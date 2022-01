SPD-Politiker Carsten Schneider - Der Ost-Dolmetscher im Kanzleramt

Mi 12.01.22 | Von Thomas Bittner

Carsten Schneider soll im Kabinett von Olaf Scholz ostdeutsche Interessen vertreten. Er will Vorurteile angehen, Unbesungenes loben und gespaltene Gesellschaften kitten. Doch braucht Deutschland sein Amt noch? Von Thomas Bittner

Der Titel ist neu. Noch nie gab es einen "Beauftragten für Ostdeutschland". Bisher waren es stets Beauftragte "für die neuen Bundesländer". Dass nach 30 Jahren die neuen Länder so neu nun auch nicht mehr sind, sondern eher gebraucht, das ist der Ampelkoalition bewusst geworden. Die Bezeichnung wurde geändert. Das passt wohl auch eher zum Selbstbewusstsein der Ostdeutschen, die nie so recht verstanden haben, warum sie in einer Art Neuland leben sollten. Jetzt gibt es erstmals einen Staatsminister im Kanzleramt, mit Büro in der 6. Etage. So nah saß noch nie ein Ostbeauftragter am Regierungschef. Bisher war die Regierungschefin allerdings auch selbst eine Ostdeutsche und brauchte keinen Dolmetscher für die Belange des Ostens.

Karrierebeginn als jüngster Abgeordneter

Der SPD-Politiker Carsten Schneider sitzt nun mit am Kabinettstisch. Er war mit 22 Jahren jüngster Abgeordneter. Das war allerdings bereits vor 22 Jahren. So lange ist er nun schon im Bundestag. Mittlerweile gilt er als erfahrener Parlamentarier. Er war Haushaltsexperte und als Parlamentarischer Geschäftsführer ein effizienter Fraktionsmanager. Heute hat er zwar noch immer seinen Wahlkreis in Erfurt und Weimar, zu Hause ist er aber in Brandenburg. Er lebt mit seiner Familie seit zehn Jahren in Potsdam. Viele hatten ihm auch einen Ministerposten zugetraut, doch Olaf Scholz zog die Potsdamerin Klara Geywitz vor. Für die Ampelkoalition soll sich Schneider nun um Ostdeutschland kümmern, das Niedriglohnland mit viel Kohle, aber wenig Geld. Die fünf östlichen Bundesländer werden ihre Sonderrolle so schnell nicht loswerden. Dass jeder Dritte in Brandenburg von der Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro profitieren wird, mag eine gute Nachricht für viele Betroffene sein. Es ist aber auch – im wahrsten Sinne des Wortes – ein Armutszeugnis. Das Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner erreicht im Osten mit knapp 30.000 Euro im Jahr gerade einmal 70 Prozent des Westniveaus. Der durchschnittliche Stundenlohn liegt im Osten bei gut 20 Euro brutto, das sind sechs Euro unter dem Schnitt der alten Länder. Das Vermögen an Immobilien und Geld stieg im Osten inzwischen auf 88.000 Euro pro Haushalt. Im Westen aber ist es mit 182.000 Euro mehr als doppelt so hoch. So etwas wird noch Generationen nachwirken. "Vor allen Dingen haben wir ein fundamentales Problem mit der Sozialstruktur in Ostdeutschland", sagt Professor Roland Verwiebe, Soziologe an der Universität Potsdam. Es seien sehr viele Menschen abgewandert, über zwei Millionen in die alten Bundesländer. "Es fehlt die Mitte, die Mitte der Gesellschaft. Auch altersmäßig haben wir eine stark verzerrte Gesellschaft."

Ein sehr deutsches Amt

Und dennoch stellt sich die Frage, ob ein Beauftragter daran etwas ändern kann. Es gebe auch riesige regionale Unterschiede in Italien oder Spanien, aber solche Ämter habe man nicht, sagt der Professor, der zehn Jahre in Wien gelebt und geforscht hat. "Das ist schon ein sehr deutsches Amt. Ein Beauftragter, der in der Zentrale sitzt, beim König oder Kaiser. Das ist schon eine sehr deutsche Tradition", meint Verwiebe. Brandenburgs AfD-Fraktionsvorsitzender Christoph Berndt hält einen Ost-Beauftragten für überflüssig. "Wir haben eine Regierung, die hat Verantwortung für das gesamte Land. Und die soll diese Verantwortung wahrnehmen. Dieses Delegieren auf Beauftragte bringt nichts, es kostet nur Geld und hat keinen Effekt." Dem widerspricht Schneider. Die Entscheidung von Kanzler Olaf Scholz, den Ostbeauftragten als Staatsminister an den Kabinettstisch zu holen, schaffe eine "stärkere Durchsetzungsmöglichkeit für die Interessen, die wir in Ostdeutschland haben", sagte er am Dienstagabend in der rbb-Sendung Brandenburg aktuell. Schneider nennt als Beispiele die Entscheidungen zur Lausitz, für die Forschungslandschaft oder den Mindestlohn. Sebastian Walter, Fraktionsvorsitzender der Linken im Landtag, erwartet, dass Carsten Schneider als Ostdeutscher weniger selbstgefällig und belehrend sein Amt ausfüllt. Einen zweiten Strukturbruch zum Beispiel in der Lausitz könne man sich nicht leisten. "Es geht um Vertrauen in die Politik, und das kommt dann, wenn sich Politik um die Probleme kümmert." Solche Warnungen kennt Schneider bereits. Seine Rolle als Ostbeauftragter wolle er "nicht larmoyant, sondern selbstbewusst" ausfüllen. "Es sind hochqualifizierte Leute, die hier leben, die auch noch etwas bewegen und nicht saturiert sind. Dieses Bild mitzuzeichnen, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, das ist das, was ich unterstützen will", sagte Schneider dem rbb.

Holzschnittartige Berichte

Schneider kritisiert insbesondere die Medien. In bundesweiten Zeitungen werde sehr stark verallgemeinert und holzschnittartig berichtet: "Stasi, Doping, Nazis. Das ist natürlich vollkommen falsch und wird nicht unserer historischen Kulturregion gerecht, aber auch nicht den Menschen mit ihrem Lebensmut und dem Macherbewusstsein der vergangenen 30 Jahre." Nach der Pandemie wolle Schneider durch Ostdeutschland fahren und Runde Tische etablieren, um die verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen wieder zusammenzubringen, die sich im Osten im Streit um die Corona-Maßnahmen entzweit haben. Das sieht auch Soziologe Vorwiebe als Aufgabe. Statt von oben nach unten zu delegieren, solle sich ein Ostbeauftragter in den Städten und Dörfern umhören, um die Differenzen in Mentalitäten und Einstellungen zu erkunden. "Vielleicht ist es am Ende klüger, ein bisschen über Oben und Unten zu sprechen, über Nord-Süd, über Differenzen zwischen Katholiken und Protestanten. Es gibt viele Trennungslinien in Deutschland, und Ost-West ist nicht die einzige", meint der Potsdamer Forscher. Und vielleicht wären die Ostdeutschen am Ende auch dankbar, wenn das Amt des Ostbeauftragten abgeschafft wird. Carsten Schneider jedoch zweifelt daran, dass das in den vier Jahren seiner Amtszeit zu schaffen sei.

