Klimaschutz-Aktivisten haben am Montag vorübergehend die Autobahn A100 in Berlin blockiert. Die Demonstrierenden besetzten an mehreren Stellen der Stadtautobahn Zu- und Abfahrten. Auf ihren Botschaften war zu lesen: "Essen Retten - Leben Retten".



Insgesamt seien vier Straßenabschnitte betroffen gewesen, so an der Beusselstraße, der Seestraße, an der Spandauer-Damm-Brücke und am Goerdelerdamm. Seit dem Mittag war die Fahrbahn wieder frei. Beteiligt waren laut Polizei insgesamt etwas mehr als 50 Personen. 16 Aktivistinnen und Aktivisten hatten sich demnach an der Fahrbahn festgeklebt.

Insgesamt nahm die Polizei nach eigenen Angaben 31 Aktivisten fest. Die meisten sollen noch am Nachmittag einer Haftrichterin vorgeführt werden. Ihnen drohten Anklagen wegen Nötigung im Straßenverkehr und Widerstands gegen die Polizei, hieß es.