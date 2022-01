"Kooperation statt Konfrontation": Diese Losung hatte Franziska Giffey schon in den Sondierungsgesprächen mit ihren Koalitionspartnerinnen ausgegeben. Formuliert hatte Berlins Regierende Bürgermeisterin das als versöhnliche Grußadresse an die private Wohnungswirtschaft - und gleichzeitig als warnenden Seitenhieb an den Koalitionspartner Die Linke, die Wohnungskonzerne lieber heute als morgen enteignen würde. Giffey will das nicht und geht deshalb in den politischen Spagat: Die durch den erfolgreichen Volksentscheid offene Enteignungsfrage soll eine Expertenkommission klären, während gleichzeitig am Runden Tisch Verabredungen getroffen werden.

"Wir wollen die nächsten sechs Monate bis zum Juni nutzen, um in diesem Bündnis für Wohnungsneubau und bezahlbares Wohnen eine echte Bündnisvereinbarung zu schließen", so Giffey in ihrer ersten Regierungserklärung. "Ich bin sehr erfreut darüber, dass auch die privaten Akteure in der Stadt uns allen zugesagt haben, mitzuarbeiten und auch ihren Beitrag einzubringen."