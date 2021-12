Urteil zum "Tiergartenmord" in Berlin - "Das war Staatsterrorismus"

Mi 15.12.21 | 18:36 Uhr | Von Ulf Morling

Bild: AFP POOL

Das Berliner Kammergericht bewertet die Tötung eines gebürtigen Tschetschenen im Kleinen Tiergarten als Auftragsmord aus Moskau. In der Urteilsbegründung wird selbst der russische Staatschef Wladimir Putin als Inzdiz angeführt. Von Ulf Morling

Wegen heimtückischen Mordes aus niedrigen Beweggründen hat der 2. Strafsenat des Berliner Kammergerichts am Mittwoch den russischen Angeklagten verurteilt. Er selbst ließ über seine Verteidiger erklären, Vadim S. zu heißen und Bauingenieur zu sein, der als Tourist in Berlin war. Die Richter sind in ihrem Urteil nach 56 Verhandlungstagen allerdings davon überzeugt, dass der Angeklagte der 56-jährige Vadim K. ist und eine hohe Stellung im Sicherheitsapparat der Russischen Föderation hat. Das Gericht kommt nach mehr als einjährigem Prozess zu dem Ergebnis, dass "kühl, berechnend und mit unbedingtem Vernichtungswillen" der Angeklagte am Tattag "sich zum Büttel machte" und im Auftrag der Russischen Föderation den gebürtigen Tschetschenen aus politischen Motiven tötete. Die Tat sei "nichts anderes als Rache und Vergeltung" gewesen, sagte der Vorsitzende Richter Olaf Arnoldi am Mittwoch bei der Urteilsbegründung. "Das war Staatsterrorismus." Neben der lebenslangen Freiheitsstrafe wegen Mordes sah der Staatsschutzsenat des Kammergerichts die "besondere Schwere der Schuld" des angeklagten mutmaßlichen Geheimdienstmitarbeiters an. So kann er nicht nach 15-jähriger Haft eventuell entlassen werden.



Opfer soll von Russland als Terrorist ausgeschrieben worden sein

Das Opfer, ein Georgier tschetschenischer Herkunft, hatte am 23. August 2019 mittags zum Freitagsgebet gehen wollen. Zuvor spazierte er durch den Kleinen Tiergarten. Der Täter fuhr mit einem Fahrrad an ihn heran und schoss dreimal mit seiner Pistole mit Schalldämpfer, zweimal davon in den Kopf seines Opfers. Der Täter flüchtete zur Spree und wollte im Gebüsch seine Langhaar-Perücke, die lange Hose und das Fluchtfahrrad in die Spree werfen. Ein Pärchen hatte das beobachtet und die Polizei alarmiert. Vadim K. wurde festgenommen. Als während der Mordermittlungen das LKA auf eine bereits gelöschte Fahndungsmeldung nach einem mutmaßlichen Mörder anderen Namens von Interpol Moskau stieß, wurde man stutzig: Das Passbild des Vadim K. dort entsprach dem des im Kleinen Tiergarten Festgenommenen. Aber der Inhaftierte hatte immerhin einen regulären Pass der Russischen Föderation auf den Namen Vadim S. Wie hieß er nun? Und steckte hinter der "quasi Hinrichtung", wie es die Bundesanwaltschaft bezeichnet, doch nicht die "Tschetschenenmafia" oder Angehörige von Opfern aus dem Tschetschenienkrieg, die sich rächen wollten an dem 40-jährigen Georgier, der im Krieg gegen Russland gekämpft hatte? "Es gibt keinen Zweifel, dass K. Verantwortung für den Tod von Menschen trifft", sagt der vorsitzende Richter Olaf Arnoldi im Urteil. Nach einem Angriff auf eine Polizeistation im Jahr 2004, bei der 70 russische Polizisten und Zivilisten getötet worden waren, soll der gebürtige Tschetschene Tornike K., der eine Miliz befehligte, von Russland als Terrorist ausgeschrieben worden sein. K. ging später ins georgische Pankisital und war dort Emir. "Er war ein hochangesehener Mittler zwischen den Menschen und Behörden und half bei der Identifizierung russischer Spione", hieß es im Urteil. Außerdem habe er zwei Restaurants betrieben und Honig nach Saudi-Arabien exportiert. 2008 habe er zum letzten Mal zur Waffe gegriffen. Nachdem Tornike K. im Jahr 2015 selbst Opfer eines fast tödlichen Attentats geworden war, es trafen ihn vier Schüsse von unbekannten Tätern, flüchtete K. mit seiner Familie ein Jahr später nach Deutschland. Poltisches Asyl wurde ihm vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge versagt. "Das sollte sich später als ersichtlich falsch herausstellen", heißt es im Urteil.

Es gab unbekannte Helfer

Spätestens im Juli 2019 hätten die russischen Behörden gewusst, dass Tornike K. sich in Berlin aufhielt, so der Vorsitzende Richter in der mündlichen Urteilsbegründung. Der Angeklagte sei mit einer Tarnidentität ausgestattet worden und gelangte über Paris und Warschau nach Berlin, wo er ein Tag vor dem Mordanschlag eintraf. Unbekannte Komplizen hätten zuvor die Gewohnheiten von Tornike K. ausgekundschaftet und die Pistole ihm übergeben. Ohne "in Berlin stationierte Helfer sei die professionelle Tatvorbereitung nicht möglich gewesen", so das Gericht. Am Tattag schließlich habe Vadim K. mit einem Mountainbike in Moabit vor dem Wohnhaus K.s gewartet und habe ihn verfolgt und ermordet.

Auch Staatspräsident Putin mauerte

"Fest steht, dass es sich bei dem Täter um den Angeklagten handelt, der am Tattag von den Polizisten festgenommen wurde", betonte das Gericht im Urteil. An seiner Kleidung seien passende Schmauchsuren gefunden worden, am in der Spree versenktem Fahrrad seine DNA, ebenso am Basecap, das er während der Tat getragen haben soll. Dass er kein Bauingenieur sei, der als Tourist in Berlin weile, werde widerlegt durch die vorliegenden Indizien: Es gebe keine Erkenntnisse zu dem von ihm genannten Namen Vadim S., sein angeblicher Arbeitgeber in Russland habe bestritten, einen S. zu kennen. "Die Beweislage ist erdrückend. Vadim K. hat eine mit staatlicher Hilfe geschaffene Alias-Identität." Das Gericht führt in der Urteilsbegründung selbst Wladimir Putin als Indiz an, dass der Mord an Tornike K. von staatlichen Stellen befohlen wurde. In seiner Jahrespressekonferenz am 19. Dezember 2019 sei Putin auf die beiden Identitäten des mutmaßlichen Täters des Tiergartenmords angesprochen worden. Ob er denn inzwischen bestätige könne, dass es den von dem Berliner Attentäter angegeben Namen Vadim S. wirklich gebe? Putin habe die Frage des Spiegel-Redakteurs übergangen. Auch ein Auslieferungsersuchen Russlands betreffs Tornike K. hatte es nie gegeben, obwohl Putin von einem "Terroristen, Mörder und blutrünstigem Menschen" gesprochen hatte, der in Europa frei herumlaufe. Die russische Gesetzeslage lasse Tötungen von Terroristen im Ausland unter bestimmten Bedingungen zu, hieß es in der Urteilsbegründung. Voraussetzung sei, dass der Präsident zustimme. "Nach dem russischen Antiterrorgesetz war die Tat rechtens", sagt der vorsitzende Richter.

Opfer wünschen sich "deutliches politisches Zeichen"

Sieben Verwandte des Getöteten traten im Prozess als Nebenkläger auf: Frauen, vier Kinder und Geschwister. Rechtsanwältin Johanna Künne ist eine ihrer Vertreterinnen. Für die Angehörigen sei es ganz zentral, dass klar und deutlich vom Gericht gesagt worden sei, dass Russland den Mord in Auftrag gegeben habe. Durch die Tat hätten sich die Angehörigen in ihrer Sicherheit beeinträchtigt gefühlt. Sie hätten schließlich Schutz in Deutschland gesucht. "Wir wünschen uns jetzt ein deutliches politisches Signal, dass Deutschland ein sicheres Land für Schutzsuchende ist", sagte die Vertreterin der Angehörigen des Mordopfers weiter. Ob der Angeklagte in Revision geht gegen das Urteil, ist noch nicht entschieden.

