Abgelehnte Asylanträge in Berlin - Schwer krank und abgeschoben

Sa 12.02.22 | 18:13 Uhr | Von Roberto Jurkschat

Bild: imago images / Volker Preußer

Nach Angaben des Flüchtlingsrates häufen sich Meldungen, dass Menschen trotz Behinderungen und schweren Krankheiten aus Berlin abgeschoben werden. Hilfsorganisationen fordern ein Umdenken im Senat. Von Roberto Jurkschat

Es ist mitten in der Nacht, als Polizisten Diallo T. aus seiner WG in Berlin-Wedding holen. Ärztlichen Gutachten zufolge ist der 32-jährige Mann aus dem Senegal an Schizophrenie und Epilepsie erkrankt. In Berlin war er seit seiner Ankunft deshalb drei Jahre lang ständig in psychiatrischer Behandlung. Das Berliner Landesamt für Einwanderung (LEA) sah in den Erkrankungen kein Hindernis, Diallo T. im vergangenen Oktober abzuschieben.

Pilot verweigert Abschiebung

Wie eine Sprecherin der Polizei rbb|24 mitteilt, betreten Polizisten die WG von Diallo T. und dessen Mitbewohner nachts um 2:10 Uhr. Diallo T. wehrt sich den Angaben zufolge gegen seine Festnahme und er wird in Handschellen gelegt. Polizisten packen laut Sprecherin sein Handy, Medikamente und Kleider ein und fahren mit ihm zum Flughafen BER. Das Landesamt hat für die Abschiebung die Route Berlin-Brüssel-Dakar vorgesehen. Aber bis Dakar kommt Diallo T. nicht. Beim Boarding am Brüsseler Flughafen lässt ein Pilot Diallo T. nicht in die Maschine einsteigen, wegen "offensichtlicher psychischer Probleme" - so beschreibt der Berliner Flüchtlingsrat die Situation später in einer Mitteilung. Diallo T. muss zurück nach Berlin, wo ihn Gisela Demberger vom Verein "Wedding hilft" abholt. "Er hatte so große Angst, dass er kaum ansprechbar war", erinnert sich Demberger im Gespräch mit rbb|24. Sie habe Diallo T. sofort in die Akutaufnahme einer psychiatrischen Klinik gebracht.

"Meldungen solcher Fälle haben sich gehäuft"

Nach Angaben des Flüchtlingsrates kommt es immer wieder vor, dass Menschen mit Behinderungen, schweren psychischen Krankheiten, chronischen Erkrankungen aus Berlin abgeschoben werden. "In letzter Zeit haben sich bei uns die Meldungen solcher Fälle gehäuft", sagt Nora Brezger vom Berliner Flüchtlingsrat im Gespräch mit rbb|24. Das Landesamt für Einwanderung, das dem Innensenat unterstellt ist, habe erst im Januar die Abschiebung eines Mannes angeordnet, der wegen einer Erkrankung nicht im Sitzen reisen konnte. Er sei auf einer Liege abgeschoben worden, sagt Brezger. "Die Abschiebung besonders schutzbedürftiger Menschen widerspricht allen humanitären Grundsätzen. Es ist skandalös, dass das Landesamt für Einwanderung solche Rückführungen anordnet." Eine Sprecherin der Berliner Senatsinnenverwaltung erklärt auf Anfrage von rbb|24, es sei nicht möglich zu sagen, wie viele der insgesamt 1.005 abgeschobenen Menschen im Jahr 2021 krank waren oder eine Behinderung hatten. Die Abschiebung schwer kranker Menschen erfolge allerdings "nur in seltenen Ausnahmefällen".

In der letzten Zeit haben sich die Meldungen gehäuft, dass schwerstkranke Menschen aus Berlin abgeschoben werden. Nora Brezger, Berliner Flüchtlingsrat

Rollstuhlfahrerin nach Armenien abgeschoben

Ein solcher Fall ereignete sich Ende März im vergangenen Jahr, nachdem das Berliner LEA federführend einen bundesweiten Sammelabschiebeflug nach Armenien organisiert hatte. Abgeschoben wurde auch eine 61-jährige Rollstuhlfahrerin, die acht Jahre in Berlin gelebt hatte. Laut einem psychiatrischen Attest, das rbb|24 vorliegt, war die Frau an Diabetes, einer Angststörung und Depression erkrankt, zudem bestünden kognitive Einschränkungen. In dem ärztlichen Befund heißt es: "Aufgrund ihrer geistigen Krankheit braucht die Patientin aktuell eine Anleitung, Unterstützung und teilweise Übernahme von Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens." Nach Angaben von Jemma J., der Tochter der Betroffenen, wurde ihre Mutter in ihrem Rollstuhl im eigens von der Polizei mitgebrachten behindertengerechten Transporter zum Flughafen gebracht. Jemma J. sagt im Gespräch mit rbb|24, ihre Mutter habe in Armenien nach sechs Monaten keine Miete mehr zahlen können. Nun sei sie obdachlos, vorübergehend dürfe sie bei den Nachbarn leben. "Sie helfen ihr, zu überleben. Aber wir befürchten, dass sie das nicht mehr lange schafft. Sie muss dringend ins Krankenhaus, aber das kostet zu viel Geld."

Kein Bleiberecht für schwerstbehinderten Mann aus Pakistan

Die Berliner Härtefallkommission setzt sich immer wieder dafür ein, chronisch kranken oder behinderten Menschen in einzelnen Fällen ein Bleiberecht zu gewähren. Im September ging es dabei um Raheel A., der seit sieben Jahren in Berlin lebte. Wegen kognitiver Beeinträchtigungen und Epilepsie war der Mann aus Pakistan als schwerstbehindert anerkannt. Fachärztlich wurde für Raheel A. eine rechtliche Betreuung empfohlen, die Härtefallkommission sprach sich gegenüber dem damaligen Innensenator Andreas Geisel (SPD) für ein Bleiberecht aus humanitären Gründen aus. In einem Brief des Innensenats an Raheel A.s Härtefallberaterin Melina Garcin, der rbb|24 vorliegt, heißt es: "Herr Senator Geisel hat mich gebeten, Ihnen die nachfolgende ablehnende Entscheidung wie folgt zu begründen. (...) Vorliegend sind keine nachhaltigen Integrationsleistungen des Herrn A. ersichtlich". Zudem sei nicht klar, welche Anstrengungen Raheel A. unternommen habe, um seine "Bemühungen um Integration erkennbar zu machen". Die Härtefallberaterin sagt, sie könne diese Entscheidung nicht nachvollziehen: "Es ist völlig klar, dass schwerstbehinderte Menschen solche Integrationsleistungen gar nicht erbringen können."

Mehr kranke Menschen in der Härtefallkommission

Im Gespräch mit rbb|24 sagte Garcin, die selbst Mitglied der Härtefallkommission ist, in den letzten Monaten würden sich immer häufiger chronisch Kranke und Menschen mit Behinderung an das Gremium wenden, weil ihnen das Landesamt für Einwanderung kein Bleiberecht gewährt habe. "Von den 18 Menschen, die ich persönlich berate, sind mindestens sechs Menschen chronisch krank oder haben eine Behinderung", sagt Garcin, "drei davon sind Kinder mit schweren psychischen Erkrankungen". Als möglichen Grund für die Zunahme solcher Fälle vermutet die Juristin eine deutliche Verschärfung des Asylgesetzes durch die Bundesregierung im Jahr 2019. Damals hatte die große Koalition unter der Kritik an vermeintlich niedrigen Abeschiebequoten entschieden, die Anforderungen an ärztliche Atteste im Asylverfahren zu erhöhen. Jetzt müssen schwer kranke Menschen dem Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) oder dem Berliner LEA ausführliche fachärztliche Gutachten vorlegen, um wegen ihrer Erkrankungen ein Bleiberecht zu bekommen. Atteste von Psycholog:innen reichen seitdem nicht mehr aus, stattdessen werden bei psychischen Erkrankungen umfangreiche Gutachten von Psychiater:innen gefordert. "Die Gutachten sind so aufwendig, dass sie nur wenige Ärzte anfertigen", sagt Garcin. "Auf der anderen Seite kosten sie Geld, das viele Geflüchtete einfach nicht haben. So kann es passieren, dass Menschen trotz gesundheitlicher Risiken abgeschoben werden oder als Härtefälle bei der Kommission landen."

7 von 10 Härtefällen in Berlin anerkannt

Jahresberichte der Härtefallkommission zeigen, dass die Anerkennungsquote von Härtefällen in Berlin seit 2018 bei etwas mehr als 70 Prozent liegt. Im Jahr 2020 gab es 152 Bleiberechtsersuchen, davon wurden 110 angenommen - 42 wurden abgelehnt. Nora Brezger vom Flüchtlingsrat fordert, dass Berlin unter der neuen Innensenatorin Iris Spranger (SPD) zur "ursprünglichen Intention der Härtefallregelung zurückkehrt und die "dringenden humanitären oder persönlichen Härten der antragstellenden Person in der Entscheidung berücksichtigt, statt nur die "Integrationsleistungen" als alleiniges Kriterium zu honorieren. Tatsächlich haben SPD, Grüne und Linke nach der Berlin-Wahl im Koalitionsvertrag sogar festgehalten, die Empfehlungen der Härtefallkommission "weiter stark zu berücksichtigen". Gesundheitliche Einschränkungen, Alter, Behinderung und Pflege von Kindern oder Angehörigen seien bei der Entscheidung dabei zu berücksichtigen. Und: "Auf nächtliche Abschiebungen (...) soll verzichtet werden."

Gutachten für Asylsuchende sind für Ärzte so aufwendig, dass viele sie gar nicht anfertigen. Melina Garcin, Mitglied der Berliner Härtefallkommission

Bleiberecht im zweiten Anlauf

Inwiefern sich die Situation für Geflüchtete nach der Wahl aber tatsächlich geändert hat, ist unklar. "Ich würde mir wünschen, dass schwere Krankheiten in Zukunft als humanitäre Gründe gegen Abschiebungen geltend gemacht werden können", sagt Milena Garcin. "Ob sich seit der Wahl etwas geändert hat, lässt sich jetzt noch nicht so genau sagen." Nach Informationen von rbb|24 hat die neue Berliner Innensenatorin Iris Spranger (SPD) Raheel A. aus Pakistan am vergangenen Dienstag nach einer erneuten Beratung in der Härtefallkommission ein Bleiberecht zugesagt. Diallo T. wurde nach seinem Aufenthalt in der Psychiatrie in der vergangenen Woche vom LEA vorgeladen, nachem Behördenbegleiterin Gisela Demberger dem Landesamt für Einwanderung weitere Stellungnahmen und ausführliche Gutachten von Fachärzten vorgelegt hatte. Diallo T. soll zu seinem Termin ein Passbild und 62 Euro mitbringen. Laut Demberger ein Zeichen, dass Diallo T. eine Duldung und damit ein Bleiberecht bekommen könnte - zumindest für ein Jahr oder zwei.

Abschiebung kranker Menschen Rechtslage Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) prüft, ob psychische bzw. chronische Erkrankungen oder Behinderungen der Durchsetzung einer Ausreisepflicht – etwa wegen mangelnder medizinischer Versorgung im Heimatland – entgegenstehen. Falls ja, kann das BAMF ein Abschiebungsverbot aussprechen. Wenn eine kranke Person abgeschoben werden soll, müssen die Behörden des Landes Berlin (LEA, Polizei) prüfen, ob die Krankheit oder Behinderung die Reisefähigkeit einschränken. Eine Abschiebung kann unzulässig sein, wenn sie zu einer schweren gesundheitlichen Beeinträchtigung führen kann. Die medizinische Prüfung erfolgt in diesen Fällen durch den polizeiärztlichen Dienst. Eine Sprecherin der Senatsverwaltung für Inneres erklärt: Die Abschiebung schwerkranker Menschen erfolge in Berlin nur in "seltenen Ausnahmefällen".

Berliner Härtefallkommission Menschen, die kein Bleiberecht haben und die vollziehbar ausreisepflichtig sind, können sich an die Berliner Härtefallkommission wenden und um Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis für Härtefälle ersuchen. Die Kommission soll herausfinden, ob dringende humanitäre oder persönliche Gründe gegen eine Abschiebung sprechen und der Innensenatorin eine Empfehlung aussprechen. Die Innensenatorin entscheidet persönlich, ob sie das Ersuchen aufgreift. Sie ist an die Beschlussfassung in der Härtefallkommission nicht gebunden, sondern entscheidet frei, ob und unter welchen Bedingungen und Auflagen der weitere Aufenthalt im Bundesgebiet ermöglicht wird. Die Härtefallkommission setzt sich zusammen aus der Beauftragten für Integration und Migration des Senats von Berlin, einer Beauftragten der für Frauenpolitik zuständigen Senatsverwaltung, der katholischen und evangelischen Kirche, der Liga der Wohlfahrtsverbände, des Flüchtlingsrats Berlin sowie, des Migrationsrats Berlin-Brandenburg.

Abschiebungen in der Nacht Festnahmen für Abschiebungen dürfen laut Aufenthaltsgesetz (§ 58) nur dann zwischen 21 Uhr und 6 Uhr stattfinden, "wenn Tatsachen vorliegen, aus denen zu schließen ist", dass eine Ergreifung der betroffenen Person tagsüber nicht möglich ist - oder wenn die Flugzeiten es nicht anders zulassen. Die Berliner Polizei führt die Festnahmen zu den Zeiten aus, die das Landesamt für Einwanderung (LEA) festlegt. Nach Angaben der Innenverwaltung sind nächtliche Festnahmen in Berlin keine Ausnahmen, sondern die Regel: Im Jahr 2020 wurden 611 von 986 Abschiebefestnahmen in der Nacht durchgefürt, 2021 waren es bis September 406 von 516. Alle anzeigen