festgelegte Strafe kann abgearbeitet werden. Menschen ohne festen Wohnsitz oder mit Suchtkrankheiten können dies oft nicht und sitzen ihre Strafe in einer Haftanstalt ab, meistens etwa 30 Tage. Während der Pandemie setzte das Land Berlin immer wieder Ersatzfreiheitsstrafen aus, um die Lage in den Gefängnissen durch höhere Fluktuation der Gefangenen nicht zu gefährden. In Berlin sitzen seit Freitag unabhängig von der Corona-Lage 21 Insassen weniger. Sie wurden von Arne Semsrott und seinen Mitstreiter:innen freigekauft. Diese Zahl bestätigte auch die Senatsverwaltung für Justiz gegenüber rbb|24.

Wenn Leute nicht aus dem Gefängnis wollen, weil es drinnen wärmer ist als draußen, dann ist das auch ein Riesenproblem. Arne Semsrott, Initiative "Freiheitsfonds"

"Die meisten wollen raus - und zwar so schnell wie möglich"

Den Kontakt zu Insassen nimmt die Initiative entweder über Angehörige oder über Mitarbeiter:innen der Justizvollzugsanstalten, wie Sozialarbeiter:innen oder Seelsorger:innen, auf. "Die meisten Betroffenen wollen raus und zwar so schnell wie möglich", erzählt Arne Semsrott. Er steht auf dem Bahngleis des S-Bahnhofs Frankfurter Allee, in seinem Bart glitzern Atemtropfen, so kalt ist es heute Nachmittag in Berlin. "Es gibt ein paar Wenige, die nicht raus wollen. Das sind Fälle, in denen der Staat trotzdem anders handeln müsste. Wenn Leute nicht aus dem Gefängnis wollen, weil es drinnen wärmer ist als draußen, dann ist das auch ein Riesenproblem." Er fordert mit seiner Initiative, das Fahren ohne Fahrschein zu entkriminalisieren und dass der Öffentliche Nahverkehr billiger oder kostenlos werde, damit die Menschen ihn einfacher nutzen könnten.

Ein Insasse kostet Berlin mindestens 4.500 Euro

"Betroffen sind vor allem die Ärmsten der Armen", sagt Arne Semsrott. Menschen ohne festen Wohnsitz und ohne Arbeit oder solche mit psychischen Problemen sind es, die Haftstrafen absitzen müssen. Mit dem Freikauf unterstütze seine Initiative nicht nur die Insassen selbst, sondern entlaste finanziell auch den Staat. Ein Hafttag kostet laut Berliner Senat 150 Euro, die Strafen der Insassen meist zwischen 200 und 3.000 Euro. Wer 30 Tage sitzt, kostet das Land Berlin also immerhin 4.500 Euro. Seit dem 3. Dezember haben eigenen Angaben zufolge bereits mehr als 5.000 Menschen Geld für den "Freiheitsfonds" gespendet. Semsrott und seine Kolleg:innen wollen damit in den nächsten zwei Wochen so viele Menschen freikaufen, wie das Geld hergibt. Sie versuchen bereits in anderen Bundesländern Kontakt zu Gefängnissen aufzunehmen. Dann hoffen sie, dass der Funke auch auf Politiker:innen überspringt, etwas verändern zu wollen. Semsrott will, dass Fahren ohne Fahrschein von einer Straftat zu einer Ordnungswidrigkeit herabgestuft wird. Niemand sollte dafür im Gefängnis landen müssen, dass er zu wenig Geld habe, um sich ein Bahnticket zu kaufen, sagt er.

Aus dem Knast freizukommen, das ist sowieso schon überwältigend. Da müssen wir nicht daneben stehen. Arne Semsrott, Initiative "Freiheitsfonds"

Justizverwaltung räumt Probleme ein

Die Schieflage ist der Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskirminierung bewusst. "Die meisten Ersatzstrafler:innen kommen etwa 30 Tage zu uns, das reicht allenfalls, die Menschen gesundheitlich aufzupäppeln und ihnen regelmäßige Mahlzeiten zu bieten", sagt Pressesprecher Sebastian Brux. Für Therapieangebote sei die Zeit zu kurz. Für diese Menschen brauche es aber Angebote jenseits des Strafrechts, also aufsuchende Sozialarbeit, Betreuungs- und Therapieangebote. Eine gesetzliche Änderung erhoffe man sich von der Ampel-Koalition auf Bundesebene. Grundlage für den derzeitigen rechtlichen Zustand ist der Paragraph 265a, "Erschleichen von Leistungen", erlassen von den Nationalsozialisten im Jahr 1935. Die angehende Ampel-Koalition kündigte bislang an, das strafrechtliche Sanktionssystem überarbeiten zu wollen, unter anderem die Ersatzfreiheitsstrafe. Dass daraus zeitnahe Veränderungen entstehen, bezweifeln die Mitglieder der Initiative "Freiheitsfonds".

Polizeigewerkschaft gegen Entkriminalisierung