15 Jahre war Friedhelm Boginski Bürgermeister in Eberswalde. In diesem Herbst zog er mit 66 Jahren für die FDP in den Bundestag. Jetzt besteht der Verdacht, dass er sein Amt zu Wahlkampfzwecken missbraucht hat. Von Gabi Probst

Der fraktionslose Stadtverordnete Carsten Zinn erinnert sich, wie Friedhelm Boginski reagierte. Er habe die Zweifel vom Tisch gewedelt und erklärt: "Wenn Landesminister Wahlkampf machen in ihrer Funktion, dann kann er es erst recht als Bürgermeister." Boginski nahm also keinen Urlaub und war nun gewarnt, dass er seinen Wahlkampf in der Freizeit und als Privatperson führen muss - und keine Unterstützung aus dem Rathaus nutzen darf.

Im März teilt Friedhelm Boginski den Stadtverordneten in Eberswalde (Barnim) mit, dass er sein Amt im Herbst aufgeben wolle. Nach 15 Amtsjahren in Eberswalde will der Bürgermeister es nochmal wissen und verkündet seine Kandidatur für den Bundestag. Sebastian Walter von der Partei Die Linke hat, wie auch andere Stadtverordnete Zweifel, wie Boginski sein Amt als Bürgermeister und den Wahlkampf unter einen Hut bringen will und bittet den Rathauschef, unbezahlten Urlaub zu nehmen. So, wie er jedem Wahlkämpfer nach dem Abgeordnetengesetz zusteht.

Doch kaum beginnt er sich im April als Wahlkämpfer zu etablieren, wird Boginski auch schon dabei ertappt, dass er sich nicht an die Regeln hält. Auf der Homepage der FDP werden sein Lebenslauf und ein Foto veröffentlicht. "Das war ein Foto", erinnert sich der Abgeordnete Walter, "dass für die Stadt Eberswalde gemacht wurde, und dass er nicht für den Wahlkampf hätte verwenden dürfen." Im Rathaus drückt man ein Auge zu, schickt Boginski eine Rechnung. "Ich habe bezahlt und daraus gelernt", erklärt Friedhelm Boginski dem rbb zu dem Fall.

Doch hat er es wirklich? Da sind zum einen die vielen Wahlkampfauftritte, die er in den sozialen Medien dokumentiert und die auch an Wochentagen stattfinden, an denen die Eberswalder eigentlich von ihm erwarten könnten, dass er seinen Amtsgeschäften als Bürgermeister nachgeht. So geschehen an einem Dienstag im Juli, als er ganztätig auf Tour ist und sich mit Sympathisanten in der Uckermark trifft - in Bandelow, Prenzlau und Schwedt. "Natürlich stand der anstehende Bundestagswahlkampf im Fokus der Gespräche", schreibt er dazu auf Facebook.

Nach seinem regulären Urlaub geht es im August weiter, die heiße Wahlkampfphase hat begonnen. An einem Mittwoch steht tagsüber die IHK in Bad Saarow auf dem Programm, eine Woche später geht es nachmittags zur Akademie der 2. Lebenshilfe. Im September wird es dann enger. An einem Freitagvormittag lässt er ein Wahlvideo drehen, an einem anderen gibt er ein Interview beim Mittelstand, an einem Dienstag fährt er nachmittags in die Hofscheune nach Buckow. Weitere Wahlkampfauftritte folgen, oft mit langen Fahrtwegen: in Schwedt, Prenzlau und Joachimsthal, mitten in der Woche, tagsüber - um nur einige Beispiele zu nennen.