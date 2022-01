Die Wege Jörg Meuthens und der Ost-AfD waren schon lange keine gemeinsamen mehr. Dass der AfD-Bundeschef nun seinen Partei-Austritt verkündete, begründet mit "sektenähnlichen Zügen" in der Partei, dürfte Ost-Verbände wie den in Brandenburg beflügeln. Von Hanno Christ

"Ich begrüße den Rücktritt nicht", sagt von Lützow. Er finde es schade. Meuthen habe auch seine guten Seiten gehabt. "Aber als Führungsperson hat er die Erwartungen nicht erfüllt. Er hat die verschiedenen Strömungen der Partei nicht zusammengebracht." Von einer Radikalisierung und sektenähnlichen Zügen in der AfD – Meuthens offizielle Gründe für den Austritt - will von Lützow nichts wissen. Dabei ist der Brandenburger Landesverband seit Jahren im Visier des Verfassungsschutzes - und macht keine Anstalten zur Mäßigung. Die märkische AfD und ihren ehemaligen Bundessprecher verbindet eine besondere Geschichte. Sie ist ein Kapitel in der Erzählung vom Ab- und Ausstieg eines Parteichefs.

Kein gutes Haar lässt der Parlamentarische Geschäftsführer der Brandenburger AfD-Fraktion am kommissarischen Landesvorstand - und verlässt das Gremium "mit sofortiger Wirkung", wie Hohloch am Freitag bekanntgegeben hat.

Irgendwann versucht es Meuthen trotzdem. Ab wann genau er sich gegen führende Köpfe seiner Partei stellt, ist unklar. Seinen Gesinnungswandel, seine nun erklärten Warnungen vor den rechtsextremen Strömungen will heute keiner recht glauben. Dafür hat er zu lange profitiert von den radikalen Kräften, die seiner Partei stets stabile Wahlergebnisse in Ostdeutschland einfahren. Im Osten zünden andere. Meuthen, der gebildete Professor, gilt Beobachtern nur als Feigenblatt für einen pseudo-bürgerlichen Anstrich der AfD.

Die Flüchtlingskrise befeuert die radikalen Kräfte, allen voran Protagonisten wie den Thüringer AfD-Chef Björn Höcke oder den Brandenburger Andreas Kalbitz. Kalbitz und Höcke gehören zu den Gallionsfiguren des sogenannten Flügels, einer Gruppierung am äußersten rechten Rand der Partei, die mittlerweile als formal aufgelöst gilt. Schon damals verschwimmen die Grenzen zum Rechtsextremismus, doch die AfD kann bei Wahlen gerade in den Ost-Bundesländern weiter zulegen. An Landesverbänden wie denen von Sachsen, Thüringen und Brandenburg kommt damals kein AfD-Chef vorbei.

Als die AfD 2014 unter dem damaligen Landesvorsitzenden Alexander Gauland in den Brandenburger Landtag einzieht, ist noch unklar, welchen Weg sie einschlagen wird. In wenigen Jahren aber wandelt sie sich, driftet immer weiter nach rechts. Bernd Lucke, Frauke Petry – die Bundessprecher kommen und gehen. Meuthen wird 2015 an die Spitze gewählt, biedert sich damals dem rechten Lager der Partei an, probt gerne den Schulterschluss mit den Völkischen seiner Partei am Kyffhäuserdenkmal.

So oder so hat Meuthen die bislang erfolgreiche Parteikarriere von Kalbitz zertrümmert und sich die tiefe Abneigung seiner Anhänger gesichert. In der Partei inszeniert sich Meuthen fortan offen als Gemäßigter, warnt vor der weiteren Radikalisierung, vor einer drohenden bundesweiten Beobachtung durch den Verfassungsschutz. Bislang ist die AfD nur im Osten der Republik stark. Einmal als verfassungsfeindlich gebrandmarkt, wäre die Idee von einer gesamtdeutsch erfolgreichen Partei für Meuthen wohl endgültig Geschichte.

Offenkundig wird die Spaltung in der Partei mit dem Rausschmiss von Andreas Kalbitz, damals AfD-Landeschef in Brandenburg. Mit Hilfe einer Mehrheit im Bundesvorstand lässt Meuthen im Mai 2020 Kalbitz' Mitgliedschaft annullieren. Die Begründung: Kalbitz habe bei seinem AfD-Eintritt eine Mitgliedschaft in der rechtsextremistischen, mittlerweile verbotenen Vereinigung Heimattreue Deutsche Jugend verschwiegen. Es ist ein Paukenschlag und eine Kampfansage Meuthens an die Mächtigsten seiner Partei. Kalbitz verliert nach und nach alle Parteiämter, streitet bis heute um seine Rückkehr in die AfD.

Im Osten macht Meuthen seit seinen Bemühungen, Kalbitz und dessen Verbündeten Höcke zu isolieren, keinen Boden gut. Im Gegenteil: Auf AfD-Kundgebungen wird öffentlich gegen Meuthen geätzt, Plakate mit der Aufschrift "Nicht mein Vorsitzender" verdeutlichen, dass Parteianhänger mit einem Teil ihrer Spitze nichts anfangen können.

Entgegen der Ansage Meuthens, von gemeinsamen Auftritten mit dem ausgestoßenen Kalbitz abzusehen, taucht dieser aber immer wieder doch auf AfD-Bühnen auf. Und auch in Brandenburg haben sie Meuthen längst die Gefolgschaft gekündigt. Dessen Versuche, Einfluss zu nehmen, werden bei Brandenburger AfD-Funktionären wie Daniel Freiherr von Lützow als rechtlich möglich, aber "moralisch verwerflich" gesehen.



Im vergangenen Bundestagswahlkampf tauchte Meuthen dann auch nur einmal in Brandenburg auf - ohne dass die Partei davon Notiz nimmt. Einen Hinweis auf der sonst so emsig gefüllten Facebook-Seite auf Meuthens einzigen Auftritt in Werder an der Havel sucht man damals vergebens. Die Brandenburger AfD schweigt den eigenen Chef förmlich weg. Die Mark ist in der AfD kein Meuthen-Land.

Wohl auch deshalb rechnet der Parlamentarische Geschäftsführer der Partei im Landtag, Dennis Hohloch, nun mit keinen großen Auswirkungen oder einer Austrittswelle in Brandenburg. "Er hat sechs Jahre die Partei geleitet, aber er hat in letzter Zeit zusehends gezeigt, dass er nicht in der Lage war, die Partei zu führen", so Hohloch. Es wäre konsequent, wenn er auch das EU-Mandat abgeben würde. Der Kandidat für den AfD-Landesvorsitz, der Bundestagsabgeordnete René Springer, urteilt, Meuthens Austritt aus der Partei sei "menschlich enttäuschend". "Seine Verdienste um die Partei hat er mit dieser Entscheidung völlig zunichte gemacht." Die Kritik totalitärer Züge weist Springer als Nachtreten zurück. Das sei unglaubwürdig nach so langer Zeit an der Parteispitze.