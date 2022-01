Coral World will in Lichtenberg größer bauen als geplant

Zu sehen ist noch nichts, zu hören schon. Am Ufer des Rummelsburger Sees sind Bagger dabei, den Weg zu ebnen, für das Fundament des Wasserhauses Coral World. Korallen und exotische Fische soll es darin einmal geben. Ein Hotel ist auch geplant. Die Aquarienkette will jährlich hunderttausende Touristen anziehen. Wie das Ganze einmal konkret aussehen soll, ist allerdings unklar – eine Visualisierung legt das Unternehmen auf Nachfrage nicht vor. Vielleicht auch deshalb nicht, weil es noch immer keine Baugenehmigung gibt, sondern lediglich eine Teilbaugenehmigung und um zahlreiche Details noch gerungen wird.

Wie rbb|24 jetzt auf Nachfrage vom Bezirk Lichtenberg erfuhr, will Coral World in mehreren Punkten vom Bebauungsplan abweichen. Das Unternehmen hat dafür Befreiungen beim Bezirk beantragt. So soll das Gebäude 1,50 Meter höher, die Geschossfläche um etwa sieben Prozent überschritten werden. Zudem sollen Gebäudeteile an bestimmten Stellen über die Baulinien hinausragen, um wie viele Meter bleibt unklar. Weil das Unternehmen außerhalb des Gebäudes zu viele technische Einrichtungen und Terrassen installieren will, kann es außerdem die Vorgaben zur Grünfestsetzung nicht einhalten und hat auch hierfür eine Befreiung vom B-Plan beantragt.

Bereits 2019 hat die Bezirksverordnetenversammlung Lichtenberg den Bebauungsplan Ostkreuz beschlossen. Er sieht unter anderem die Errichtung eines Wasserhauses durch das internationale Unternehmen Coral World vor, das bereits vergleichbare Aquarien an Standorten auf der ganzen Welt betreibt, wie Mallorca, Australien und in Israel. Immer wieder war das Bauprojekt in der Vergangenheit in die Kritik geraten. Im vergangenen Winter war über Nacht eines der größten Obdachlosenlager Berlins an dem Standort geräumt worden. Anwohnende und Umweltschutz-Verbände kritisieren außerdem den geplanten Standort innerhalb eines Wohngebiets und auch die möglicherweise negativen ökologischen Auswirkungen des Projekts. Naturfreunde e.V. reichte gemeinsam mit der Initiative "Bucht für Alle" eine Klage gegen den Bebauungsplan vor dem Oberverwaltungsgericht ein, eine Entscheidung steht noch aus.