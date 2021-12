5- bis 11-jährige Kinder können in Berlin auch schon vor einer entsprechenden Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) gegen Corona geimpft werden. Das sagte die Berliner Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci (SPD) am Mittwoch dem rbb.

Die Impfzentren in Berlin stünden bereit, so Kalayci. Im Impfzentrum Tegel könnte mit kurzem Vorlauf eine eigene Impfstraße für Kinder starten. Das sagte der Sprecher des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Berlin, Karsten Hintzmann, bereits in der vergangenen Woche. Doch nicht nur die Impfzentren sollen die Kinderimpfungen durchführen. "Natürlich braucht es auch die Mithilfe der Kinder- und Jugendärzte", so die Gesundheitssenatorin.

Mit Blick auf bundesweite Lieferengpässe bei den Impfstoffen äußerte Kalayci Zweifel daran, ob sich das Ziel erreichen lässt, bis Weihnachten bundesweit bis zu 30 Millionen Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen zu ermöglichen. "Ich begrüße das Ziel, aber es ist gefährdet", sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Das Impfen komme zum Teil ins Stocken. So können beispielsweise aktuell in der am Mittwoch wiedereröffneten Impfstelle am Flughafen Schönefeld keine Impfungen mit Biontech angeboten werden.

"Insbesondere die niedergelassenen Ärzte, aber auch die Impfzentren müssen sich darauf verlassen können, dass der Impfstoff auch kommt, der bestellt wird", forderte Kalayci. "Ich erwarte vom Bundesgesundheitsminister besonders mit Blick auf die Ärztinnen und Ärzte Transparenz bei Bestellungen und Lieferungen."

Bund und Länder hatten am Dienstag das Ziel bekräftigt, bis Weihnachten bis zu 30 Millionen Impfungen möglich zu machen. Ein neuer Bund-Länder-Krisenstab im Kanzleramt soll die Koordinierung der Impfkampagne mit Lieferungen und Verteilung übernehmen.