Politische Emigration - Warum es jetzt wieder viele Russen nach Berlin zieht

Di 18.01.22 | 08:15 Uhr | Von Rebecca Barth

dpa/Kay Nietfeld Bild: Video: rbb|24 | 30.12.2021 | Tobias Goltz mit Material von ARD-aktuell, EBU/AFPTV

Vor einem Jahr verließ Kremlkritiker Alexej Nawalny Deutschland und wurde in Moskau verhaftet. Seitdem haben viele Oppositionelle Russland verlassen. Berlin empfängt eine neue Welle russischer Exilanten. Von Rebecca Barth

Vor rund einem Jahr stieg der Kremlkritiker Alexej Nawalny nach seiner Vergiftung in ein Flugzeug am BER und kehrte nach Moskau zurück, wo er direkt nach seiner Ankunft festgenommen wurde. Der Politiker sitzt seither in Lagerhaft, der russische Staat geht massiv gegen seine Oppositionellen vor und erklärte Nawalnys Organisationen zur "extremistischen Organisationen."



Das macht sich auch in Berlin bemerkbar, wo sich in den vergangenen Jahren immer mehr russische und russischsprachige Intellektuelle und Kulturschaffende ansiedeln, die unter den herrschenden Bedingungen in Russland leiden. "In letzter Zeit erleben wir eine neue Emigrationswelle, die primär politisch getrieben ist", sagt Manfred Sapper, Politikwissenschaftler und Chefredakteur der in Berlin ansässigen Zeitschrift Osteuropa, die von der Deutschen Gesellschaft für Osteuropakunde herausgegeben wird. "In Europa bildet sich ein russischsprachiges Exil."



dpa/AP/Andriy Dubchak Ukrainische Community in Berlin - "Krieg ist für uns zum Dauerzustand geworden" Nachdem Russland zehntausende Soldaten an der Grenze zur Ukraine zusammengezogen hat, droht der Konflikt sich zu verschärfen. Für die Community mit ukrainischen Wurzeln in Berlin sind dies Tage voller Sorgen - wieder einmal. Von Hasan Gökkaya



"Die Repression ist massiv"

Vielen ist es dabei wichtig zu zeigen, dass es in Russland nicht nur Menschen gibt, die das Putin-System unterstützen. Immer wieder demonstrieren sie in Berlin etwa für die Freilassung des Kremlkritikers Nawalny oder gegen die Annexion der Krim. In Deutschland, so heißt es, könne man offen Kritik üben. In Russland gehe das schon lange nicht mehr.



"Wir beobachten, dass sich die Situation im vergangenen Jahr noch einmal stark verändert hat. Die Repression ist massiv", sagt Alexej Koslow, ein Demokratieaktivist aus der russischen Stadt Woronesch, der seit 2013 in Berlin lebt.



Im Laufe des vergangenen Jahres wurden in Russland dutzende Medien zu "unerwünschten Organisationen" oder "ausländischen Agenten" erklärt, Redaktionsräume und Wohnungen von Journalistinnen und Journalisten durchsucht, im Dezember dann die Menschenrechtsorganisation Memorial, eine der bekanntesten Bürgerbewegungen in Russland, aufgelöst. 49 Organisationen listet das russische Justizministerium derzeit als "unerwünscht", darunter die in Berlin registrierten Organisationen "Zentrum für liberale Moderne", "Deutsch-russischer Austausch" und das "Forum russischsprachiger Europäer".

Russische NGO Memorial verboten: "Das Regime erklärt dem eigenen Volk den Krieg" imago/ITAR-TASS

Die Stadt in der sie gehört werden

"Vor einigen Jahren gab es in Russland noch so etwas wie Meinungsfreiheit. Davon ist heute nichts übriggeblieben", sagt Koslow. Jeden Tag spreche der 46-Jährige mit Menschen in Russland, die ausreisen wollten.



"Berlin ist attraktiv, weil es hier sehr viele Orte gibt, an denen man sich austauschen kann. Organisationen, Theater, Vereine. Hier wird man gehört", sagt Koslow. Gemeint sind unter anderem Institutionen wie das Panda-Theater, der Verein der Dekabristen, gegründet vor zehn Jahren anlässlich der Proteste gegen Putins dritte Amtszeit, oder die Organisation "Quarteera", die sich für russischsprachige queere Menschen einsetzt.



Eine Erhebung des russischen Portals "Takie Dela" aus dem Sommer 2021 zeigt: Eine überwältigende Mehrheit (92 Prozent) der russischen Migranten besitzt einen Hochschulabschluss und gibt Faktoren wie Sicherheit, die politische Situation oder Zukunftsängste als Ausreisegründe an.



"Das ist eine Katastrophe für die russische Gesellschaft. Man ist auf dem Weg zu Friedhofsruhe. Die gut ausgebildeten verlassen das Land", sagt Manfred Sapper. Allein im Laufe der dritten Amtszeit von Präsident Putin seien 1,7 Millionen Menschen aus Russland fortgezogen, schreibt das Portal dekoder [dekoder.org] mit Bezug auf Zahlen der russischen Statistikbehörde. Dekoder hat es sich zur Aufgabe gemacht, auf seiner Seite Berichte unabhängiger russischer Medien ins Deutsche zu übersetzen.



Noch fühlen sich die meisten Exilanten in Berlin sicher.

Sapper sieht in der heutigen Emigrationswelle historische Parallelen zu den 1920er Jahren. Damals kamen so viele Kulturschaffende ins Berliner Exil, dass bis heute vom russischen Berlin oder Berlinograd gesprochen wird.



"Wir haben es mit einer Wiederholung der Emigration wie in der Weimarer Republik zu tun. Genau diese Prozesse finden gerade statt", so Sapper. Einziger Unterschied: Heute müsse man von einer russischsprachigen Emigration sprechen. Denn neben Menschen aus Russland kämen derzeit vor allem auch Menschen aus Belarus, wie beispielsweise die Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Swetlana Alexijewitsch.



Noch fühlen sich die meisten Exilanten in Berlin sicher. "Aber der Tiergartenmord hat gezeigt, dass man die Lage vielleicht neu bewerten muss."