Soziales Bündnis ruft zu Protesten in Berlin auf

Als Reaktion auf das Sondierungsergebnis der geplanten Ampel-Koalition startet das Bündnis "Gerechtigkeit Jetzt!" eine Aktionswoche. Den Auftakt macht ein Protest von Fridays for Future am Freitag in Berlin, 10.000 Menschen sind angemeldet.