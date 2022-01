Landesparteitag nach Wahldebakel - Brandenburger Linke auf Sinnsuche

So 16.01.22 | 19:22 Uhr | Von Markus Woller

Christophe Gateau/dpa Audio: Antenne Brandenburg | 16.01.2022 | Amelie Ernst | Bild: Christophe Gateau/dpa

Die Brandenburger Linke hat einen beispiellosen Sinkflug hinter sich. Tiefpunkt war die Bundestagswahl im September. Auf ihrem Landesparteitag sucht sie nun nach Ursachen und Wegen aus der Krise. Von Markus Woller

Den Vorwurf der Realitätsleugnung kann man den Linken in Brandenburg tatsächlich nicht machen. Das Diskussionspapier für den Landesparteitag legt den Zustand der Partei schonungslos offen: Von katastrophalen Wahlergebnissen ist da die Rede, vom Niedergang der Partei im Osten, von einer bedrohlichen Lage für die gesamte Partei.

Fatales Ergebnis bei der Bundestagswahl

Bei den Genossen am Rednerpult, oder viel mehr vor den Redner-Webcams des Online-Parteitages, klingt das ganz ähnlich. Die Brandenburger Parteivorsitzende Katharina Slanina spricht von einem "fatalen Ergebnis". Die Wahl im September lässt allerdings auch wenig Spielraum für Interpretationen. Die Linken in Brandenburg, so schlecht wie nie, so schlecht wie in keinem anderen Bundesland in Ostdeutschland. 8,5 Prozent. Weniger als die FDP. Bei der Bundestagswahl vor zwölf Jahren lagen die Genossen in der Mark bei knapp 30 Prozent.

Von einer inhaltlichen Krise sprechen heute gleich mehrere Redner in der Generaldebatte. Befeuert durch den ständigen öffentlichen Streit des Spitzenpersonals auf Bundesebene. Dort sorgt vor allem das Lager um die frühere Fraktionsvorsitzende Sahra Wagenknecht für parteipolitische Querschüsse. Ob Migration, Nato, Umweltschutz oder Corona. Kaum ein wichtiges Thema bei dem potenzielle Wähler der Linken in den vergangenen Jahren eine klare Meinung zuordnen konnten. "Das Image der streitenden Partei haben wir uns lange und ehrlich erarbeitet", bilanziert Slanina in ihrer Rede resigniert. Und: "Zerstrittene Parteien werden nicht gewählt!"

Ursachen auch auf Landesebene

Dabei habe das Wahlprogramm durchaus gestimmt, heißt es. Mindestlohn, Solidarität, ein ökologisches Programm. Doch Parteien wie SPD und Grüne hätten dem Wähler auch das passende Gefühl dazu und eine Durchsetzungsperspektive geboten. Es brauche neben sinnvollen Ideen zukünftig auch eine glaubhafte Erzählung, heißt es dazu im Diskussionspapier, um Menschen wieder für die Linke gewinnen zu können.

Doch das schlechte Ergebnis in Brandenburg hat auch Ursachen, die heute nur am Rande zur Sprache kommen: Die Partei ist in der Spitze eher schwach aufgestellt. Katharina Slanina ist als Landesvorsitzende bislang mehr als unauffällig, Anja Mayer seit ihrer erfolglosen Kandidatur für einen Listenplatz bei der Bundestagswahl ohne Rückendeckung. Bei einer Partei, die für sich selbst in Anspruch nimmt, Politik "von unten" machen zu wollen, muss eine unauffällige Führung nicht zwangsweise schlecht sein. Im Fall der Linken in Brandenburg sorgte dieses Vakuum aber endgültig dafür, dass die Partei an den Rand zur Unsichtbarkeit rückte. Besonders im Wahlkampf vermissten viele Genossen Führung und machten dies auch bei mehreren Workshops deutlich, in der die Wahl aufgearbeitet werden sollte.

Keine Debatte über Führungsspitze

Eine breite Debatte darüber fehlt allerdings beim Landesparteitag. Wohl auch, weil die Neuwahl des Landesvorstandes bereits für den April geplant ist. Katharina Slanina will sich dort erneut bewerben. Anja Mayer hat bereits angekündigt, nicht noch einmal anzutreten. Agenda-Setzer der Linken Landespolitik ist bislang die Landtagsfraktion und mit ihr der Fraktionschef Sebastian Walter. Ein starker Redner und - angesichts eines weitgehenden Totalausfalls der AfD-Fraktion bei den meisten wichtigen Themen - so etwas wie der Oppositionsführer im Landtag. Was seine Strahlkraft für die Linken allerdings mindert, sind die Mühen der Ebene. Im täglichen Parlamentsgeschäft verlieren sich Walter und die Fraktion zu oft im Kleinklein. Eine Akzentsetzung darüber hinaus gelingt der Fraktion bisher kaum. Und genau hier fehlt dem Landesverband eine sichtbare Führung, um die großen Linien abseits des Tagesgeschäftes zu ziehen. "Wer klare Positionen hat, ist streit- aber auch wählbar", brachte es die Landtagsabgeordnete Marlen Block auf den Punkt. Eine klare Haltung aber sei der Partei zuletzt bei vielen Zielen abhandengekommen.

Mit Kampagnen aus dem Tief

Dass man hier besser werden müsse, das räumt Sebastian Walter in seiner Rede ein. Die Fraktion müsse öfter als bisher parlamentarischer Arm der Partei sein. Wie viele andere Redner auch kündigte er an, die Linke in Brandenburg wolle wieder kampagnenfähig werden. Ausgangspunkt dieser Überlegung ist der erfolgreiche Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungsunternehmen in Berlin, den die Berliner Linke maßgeblich unterstützt hatte. Er gilt dem brandenburgischen Verband seit der Wahlschlappe im September quasi als Blaupause, zurück auf einen Weg in die politische Bedeutsamkeit.

Zukünftig wolle man sich gemeinsam mit anderen politischen Akteuren deshalb verstärkt gegen soziale Ungerechtigkeiten stellen, so Walter, und dabei auch vor radikaleren Forderungen nicht zurückschrecken. Eigentumsfragen seien Machtfragen, so der Fraktionschef. Hier wolle man ansetzen. Einen ersten Vorgeschmack darauf gibt es bereits: Die Linke hat sich jüngst dafür ausgesprochen, dass private Krankenhäuser im Land zurück in die öffentliche Hand kommen. Druck machen wolle man auch bei anderen Themen, so Katharina Slanina: "Wohnen und Boden, Energie- und Wasserversorgung, Gesundheit und Pflege, öffentlicher Verkehr und der Zugang zu Telekommunikation [...] darf nicht dem Gewinnstreben von Konzernen unterworfen werden". Noch klarere Kapitalismuskritik soll zum neuen Markenkern der Linken werden.

Soziale Frage als Chance

Bleibt die Frage, ob das alles reicht, die Linke im Land langfristig wieder in die Erfolgsspur zu bringen. Der Blick auf einige Entwicklungen der vergangenen Monate lässt zumindest vermuten, dass die Rahmenbedingungen stimmen könnten. Die soziale Frage rückt mit jeder neuen Preiserhöhung wieder in den Fokus. Immer neue Höchststände bei Strom, Benzin, Gas, Mieten, Bauland. Dazu eine bevorstehende ökologische Transformation der Wirtschaft und der Landwirtschaft, die nicht ohne größere Verwerfungen zwischen ländlichen und städtischen Gebieten bleiben dürfte. Das alles macht Lücken auf, für eine kampagnenfreudige Linke. Die SPD hat dies schon zur Bundestagswahl erkannt und erfolgreich in Wählerstimmen umgesetzt. Ob der Linken ähnliches gelingt, hängt davon ab, wie bereit und fähig die Partei ist, sich zu wandeln und ihre inneren Konflikte zu befrieden. Im Land und im Bund.

