Berlin will in fünf Jahren 500 afghanische Flüchtlinge aufnehmen

Abu Toran berichtet von fünf Familienmitgliedern, die ihr Leben für deutsche Soldaten riskiert hätten - und verlassen wurden, als ihre Heimat den Taliban in die Hände fiel. Besonders große Angst habe er um seinen Bruder, der sich weiter in Afghanistan befindet, sagt der 22-Jährige, der seit sechs Monaten in Berlin lebt. Sein Bruder Mahan* sei Mediziner und habe nahe Masar-i-Sharif von 2012 und 2018 für die Bundeswehr gearbeitet. "Ende September haben ihn die Taliban gefunden. Er wurde verschleppt und tagelang gefoltert", sagt Abu Toran im Gespräch mit rbbl24.

Aus Angst vor den Taliban habe die Familie Mahans Pass und alle anderen Dokumente verbrannt, die auf eine Zusammenarbeit mit der Bundeswehr hindeuteten. Auf eine Evakuierungsliste kam Mahan nur, weil es in der Familie noch einen Cousin gibt, der ebenfalls für die Bundeswehr gearbeitet habe. In dessen Vertrag stehe auch Mahans Name, erzählt Abu Toran - neben dem Namen eines Bundeswehr-Generals.

Der Berliner Senat hatte in seiner Sitzung am 14. Dezember beschlossen, sich um eine schnellere Aufnahme von afghanischen Familienangehörigen in Berlin zu bemühen. Aus humanitären Gründen sollen erweiterte Aufnahmeregeln für Verwandte von afghanischen Flüchtlingen eingeführt werden, die schon in Berlin leben. Vergleichbare Ausnahmeregelungen gelten schon für Verwandte von Flüchtlingen aus Syrien und dem Irak. Was Berlin zur Erweiterung dieser Regelung fehlt, ist die Zustimmung des Bundesinnenministeriums.

Dasselbe gilt für ein Aufnahmeprogramm für 500 afghanische Geflüchtete, das der Senat gemeinsam mit dem UNHCR entwickeln will. Das Landesprogramm richtet sich an Menschen, die nicht ohnehin eine Aufnahmezusage für Deutschland durch die Bundesregierung erhalten haben. Eine dafür erforderliche Landesaufnahmeanordnung sei dem Bundesinnenministerium mit Bitte um Zustimmung übersendet worden, wie ein Sprecher der Senatsverwaltung für Integration rbbl24 auf Anfrage erklärte. Eine Antwort aus dem BMI stehe derzeit noch aus.

Seit August wurden in Berlin laut Senatsangaben 488 Menschen aus Afghanistan aufgenommen, die über Evakuierungsprogramme, geplante Chartereinreisen und individuell organisiert nach Deutschland gekommen waren. Untergebracht sind sie in 15 Gemeinschaftsunterkünften des Landesamts für Flüchtlinge (LAF), nach Angaben des Flüchtlingsrates leben die meisten Ortskräfte in der Marienfelder Allee in Steglitz-Zehlendorf.