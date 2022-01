RE1

Bis 10. Dezember 2022 Die Züge dieser Linie halten nicht in Frankfurt (Oder) -Rosengarten. Als Ersatz nutzen Sie von/zu den ausfallenden Halten bitte die Busse zwischen Jacobsdorf (Mark) und Frankfurt (Oder) -Rosengarten. ... 14. Januar, 22.15 Uhr bis 17. Januar Die Züge dieser Linie fallen zwischen Erkner und Fürstenwalde (Spree) aus und werden durch Busse ersetzt. Bitte beachten Sie die 25 – 34 Min. spätere Ankunft der Busse in Fürstenwalde (Spree) bzw. Erkner. Die meisten Züge fahren zudem von Fürstenwalde (Spree) bis Frankfurt (Oder) bis zu 35 Min. später sowie von Briesen (Mark) bis Fürstenwalde (Spree) bis zu 6 Min. später. --- 21. Januar, 18.40 Uhr bis 25. Januar sowie 29. Januar und 30. Januar, jeweils 5.00 - 20.50 Uhr Die Züge dieser Linie werden zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) durch Busse ersetzt. Bitte beachten Sie die 27 – 48 Min. spätere Ankunft/frühere Abfahrt der Busse in Frankfurt (Oder). In Fürstenwalde (Spree) haben Sie von den Bussen Anschluss an die planmäßig abfahrenden Züge in Richtung Berlin. ... 5. Februar, 4.00 Uhr bis 07. Februar Zahlreiche Züge dieser Linie fallen zwischen Fürstenwalde (Spree) und Frankfurt (Oder) aus. Als Ersatz nutzen Sie bitte in dem betroffenen Abschnitt die noch verkehenden Züge dieser Linie.