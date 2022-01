Bürgermeisterwahl in Oberkrämer - Speckgürtel-Gemeinde ist auf der Suche nach neuer Verwaltungsspitze

Sa 22.01.22 | 12:25 Uhr

Fleig/Eibner-Pressefoto/pa Video: Brandenburg aktuell | 21.01.2022 | Karsten Zummack | Bild: Fleig/Eibner-Pressefoto/pa

Drei Frauen und vier Männer möchten in Oberkrämer ins Rathaus einziehen – für acht Jahre Amtszeit. Die Großgemeinde im Kreis Oberhavel steht vor vielen Herausforderungen. Das sind die Kandidaten und Kandidatinnen und ihre Ziele.

Die Einwohner der Gemeinde Oberkrämer nordwestlich von Berlin sind aufgerufen, eine neue Bürgermeisterin oder einen neuen Bürgermeister zu wählen. Der Urnengang am Sonntag wird notwendig, weil Amtsinhaber Peter Leys (Wählergemeinschaft Bürger für Oberkrämer) sich aus gesundheitlichen Gründen zurückzieht und ab dem 1. März in den Ruhestand wechselt. Insgesamt sieben Kandidatinnen und Kandidaten haben für die Abstimmung ihren Hut in den Ring geworfen.

Großgemeinde mit Wachstumsschmerzen

Oberkrämer ist ein Zusammenschluss der sieben Dörfer Bärenklau, Bötzow, Eichstädt, Marwitz, Neu-Vehlefanz, Schwante und Vehlefanz mitsamt ihrer Ortsteile. In den vergangenen 30 Jahren hat sich die Einwohnerzahl hier mehr als verdoppelt, auf aktuell gut 12.000. Eine solche Entwicklung ist erfreulich für eine kleine Gemeinde. Doch sind damit auch Wachstumsschmerzen verbunden. So wundert es wenig, dass im aktuellen Wahlkampf immer wieder über mehr Schulen, mehr Kitas, mehr Wohnraum gesprochen wurde. Darüber hinaus spielte der Öffentliche Nahverkehr eine große Rolle. Die Busverbindungen – da sind sich die Kandidaten weitgehend einig – reichen längst nicht mehr aus für den boomenden Dorf-Zusammenschluss.

Die Konkurrenten

Leys Wählergemeinschaft schickt Carolin Schmiel ins Rennen und versucht die klare Mehrheit (37,9 Prozent der Stimmen) zu verteidigen. Die 32-Jährige arbeitet als Juristin für die Gemeinde und ist bereits zweite stellvertretende Bürgermeisterin. "Ich habe mich verliebt in die Gegend", sagt die aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Schmiel. Sie will sich für den Ausbau der Radwege sowie die weitere Unterstützung von Vereinen und Feuerwehr einsetzen.

Für die SPD tritt Dino Preiskowski zur Bürgermeisterwahl in Oberkrämer an. Der 40-jährige Verwaltungsbeamte lebt seit 2009 in der Gemeinde. Er hält "mehr Transparenz gerade auch im Amt des Bürgermeisters" für wichtig. Darüber hinaus steht bezahlbares Wohnen ganz oben auf seiner Agenda.

Der freiberufliche Gitarrenlehrer Sebastian Wolf kandidiert für Die Linke. Die Probleme in der Gemeinde hat der 39-Jährige nach eigener Aussage selbst gespürt, als er hier eine Mietwohnung suchte. Da würde er gern Abhilfe schaffen. Aber auch mehr Busse, Schulen, Kitas müssten her, so Wolf.

Die AfD tritt dem Phyiotherapeuten Boris Bollert als Bewerber an. Dem 49-Jährigen, der sich selbst politisch als bürgerlich-konservativ verortet, will sich unter anderem für die Bockwindmühle in seinem Wohnort Vehlefanz ins Zeug legen.

Gute Chancen bei der Bürgermeisterwahl werden Wolfgang Geppert eingeräumt. Der 54-Jährige kandidiert für die Freien Wähler. Auch der Polizeibeamte hat sich auf die Fahnen geschrieben, aufgrund des Zuzugs die Infrastruktur zu verbessern.

Als Einzelkandidatin tritt Ingke Purrmann an. Die 42-jährige Unternehmerin würde gern die Kommunikation in der Gemeinde verbessern. Dass keine Partei oder Wählergemeinschaft hinter ihr steht, sieht sie als Vorteil. "Ich bin frei von Parteigrenzen", betont Purrmann.

Siebte im Bunde ist Maren Gilzer-Kuhlmann. Die 61-Jährige, geboren in Berlin-Treptow, wurde als schweigende, lächelnde Buchstaben-Fee in der legendären Sat1-Spielshow "Glücksrad" bekannt. In der ARD-Serie "In aller Freundschaft" spielte die ausgebildete technische Zeichnerin 16 Jahre lang die Rolle der Krankenschwester Yvonne, wurde außerdem zur "Dschungelkönigin" gekürt. Sie tritt in Oberkrämer für die FDP an und glaubt, dass sie von der Regierungsbeteiligung der Liberalen auf Bundesebene profitieren kann. Wenn es um eine weiterführende Schule oder den öffentlichen Nahverkehr geht, könne sie ja ihre Kontakte spielen lassen, wirbt sie auf ihren Wahlkampfterminen.

Sollte keiner der sieben Bewerberinnen und Bewerber am Sonntag die absolute Mehrheit erreichen, gibt es am 13. Februar eine Stichwahl.

Sendung: Brandenburg aktuell, 23.01.2021, 19:30 Uhr Mit Material von Karsten Zummack