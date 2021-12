Dritte Potsdamerin im Kabinett - Brandenburgerin Klara Geywitz wird Bundesbauministerin

Die SPD hat den Spekulationen ein Ende gesetzt. Als letzte der drei Ampelparteien präsentierte sie ihre Minister:innen. Bundesministerin für Bauen und Wohnen soll die Potsdamerin Klara Geywitz werden. Von Thomas Bittner

Sie dürfte eine der bekanntesten Unbekannten im Kabinett Scholz sein. Klara Geywitz war als SPD-Politikerin bereits in vielen Rollen unterwegs, dennoch sagt ihr Name nur politisch Interessierten etwas. Sie ist Parteivize wie Kevin Kühnert, sie war Generalsekretärin von Brandenburgs SPD-Chef Woidke, sie stand neben Olaf Scholz als Kandidatin für den Parteivorsitz auf den Bühnen, sie war direkt gewählte Abgeordnete des Brandenburger Landtags. Dennoch gilt sie in der Bundespolitik als unbeschriebenes Blatt. Das Lehrerkind aus einem Potsdamer Vorort war gerade 13 Jahre alt, als die Mauer fiel. Sie tauchte als junge Linke in die neue Freiheit ein, feierte viel, war in der Hausbesetzerszene unterwegs, trat mit 16 bei den Jusos ein.

"Lösungsorientiert und verlässlich"

Ihr politischer Entdecker war Brandenburgs erster SPD-Landesvorsitzender nach der Wende, Steffen Reiche. Die Politikstudentin arbeitete in seinem Landtagsbüro, später wurde sie Referentin der Brandenburger SPD. Die Verbindung zu Reiche hielt auch nach der Politkarriere des einstigen Bildungsministers, der inzwischen wieder als Pfarrer arbeitet. Reiche taufte Geywitz' drei Kinder. Auf Twitter stellt sie sich als "fröhliche Christin" vor. Dreimal hintereinander gewann sie in ihrer Heimat Potsdam das Direktmandat und war von 2004 bis 2019 Mitglied des Brandenburger Landtags. In diese Zeit fällt auch ihr Amt als Brandenburger Generalsekretärin von 2013 bis 2017. Sie selbst beschreibt sich als "konkret, lösungsorientiert und sehr verlässlich". Wenn jemand ihr die Verlässlichkeit verweigert, kann sie aber auch konsequent Absagen erteilen. Ende 2017 blies SPD-Landeschef Dietmar Woidke die umstrittene Kreisreform kurzerhand ab, ohne sie in die Entscheidungsfindung einzubeziehen. Daraufhin stellte sie das Amt der Generalsekretärin zur Verfügung.

Parallelen zu Merkel

Journalisten haben kein leichtes Spiel mit ihr. Sie lässt nie viel gucken, beteiligt sich nicht an Spekulationen oder lenkt die Aufmerksamkeit auf bestimmte Entwicklungen. Das wurde des Öfteren als Leidenschaftslosigkeit interpretiert. Manche sagen ihr nach, sie habe nicht die Fähigkeit zur Nähe. Sie sei zu spröde und inaktiv. In der Partei hat sie nicht nur Freunde. Auf Nachfrage nach prägenden Personen nennt sie Angela Merkel. Wie die mit dem Unterschätzt-Sein umging, mit den Männern, mit der Debatte um ihre Garderobe. Es stimmt: Da gibt es durchaus Parallelen. Doch Merkel war nie das Vorbild der Potsdamer Genossin. Geywitz meint über sich, sie selbst sei "emotionaler". Und fände Heide Simonis "sehr toll".

Klare Worte

Wer Geywitz besser kennt, beschreibt sie als schlagfertig und humorvoll. "Klare Worte – Klara Geywitz" hieß es auf Wahlplakaten. Wenn sie Zeit und Gelegenheit für ein Thema gekommen sieht, kann sie auch zupackend sein. Den Vorschlag der oppositionellen Grünen für ein Paritätsgesetz griff sie auf und setzte sich 2019 parteiübergreifend dafür ein, dass zukünftig Männer und Frauen zu gleichen Teilen im Brandenburger Landtag vertreten sind. Das erste Gesetz dieser Art bundesweit hatte später vor dem Verfassungsgericht keinen Bestand. Auch Scheitern gehört eben zur Biografie von Klara Geywitz. Bei der letzten Landtagswahl fehlten genau 145 Stimmen für das Direktmandat. Ausgerechnet eine Grüne, mit deren Partei die SPD im Land und Bund koaliert, zwang Geywitz zum Auszug aus dem Landtag. Und auch den SPD-Parteivorsitz zusammen mit Olaf Scholz verfehlte sie überraschend und spektakulär.

Finanzen, Frauen, Familie

Das gibt ihr jetzt die Freiheit, ins Bundeskabinett einzuziehen. Sie hat kein Abgeordnetenmandat, das sie aufgeben müsste, und keinen Wahlkreis, den sie im Stich lassen müsste. Und sie ist Vertraute eines Kanzlers, der sie 2019 in 23 Regionalkonferenzen beim parteiinternen Wahlkampf und vielen anderen Gelegenheiten kennengelernt hatte. Dass beide in Potsdam wohnen, hat die Kooperation enger gemacht. Geywitz wurde in den vergangenen Wochen für viele Posten gehandelt. Mal als Bildungsministerin, doch dieses Ressort übernimmt die FDP. Später auch als Entwicklungsministerin oder Staatsministerin für die neuen Bundesländer. Sie hat schon in vielen Sphären Kompetenz bewiesen. Derzeit ist sie im Landesrechnungshof für Prüfungen im Bereich Bauen, Wohnen und Verkehr zuständig. Das ist genau der Bereich, den sie jetzt als Ministerin zu verantworten haben wird.

Geywitz formuliert Ziele für ihren Ministerposten

Geywitz sagte in einer ersten Stellungnahme, es sei eine große Herausforderung, wie geplant jährlich 400.000 Wohnungen zu bauen. Um die deutschen Klimaschutzziele zu erreichen, müssten die Wohnungen energiesparend gebaut werden. Ein weiteres Thema sei Sicherheit: Mieterinnen und Mieter bräuchten Sicherheit, dass sie nicht wegen übermäßig stark steigenden Mieten aus ihrer Wohnungen vertrieben werden. Sie bräuchten außerdem Sicherheit, dass sie nicht im Alter ausziehen müssten, weil sie nicht mehr in den vierten Stock kommen. "Sie brauchen auch Sicherheit, dass sie in einem Stadtteil leben, der sich so gestaltet, dass sie gerne weiter da wohnen, wo sie seit Jahrzehnten wohnen. Das ist eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue", sagte Geywitz.

Ziemlich viele Stimmen für ein überschaubares Bundesland

Im Landtag sammelte sie Expertise im Politik-Management: Sie war Finanzexpertin der Fraktion, sie leitete den Innenausschuss und war Mitglied im BER-Sonderausschuss. Auch Frauen und Familie sind für die dreifache Mutter ein Thema. Und da geht es nicht nur ums Große und Ganze. Als Generalsekretärin hat sie dafür gesorgt, dass Koalitionsausschüsse tagsüber stattfinden, damit sie abends ihre Kinder sehen kann. Lösungsorientiert und konkret. Und was man für die neuen Länder tun muss, weiß die 45-jährige Potsdamerin aus eigener Erfahrung. Sie hat die Nachwende-Brüche in der eigenen Familie kennengelernt. Der Vater war in der SED, die Mutter eher kritisch. Dann kam die Einheit. Eine Schwester wurde arbeitslos, die andere ging in den Westen. Geywitz ist neben Olaf Scholz und Annalena Baerbock die dritte Potsdamer Stimme im Kabinett. Ziemlich viel für ein überschaubares Bundesland. Ob Brandenburg damit wirklich ein größeres Gewicht in der Bundespolitik hat, muss sich erst noch zeigen.

