Do 09.12.21

Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts ist das Vorkaufsrecht so gut wie tot. Davon fühlen sich auch die Mieter eines Hauses in Berlin Neukölln unmittelbar bedroht. Doch der Kampf für eine neue rechtliche Regelung nimmt Fahrt auf. Von Wolf Siebert

Rund 200 Demonstranten stehen um den roten Lautsprecherwagen vor dem Haus Hermannstraße 48. Ein Altbau mit weißer Fassade. "Spekulation bekämpfen! H 48 bleibt!" steht auf einem weißen Transparent. Eine Mieterin des Hauses greift zum Mikro und schreit ihren Frust über das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts heraus: "Alle Menschen, die heute in der H 48 leben, sollen auch künftig dort wohnen. Und deshalb stehen wir heute hier, um für das Vorkaufsrecht zu kämpfen. " Jahrelang war die Ausübung des Vorkaufsrechts in Berlin und anderen Städten übliche Praxis. Bezirke und Kommunen kauften Investoren Mietshäuser vor der Nase weg. Das Ziel: Mögliche Mietsteigerungen verhindern. Nach einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts im November ist das Vorkaufsrecht allerdings so gut wie tot – und die Mieterinnen der H 48 fühlen sich von diesem Richterspruch unmittelbar bedroht: "Wir haben die Schnauze voll von Richterinnen, die Gesetze im Sinne von Investmentfirmen auslegen, die teilweise in Deutschland nicht mal Steuern zahlen."

Die Zahlen I Die Berliner Bezirke – vor allem Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln und Mitte – haben in den vergangenen Jahren in 94 Fällen das Vorkaufsrecht ausgeübt. 2.665 Wohnungen wurden erworben und an städtische Wohnungsbaugesellschaften weitergegeben. Nur zwölf dieser Fälle sind noch nicht rechtskräftig, die Bezirke werden nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts das Vorkaufsrecht hier wohl nicht mehr ausüben.

Angst vor den Plänen des neuen Eigentümers

Eine Immobilienfirma aus Sachsen hatte die Immobilie Hermannstraße 48 gekauft. Drei Häuser und ein Fabrikgebäude. Das Ganze liegt in einem Milieuschutzgebiet, deshalb hat der Bezirk unter bestimmten Bedingungen ein Vorkaufsrecht. Da der neue Eigentümer sich nicht auf mieterfreundliche Verabredungen einlassen wollte, zog das Bezirksamt Neukölln das Vorkaufsrecht. Zuvor hatten die Mieterinnen und Mieter ein eigenes Kaufangebot vorgelegt, der Bezirk war also nur der Zwischenerwerber. Dagegen klagten die sächsischen Käufer. Der Rechtsstreit war noch nicht abgeschlossen, als die Verwaltungsrichter in einem ähnlich gelagerten Fall urteilten: Der Bezirk durfte das Vorkaufsrecht gar nicht ausüben. Die beiden Mieterinnen Tine und Hanna der Hermannstraße 48 stehen im Fabrikgebäude am Kicker und fragen sich nun, wie lange sie hier noch wohnen dürfen. Ihre echten Namen wollen sie nicht nennen, weil sie Angst haben, dass kritische Äußerungen zu Ärger mit dem Vermieter führen könnten. Die Immobilienfirma aus Sachsen wird die Immobilie wohl übernehmen. Unklar ist aber: Wie wird sich der Käufer verhalten? Hanna macht sich Sorgen. Es gibt viele Berliner Beispiele von Hauskäufern, die ihre Mieter förmlich rausgeekelt haben. Abmahnungen, Wasser abstellen, permanenter Stress. "Das alles kostet viel Energie und Zeit und auch Geld."

Politische Initiative für ein neues Vorkaufsrecht

Der Käufer ihrer Häuser hat einen zweistelligen Millionenbetrag für die Immobilie ausgegeben. Da die Mieten günstig sind, wird sich dieses Investment erst nach 35 bis 40 Jahren rechnen. Es sei denn, er bringt die Häuser auf einen zeitgemäßen Standard, baut um und erhöht die Mieten, auch in einem Milieuschutzgebiet ist das nicht unmöglich. Besonders gefährdet sind die Mieterinnen des Fabrikgebäudes: Eigentlich sind das hier Gewerberäume, die aber schon seit vielen Jahren als Wohnräume genutzt werden. Hier gilt also Gewerbemietrecht, deshalb sind diese Mieter im Fabrikgebäude kaum geschützt. Der Berliner Senat will das Aus für das Vorkaufsrecht nicht akzeptieren und hat eine Bundesratsinitiative gestartet, um das Bundesgesetz zu ändern. Die Berliner Initiative wird von vielen Ländern unterstützt. Das Gesetz soll so geändert werden, dass das Vorkaufsrecht auch künftig genutzt werden kann, um Mieter in Milieuschutzgebieten vor Verdrängung zu schützen. Wie schnell das geht, lässt sich nicht vorhersehen. Und wahrscheinlich kann das geänderte Gesetz dann auch nur auf künftige Vorkaufsfälle angewendet werden. Nicht auf Altfälle wie die H 48.

Bundesweit aktive Initiativen

140 Mietparteien wohnen und arbeiten in der H 48, auch ein Schreiner, ein Friseur und eine heilpädagogische Praxis. Für den geplanten Kauf des Hauses hatte sich die Hausgemeinschaft Unterstützung geholt. Das "Mietshäuser Syndikat" ist eine nicht-kommerzielle Beteiligungsgesellschaft, Anfang der 1980er Jahre in Freiburg im Breisgau gegründet. Das sogenannte Syndikat ist bundesweit aktiv und hilft dabei, Häuser gemeinschaftlich zu kaufen. Das Ziel: Mietwohnungen sollen Wohnungen zur Miete bleiben, die Häuser werden nicht weiterverkauft. Aktuell ist das Mietshäuser-Syndikat an über 160 Hausprojekten beteiligt.

Die Zahlen II In 369 Fällen konnten die Bezirke mit der Androhung, das Vorkaufsrecht auszuüben, mit den Käufern sogenannte Abwendungsvereinbarungen schließen Darin verpflichten sich die Käufer, zum Beispiel auf drastische Mieterhöhungen zu verzichten. Einige Investoren haben diese Vereinbarungen inzwischen gekündigt. Welche Folgen das haben wird, ist noch nicht sicher.



Es gibt Erfolgsbeispiele

Eines der Erfolgsbeispiele aus der Vergangenheit ist die Seumestraße 14 in Friedrichshain. Ein grauer Altbau mit der "Blauen Bohne", einer Kaffeerösterei, im Erdgeschoss. Hier wohnt Birgit, eine von 42 Mieterinnen, die ihr eigenes Haus gekauft haben. Um den Kaufpreis über 30 Jahre abzahlen zu können, müssen die Mieten nur moderat erhöht werden. Birgit arbeitet auch als Regionalberaterin des "Mietshäuser Syndikats". Manchmal melden sich bis zu drei Hausgemeinschaften pro Woche bei ihr, weil ihr Haus verkauft werden soll und sie Hilfe und Beratung brauchen. In der Regel gründen die Hausgemeinschaften einen "Hausverein". Der wird Teil einer GmbH, an der auch das Mietshäuser Syndikat beteiligt ist. Die Häuser gehören also der GmbH und sind so dem Verwertungsinteresse des Marktes entzogen. Das Vorkaufsrecht bleibt auch für Birgit ein wichtiger Baustein, um Mieterinneninteressen zu sichern. Deshalb unterstützt sie den Protest gegen die Entscheidung des obersten deutschen Verwaltungsgerichts, der sich unter dem Namen "Neues Vorkaufsrecht - jetzt!" formiert. Es betrifft aber nicht nur Berlin, deshalb gibt es schon jetzt Kontakte zu Initiativen in München und Hamburg.

