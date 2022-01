Do 20.01.22 | 07:43 Uhr

rbb: Frau Hartmann, wie wichtig ist es, solche Orte für das Erinnern an die Nazi-Verbrechen in Deutschland zu haben?

Deborah Hartmann leitet seit Dezember 2020 die Gedenk- und Bildungsstätte Haus der Wannsee-Konferenz. Die Politikwissenschaftlerin wurde in Wien geboren und arbeitete zuletzt 14 Jahre in Yad Vashem, der internationalen Holocaust Gedenkstätte in Israel. Mehr Infos: www.ghwk.de

Meine Sorge ist, dass ich auf etwas reduziert werde, auf das ich nicht reduziert werden möchte. Gleichzeitig ist mein Blick auf das Thema nicht von dieser Perspektive loszulösen. Mir geht es darum, dass es selbstverständlicher wird, jüdische Perspektiven in der Auseinandersetzung mit der Shoah stärker zu berücksichtigen, wie auch andere Perspektiven, die nicht Teil der deutschen Mehrheitsgesellschaft sind.

Ich merke selbst, dass ich da manchmal ein bisschen unsicher und unschlüssig bin - wie ich damit umgehen soll. Werde ich wegen meiner pädagogischen Expertise angefragt oder weil es Interesse an meiner jüdischen Perspektive gibt?

Die Frage kann man nicht einfach mit Ja oder Nein beantworten. Man muss sie sich immer am konkreten Beispiel anschauen. Was mir schon manchmal Bauchschmerzen bereitet, ist der Eindruck, dass sich hier eine Art der Erinnerungskultur durchgesetzt hat, die vermuten lässt: Man hat alles richtig gemacht, beziehungsweise man macht alles richtig. Ich würde mir wünschen, dass das stärker hinterfragt wird, sowohl auf der gesellschaftlichen als auch auf der politischen Ebene.

Bevor Sie herkamen, haben Sie in der internationalen Holocaust Gedenkstätte Yad Vashem in Israel gearbeitet. Wie unterscheidet sich Ihre Arbeit hier zu dem, was Sie vorher gemacht haben?

Es macht für mich persönlich einen Unterschied, ob ich mich mit diesem Thema in Israel auseinandersetze in einer Art "Safe Space", wo zwar auch Menschen leben, mit denen ich nicht einer Meinung bin und mit denen ich durchaus streiten kann, aber gleichzeitig gibt es auch eine geteilte Geschichte und eine geteilte Erfahrung. Das ist für mich in Deutschland anders.

Yad Vashem vertritt zuallererst die Perspektive der jüdischen Verfolgten, also der Ermordeten und Überlebenden. Da hat der Aspekt Täterschaft lange keine Rolle gespielt, während es hier in Deutschland durchaus selbstverständlicher ist, sich in Gedenkstätten mit der Perspektive der Täterinnen und Täter auseinanderzusetzen.