Klimaziele des Bundeswirtschaftsministers - Wie sich Habecks Klimapläne auf Berlin auswirken

Mi 19.01.22 | 08:02 Uhr

rbb Audio: Inforadio | 18.01.2022 | Jan Menzel | Bild: rbb

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck will beim Klimaschutz den Turbo einlegen. Damit das gelingt, müssen vor allem Wind- und Solarenergie boomen. Kann die Berliner Umweltsenatorin Bettina Jarasch halten, was Habeck verspricht? Von Jan Menzel

Die Hauptstadt ist das, was Experten eine Energiesenke nennen. Bewohner und Unternehmen verbrauchen ein Vielfaches mehr Energie als in der Metropole erzeugt wird. Erdöl, Erdgas und immer noch Steinkohle werden importiert. Die Berliner Energieversorgung war im Jahr 2020 zu 87 Prozent fossil, während der Anteil der Erneuerbaren nach wie vor überschaubar bleibt. Gerade mal 0,7 Prozent des Strombedarfs deckt die Photovoltaik aktuell ab. Die Aufgabe für den Berliner Senat ist gigantisch. Umwelt- und Klimaschutzsenatorin Bettina Jarasch (Grüne) spricht von einem "toughen Zeitplan". Der Vorgänger-Senat hat zwar ambitionierte Vorhaben wie das Energiewendegesetz und eine ganze Reihe von Potenzialanalysen und Machbarkeitsstudien verfassen lassen. Die Klimawende findet in Berlin bislang aber vor allem auf dem Papier statt.

Berliner Windräder drehen sich in Brandenburg

So gibt es aktuell ganze sechs Windräder auf dem Berliner Stadtgebiet. Verglichen mit den rund 3.900 Anlagen in Brandenburg ist das so gut wie nichts. "Wenn man nicht Windräder auf dem Alex bauen will, haben wir in Berlin einfach ein Flächenproblem", sagt Umweltsenatorin Jarasch und blickt hoffnungsvoll ins Umland. Die Energiewende werde Berlin nur gemeinsam mit dem Nachbarn Brandenburg hinbekommen, betont sie. Dort leistet der technische Leiter der Berliner Stadtwerke, Alexander Schitkowsy, Pionierarbeit. Das Landesunternehmen baut gerade drei Windkraftanlagen der neuesten Generation auf den alten Rieselfeldern bei Stahnsdorf südlich von Berlin. Vom Boden bis zur Spitze der Rotorblätter messen die Riesen 180 Meter. Wenn die Anlagen laufen, werden sie Strom für 14.000 Haushalte liefern.

Dass vielleicht irgendwann auch an der einen oder anderen Stelle im Berliner Stadtgebiet noch eine Windkraftanlage dazukommen könnte, will Schitkowsky gar nicht ausschließen. "Aber wenn man sich das so vorstellt, dass jedes Bundesland sich mit zwei Prozent seiner Fläche selbst versorgen muss, dann werden wir das in Berlin nie hinkriegen", zeigt sich der Ingenieur überzeugt. Damit wird Berlin eines der Klimaziele von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) absehbar reißen. Der hatte die Vorgabe gemacht, dass jedes Bundesland zwei Prozent seiner Fläche für die Windenergie freiräumen soll. Seine Parteifreundin Jarasch glaubt aber nicht, dass das ein zentrales Problem für das Gelingen der Berliner Energiewende sein wird: "Wir haben andere Flächen, und die werden mir massiv nutzen: die Berliner Dächer."

Auf den Dächern ist Solar bald Pflicht

Doch auch bei der Solarenergie auf den Dächern der Stadt sieht es derzeit kaum besser als bei der Windkraft aus. Zwar hat das Land sich hier ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis Ende 2024 müssen auf allen Dächern öffentlicher Gebäude Solarmodule installiert sein, sofern die Statik des Gebäudes dies hergibt. Im Neubau gilt ab kommendem Jahr die Solarpflicht und auch bei allen größeren Dachsanierungen müssen ab 1. Januar 2023 in der Regel Photovoltaikanlagen mitgebaut werden. Damit geht in Berlin vieles in die Richtung, die auch der Bundeswirtschaftsminister mit seinem Klimaplan vorgibt. Der Praxistest steht indes noch aus. So soll laut rot-grün-rotem Koalitionsvertrag bis 2035 ein Viertel des Berliner Stroms von der Sonne erzeugt werden. Um das zu erreichen, müsste die Solar-Offensive geradezu dramatisch an Fahrt gewinnen und die Gesamtleistung der installierten Photovoltaik-Anlagen in 12 Jahren um sagenhafte 4.000 Prozent wachsen.

"Ich bin da optimistisch", sagt Stadtwerke-Technikleiter Alexander Schitkowsky dennoch. Es müssten aber alle an einem Strang und "alle Register" ziehen. Die Stadtwerke haben gerade erst Absichtserklärungen mit mehreren Berliner Bezirken abgeschlossen. In den kommenden beiden Jahren will das Unternehmen mehr als 300 Solaranlagen auf bezirkseigenen Gebäuden wie Schulen und Kitas errichten.

Bremst der Fachkräftemangel die Energiewende aus?

Dass selbst steilste Ausbaupfade bei Solar- und Windenergie nicht reichen werden, um die Klimaziele zu erreichen, räumt Umweltsenatorin Jarasch ein: "Wir müssen auch im Verbrauch von Energie runterkommen." Fast die Hälfte des Berliner Primärenergieverbrauchs (44 Prozent) entfällt zur Zeit auf den Gebäudesektor. Hier gibt Wirtschaftsminister Habeck das Ziel vor, bis 2030 die Hälfte der Wärme klimaneutral zu erzeugen.

So soll schon in drei Jahren jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent auf Basis erneuerbarer Energien laufen. Abgesehen von den technischen Schwierigkeiten, haben Handwerksbetriebe schon heute Schwierigkeiten, Aufträge zeitnah abzuarbeiten. Kammern und Unternehmen rechnen damit, dass sich der Fachkräftemangel noch verschärfen wird. Der Senat will deshalb eine Ausbildungsoffensive für "Klima-Azubis" starten. Heizungsinstallateure und Schornsteinfeger und andere Berufe sollen so aus – und weitergebildet werden, dass sie zum Bespiel Solaranlagen auf die Dächer setzen können, so Jarasch. "Und zwar in der massiven Anzahl, in der wir es brauchen, um diese ehrgeizigen Klimaziele zu erfüllen."

Sendung: Inforadio, 19.01.2022, 8:20 Uhr