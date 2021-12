Telefonverträge, Zugverbindungen, Zuzahlungen für Medikamente - Das ändert sich im Dezember

Mi 01.12.21 | 06:08 Uhr

Bild: dpa/R. Kneschke/D. Inderlied/S. Stache

Schon der Gedanke an eine 0180er-Nummer löst Panik vor hohen Kosten aus. Doch die Preise hier werden deutlich übersichtlicher, allerdings steigen die Bahnpreise an - und bei den Handyverträgen ändert sich ab 1. Dezember Entscheidendes. Ein Überblick.

Kürzere Kündigungsfristen für Internet- und Handyverträge

Wer die Kündigung seines Internet- oder Handyvertrags verpasst, steckte oft direkt weitere zwölf Monate beim Anbieter fest. Oft sind die Konditionen dabei auch noch schlechter, als bei Vertragsbeginn, wo die Kundinnen und Kunden mit Boni gelockt werden. Damit ist jetzt Schluss. Das Telekommunikationsgesetz wurde modernisiert, und ab 1. Dezember verlängert sich der Vertrag nur noch um einen Monat, kann damit also auch nach Ablauf der Vertragslaufzeit monatlich gekündigt werden. Weiterhin müssen in Zukunft auch Verträge mit zwölf Monaten angeboten werden, zusätzlich zu den weit verbreiteten 24-Monats-Verträgen.

Entschädigungsansprüche bei geringer Leitungs- und Datenleistung

Ab ersten Dezember ermöglicht das Telekommunikationsgesetz [www.bmwi.de] zudem Entschädigungsansprüche, wenn die versprochene Leitungskapazität nicht stimmt oder es zu Störungen kommt: Künftig gilt also, dass Kund:innen nur noch für die Internet-Geschwindigkeit zahlen, die sie auch tatsächlich bekommen. So gibt es neben einem Sonderkündigungsrecht auch ein Minderungsrecht. Kommen beispielsweise nur 50 der versprochenen 100 Megabit pro Sekunde an, kann der monatliche Preis auch um 50 Prozent gekürzt werden. Allerdings liegt die Beweislast bei den Kund:innen. Sie müssen die Abweichung der Geschwindigkeit entweder durch das entsprechende Messinstrument der Bundesnetzagentur oder durch ein anderes von der Behörde zertifiziertes Tool nachweisen. Das Recht zur Minderung besteht dann so lange fort, bis der Anbieter den Nachweis erbringt, dass er vertragskonform liefert. Das Gesetz regelt auch, dass für verschleppte Reparaturen Entschädigungsansprüche geltend gemacht werden können: Kommt also ein Techniker nach gemeldeten Störungen nicht oder bleibt die Störung bestehen, gibt es auch hier künftig Entschädigung. Zwei Tage haben Anbieter dafür laut Wirtschaftsministerium zukünftig Zeit. Neu ist zudem, dass zum Abschluss der Telekommunikationsverträge laut Verbraucherzentrale immer eine Vertragszusammenfassung in Textform [www.verbraucherzentrale.de] vorliegen muss.

Neue Fahrpläne, neue Verbindungen - und Fahrpreisanhebungen

Deutsche Bahn Wie jedes Jahr gibt es auch in diesem Winter den neuen Fahrplan der Deutschen Bahn, der ab 12. Dezember gilt. Dieser Plan sieht vor, dass es mehr Sprinter-Verbindungen geben wird, unter anderem geht es drei Mal täglich direkt von Berlin nach Köln in unter vier Stunden, immerhin 30 Minuten schneller als bisher. Aus dem Süden kommt man ab Dezember auch später nach Hause, mit einem Spätsprinter aus München um 20 Uhr, der vier Stunden später in Berlin ankommt. Außerdem gibt es eine Reihe neuer Direktverbindungen, beispielsweise von Köln nach Binz auf Rügen über Berlin. Auch in Richtung Dresden gibt es von Berlin spät Abends mehr Angebote. Dazu gibt es neue Züge, mehr internationale Verbindungen (aktuell noch nicht aus Berlin, diese folgen aber in den kommenden Jahren) und bessere Taktung. Buchbar sind die Verbindungen seit 13. Oktober 2021. Auch wichtig: Seit dem 24. November gilt in Bus und Bahn die 3G-Regelung. Flixtrain Zeitgleich startet auch bei Flixtrain der neue Fahrplan. Hinzu kommen neue Haltestellen wie Bonn, Koblenz und Mainz. Vier Strecken betreibt der Bahn-Konkurrent inzwischen, drei davon führen auch über Berlin, so geht es unter anderem nach Stuttgart, von Hamburg über Berlin nach Leipzig und von Leipzig über Berlin nach Köln und Aachen.



Fahrpreise steigen



Gekoppelt an den neuen Fahrplan ab 12. Dezember ist auch der Start einer Fahrpeiserhöhung bei der Bahn: So steigen die Flexpreise und die Preise für die Strecken-Zeitkarten um rund 2,9 Prozent. Auch die Preise für die Bahncard 25, 50 und 100 steigen um 2,9 Prozent. Die Super Sparpreise und Sparpreise aber bleiben bei 17,90 Euro beziehungsweise ab 21,50 Euro.

Rezeptpflichtige Arzneien werden teurer - zur Notdienstfinanzierung der Apotheken

20 Cent mehr kosten ab Mitte Dezember rezeptpflichtige Arzneien. Ab 15. Dezember tritt ein Gesetz in Kraft, das diese Preiserhöhung festlegt. Die Mehreinnahmen gehen in den Nacht- und Notdienstfonds des Deutschen Apothekerverbandes, womit die Nachtdienste in den Apothken finanziert werden sollen.



Allerdings: An der Zuzahlungsregelung der Versicherten für verschreibungspflichtige Medikamente änderte diese Abgabe nichts: Versicherte zahlen weiterehin für jedes verschreibungspflichtige Arzneimittel pro Packung zehn Prozent des Verkaufspreises dazu, die höchste Zuzahlung beträgt dabei, unabhängig davon, wie hoch der Medikamentenpreis liegt, zehn Euro. Alle Medikamente bis fünf Euro bezahlen Versicherte selbst.

0180er Nummer werden künftig günstiger

Allein beim Gedanken an eine 0180er-Nummer glühte bei einigen schon die Handy- oder Telefonrechnung, denn mit 42 Cent pro Anruf oder sogar pro Minute waren die Servicenummern in den vergangenen Jahren sehr teuer. Ab 1. Dezember ist Schluss damit. Schon im August war eine Änderung seitens der Bundesnetzagentur angekündigt worden, zukünftig bestimmt die Ziffer hinter der 0180, welche Gebühren anfallen. Entscheidend für den dann gültigen Tarif der Verbindung ist die Ziffen nach der 0180:



0180-1: 3,9 Cent pro Anruf

0180-2: 6 Cent pro Anruf

0180-3: 9 Cent pro Minute

0180-4: 20 Cent pro Anruf

0180-5: 14 Cent pro Minute

0180-6: 20 Cent pro Anruf

0180-7: 30 Sekunden kostenlos, danach 14 Cent pro Minute

Freie Wahl beim Kabelanschluss - aber erst nach langer Übergangsfrist

Mit dem neuen Telekommunikationsgesetz gelten nun auch Änderungen beim Kabelanschluss. Aktuell ändert sich mit dem neuen Gesetz zunächst nur wenig. Doch in Zukunft etwa muss für einen TV-Kabelanschluss in einer Mietwohnung nicht mehr gezahlt werden, wenn dieser nicht genutzt wird.



Das Prinzip dieser Regelung nennt sich Nebenkostenprivileg und soll in Zukuft verschwinden. Das Problem ist: Die Streichung des Nebenkostenprivilegs gilt nur für Anlagen, die nach dem 1. Dezember 2021 errichtet werden. Für alle bestehenden Anlagen gilt eine Übergangsfrist bis Ende Juni 2024. Bis dahin dürfen Vermieter:innen diese Kosten aber noch auf die Mieter:innen umlegen. Vermieter:innen dürfen aber weiter den Erst-Anschluss ans Glasfasernetz - auch noch rückwirkend bis 2015 - auf die Nebenkosten umlegen, wenn das im Mietvertrag vereinbart worden ist. Maximal 60 Euro im Jahr über maximal fünf Jahre, bis Ende 2027.

Neues beim Pfändungsschutz - es bleibt mehr für den Gepfändeten übrig

Gemeinschaftskosten fallen bei Pfändung zukünftig unter den Pfändungsschutz, legt das sogenannte Pfändungsschutz-Fortentwicklungsgesetz fest. Pfändungsfreies Guthaben kann zudem über drei und nicht mehr nur zwei Monate verbraucht und übertragen werden. Bei Weihnachts- und Urlaubsgeld sowie Rente und Lebensversicherungen werden außerdem die Pfändungsfreigrenzen angehoben, ebenfalls wird die Liste der unpfändbaren Sachen angepasst und aktualisiert, sodass keine Gegenstände die etwa für Fortbildung oder Religionsausübung notwendig sind, gepfändet werden dürfen. Auch Haustiere sind ausgeschlossen.

Hartz-IV-Erhöhung: Auszahlung Ende Dezember

Weil ab Januar 2022 der Hartz-IV-Satz erhöht wird, die Auszahlung aber immer bereits im Vormonat erfolgt, bekommen Hartz-IV-Empfänger ab Ende Dezember eine etwas höhere Auszahlung. Für alleinstehende Erwachsene beträgt dieser Satz dann 449 Euro statt bislang 446 Euro. Auch der Regelsatz für Jugendliche ab 14 Jahren steigt dann um drei Euro auf insgesamt 376 Euro.

