Das Plakat ist schwarz-weiß und man sieht sofort: Es entstammt einem längst vergangenen Jahrzehnt. Ein junger Mann mit kurzen Haaren ist darauf im Porträt abgebildet. Er trägt Sakko, Hemd und eine mutmaßlich bunt gemusterte Krawatte. Den Kopf leicht schief gelegt blickt er in die Kamera und verströmt dabei die Ausstrahlung eines Sparkassenangestellten, der frisch ausgebildet um das Vertrauen der Kundschaft bittet. Gehalten wird das Plakat von einem breit grinsenden fast 30 Jahre älteren Mann. Es ist Mario Czaja. Er hat sich mit dem eigenen Jugendfoto für Instagram ablichten lassen. „Was man nicht alles findet, wenn man das Büro aufräumt", hat er dazu in seiner Insta-Story notiert und fragt die Follower: "Wie alt war ich da wohl?" Ein paar Stunden später löst er auf: Auf dem Bild ist er gerade zarte 20.

Ein Prinzip, das der heute 46-jährige gebürtige Mahlsdorfer bis zur Bundestagswahl im vergangenen Herbst durchgehalten hat, nicht nur in Wahlkampfzeiten: Czaja, der Kümmerer im Kiez. Czaja, der Pragmatiker, der Lösungen über Parteigrenzen hinweg sucht – und der sich jedes Mal diebisch freut, wenn er es wieder mal mit Linken wie Gregor Gysi auf ein Bild geschafft hat. Weil er weiß, dass er damit jedes Mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt: Menschen in seinem Wahlkreis für sich gewinnen und gleichzeitig ein paar Parteifreunden im Westen die Zornesröte ins Gesicht treiben. Das macht ihm Spaß.

Was das historische Dokument so besonders macht: Es ist ein Wahlplakat. „Für das Siedlungsgebiet ins Abgeordnetenhaus: Mario Czaja“ ist über der Schwarzweiß-Fotografie zu lesen. Mehr nicht. Aus heutiger Perspektive könnte man sagen: Es ist das ganze Erfolgsgeheimnis des Mario C., verdichtet auf einem DIN-A1-Papier. Was dort steht, ist ebenso entscheidend, wie das, was man vergeblich sucht: Da ist einerseits Czajas Nähe zu potenziellen Wählerinnen und Wählern im Berliner Osten ("Siedlungsgebiet") und andererseits seine Distanz zur eigenen Partei – ein CDU-Logo findet sich nicht auf dem Plakat.

Es bedeutet aber auch: Wer Czaja wählt, wählt Czaja. Nicht die CDU. Sein Erfolg gründete immer auf rigorosen Erststimmenkampagnen. Nur so schaffte er es ein ums andere Mal gegen den Parteitrend, Erfolge einzufahren, bei denen sich Freunde und Feinde nur so die Augen vor Staunen rieben. So war es 1999, als er das erste Mal ins Abgeordnetenhaus einzog, so war es 2016, als er das beste Erststimmen-Ergebnis der Stadt holte, obwohl er zuvor als Sozialsenator fast aus dem Amt gekippt wäre. Und so war es auch diesmal, 2021 – nur um einiges fulminanter. Denn diesmal holte er den Bundestagswahlkreis. Dass er dies mit dem gleichen Rezept schaffen würde, daran hatten selbst große Czaja-Fans so ihre Zweifel.

Kein Wunder also, dass die Berliner CDU mit ihrem Rekordkandidaten stets haderte und ihrerseits häufig lieber Abstand hielt, wenn es um die Vergabe von einflussreichen Posten ging. Dass er der Partei mit seinem Verhalten gleichzeitig auch den Spiegel vorhielt – Seht her, ich zeig euch, was ihr tun müsst, um im Osten Wahlen zu gewinnen –, steht auf einem anderen Blatt.